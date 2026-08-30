Μεντιλίμπαρ για το διπλό του Ολυμπιακού στην Τρίπολη: Δεν βάλαμε όσα γκολ θέλαμε
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Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης Super League 1 Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Μεντιλίμπαρ για το διπλό του Ολυμπιακού στην Τρίπολη: Δεν βάλαμε όσα γκολ θέλαμε

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τη νίκη με 1-0 του Ολυμπιακού επί του Αστέρα Τρίπολης

Μεντιλίμπαρ για το διπλό του Ολυμπιακού στην Τρίπολη: Δεν βάλαμε όσα γκολ θέλαμε
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O Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 του Αστέρα στην Τρίπολη και έκανε το 2χ2 στη Stoiximan Super League. 

Μετά το φινάλε του αγώνα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είπε στη NOVΑ

«Βάλαμε ένα γκολ μόνο, δεν βάλαμε τόσα γκολ όσα θα θέλαμε, όσα προσπαθήσαμε. Το ίδιο και εκείνοι μας απείλησαν αρκετά. Ήταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσαν να μπουν περισσότερα γκολ και από τη μία και από την άλλη πλευρά».

Για τα νέα πρόσωπα: «Ναι, παρόλο που δυσκολευτήκαμε. Στα πρώτα δέκα λεπτά ο αντίπαλος είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Στη συνέχεια καταφέραμε να πάρουμε τον έλεγχο και προς το τέλος δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες».

Για τη σέντρα του Σάλιακα στο γκολ: «Πραγματικά ήταν ο ορισμός της σέντρας, το καταφέραμε πολύ καλά, με δύναμη και σωστό υπολογισμό, με ευστοχία. Ήταν αυτό που δουλεύουμε και το προσπαθήσαμε κι άλλες φορές, ευτυχώς μπήκε τουλάχιστον αυτό».
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