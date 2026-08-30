Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Μεντιλίμπαρ για το διπλό του Ολυμπιακού στην Τρίπολη: Δεν βάλαμε όσα γκολ θέλαμε
Μεντιλίμπαρ για το διπλό του Ολυμπιακού στην Τρίπολη: Δεν βάλαμε όσα γκολ θέλαμε
Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τη νίκη με 1-0 του Ολυμπιακού επί του Αστέρα Τρίπολης
O Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 του Αστέρα στην Τρίπολη και έκανε το 2χ2 στη Stoiximan Super League.
Μετά το φινάλε του αγώνα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είπε στη NOVΑ
«Βάλαμε ένα γκολ μόνο, δεν βάλαμε τόσα γκολ όσα θα θέλαμε, όσα προσπαθήσαμε. Το ίδιο και εκείνοι μας απείλησαν αρκετά. Ήταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσαν να μπουν περισσότερα γκολ και από τη μία και από την άλλη πλευρά».
Για τα νέα πρόσωπα: «Ναι, παρόλο που δυσκολευτήκαμε. Στα πρώτα δέκα λεπτά ο αντίπαλος είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Στη συνέχεια καταφέραμε να πάρουμε τον έλεγχο και προς το τέλος δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες».
Για τη σέντρα του Σάλιακα στο γκολ: «Πραγματικά ήταν ο ορισμός της σέντρας, το καταφέραμε πολύ καλά, με δύναμη και σωστό υπολογισμό, με ευστοχία. Ήταν αυτό που δουλεύουμε και το προσπαθήσαμε κι άλλες φορές, ευτυχώς μπήκε τουλάχιστον αυτό».
Μετά το φινάλε του αγώνα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είπε στη NOVΑ
«Βάλαμε ένα γκολ μόνο, δεν βάλαμε τόσα γκολ όσα θα θέλαμε, όσα προσπαθήσαμε. Το ίδιο και εκείνοι μας απείλησαν αρκετά. Ήταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσαν να μπουν περισσότερα γκολ και από τη μία και από την άλλη πλευρά».
Για τα νέα πρόσωπα: «Ναι, παρόλο που δυσκολευτήκαμε. Στα πρώτα δέκα λεπτά ο αντίπαλος είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Στη συνέχεια καταφέραμε να πάρουμε τον έλεγχο και προς το τέλος δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες».
Για τη σέντρα του Σάλιακα στο γκολ: «Πραγματικά ήταν ο ορισμός της σέντρας, το καταφέραμε πολύ καλά, με δύναμη και σωστό υπολογισμό, με ευστοχία. Ήταν αυτό που δουλεύουμε και το προσπαθήσαμε κι άλλες φορές, ευτυχώς μπήκε τουλάχιστον αυτό».
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