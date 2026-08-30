Με δάκρυα στα μάτια ο Ρότζερ Φέντερερ μπήκε στο Hall of Fame του τένις, δείτε βίντεο
Με δάκρυα στα μάτια ο Ρότζερ Φέντερερ μπήκε στο Hall of Fame του τένις, δείτε βίντεο
Ο Ελβετός θρύλος του αθλήματος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του κατά τη διάρκεια του λόγου που εκφώνησε
Ο Ρότζερ Φέντερερ ανήκει και τυπικά πλέον στο Hall of Fame του τένις.
Τυπικά, γιατί με αυτά που έκανε όλα τα προηγούμενα χρόνια στα κορτ δεν πρέπει να υπάρχει κανείς, που να αμφιβάλλει πως πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους όλων των εποχών. Κατά πολλούς για τον κορυφαίο όλων των εποχών.
Η εκδήλωση ήταν συγκινητική. Με δάκρυα στα μάτια ο Ρότζερ Φέντερερ μίλησε για τους περισσότερους σταθμούς στην καριέρα του.
Ο 45χρονος Ελβετός, κάτοχος 20 Grand Slam μίλησε στην ειδική τελετή, που έγινε στο Νιούπορτ του Ρόουντ Άιλαντ.
Έφτασε στην εκδήλωση, συνοδευόμενος από την σύζυγό του, Μίρκα Βάβρινετς και μίλησε για όλους και για όλα.
«Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου. Ονομάζεται Hall of Fame, αλλά η φήμη δεν ήταν ποτέ ο στόχος μου. Ο στόχος μου ήταν να περάσω τη ζωή μου κάνοντας κάτι που αγαπώ. Με ανθρώπους που το αγαπούν όσο κι εγώ».
Ο Φέντερερ επιστράτευσε και το χιούμορ του προκειμένου να αναφερθεί στην πορεία του: «Μιλώ για τους αριθμούς που πραγματικά σου δίνουν μια ιδέα για την κατάσταση. Μεταξύ του 1998, όταν έκανα το ντεμπούτο μου στο ATP, και της αποχώρησής μου το 2022, φόρεσα περισσότερες από 5.000 κορδέλες.
Είναι περισσότερες από τον Μπιόρν Μποργκ και τον Τζον ΜακΕνρο μαζί. Αλλά ειλικρινά, δεν υπάρχει τρόπος να μετρήσεις τι σημαίνει να βρίσκεσαι εδώ. Είναι δύσκολο να το εκφράσω με λόγια».
Ο Φέντερερ συγκινήθηκε όταν μίλησε για το είδωλό του, Στέφαν Έντμπεργκ, με τον οποίο έπαιξε έναν αγώνα επίδειξης διπλού την προηγούμενη ημέρα.
«Χρειάζομαι χαρτομάντιλα, γυαλιά ηλίου και όλα όσα πρέπει για να προστατευθώ αυτήν την στιγμή. Είναι μια πλήρης καταστροφή.
Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι. Για εμένα, το Διεθνές Hall of Fame του Τένις είναι μια υπέροχη ευκαιρία να κάνω απολογισμό, αλλά και να κοιτάξω μπροστά. Όπως μπορείτε να δείτε, συνεχίζω να γράφω την ερωτική μου επιστολή στο τένις.
Η καριέρα μου ως παίκτης τελείωσε, αλλά το τένις θα παραμείνει πάντα στην καρδιά όλων όσων αγαπώ περισσότερο: την οικογένειά μου, τις φιλίες μας, τα τελευταία σαράντα χρόνια, το μέλλον που κτίζουμε. Όλα αυτά, τα οφείλω στο τένις».
Ο λόγος που εκφώνησε ο Φέντερερ
Τυπικά, γιατί με αυτά που έκανε όλα τα προηγούμενα χρόνια στα κορτ δεν πρέπει να υπάρχει κανείς, που να αμφιβάλλει πως πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους όλων των εποχών. Κατά πολλούς για τον κορυφαίο όλων των εποχών.
Η εκδήλωση ήταν συγκινητική. Με δάκρυα στα μάτια ο Ρότζερ Φέντερερ μίλησε για τους περισσότερους σταθμούς στην καριέρα του.
Ο 45χρονος Ελβετός, κάτοχος 20 Grand Slam μίλησε στην ειδική τελετή, που έγινε στο Νιούπορτ του Ρόουντ Άιλαντ.
Έφτασε στην εκδήλωση, συνοδευόμενος από την σύζυγό του, Μίρκα Βάβρινετς και μίλησε για όλους και για όλα.
«Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου. Ονομάζεται Hall of Fame, αλλά η φήμη δεν ήταν ποτέ ο στόχος μου. Ο στόχος μου ήταν να περάσω τη ζωή μου κάνοντας κάτι που αγαπώ. Με ανθρώπους που το αγαπούν όσο κι εγώ».
Ο Φέντερερ επιστράτευσε και το χιούμορ του προκειμένου να αναφερθεί στην πορεία του: «Μιλώ για τους αριθμούς που πραγματικά σου δίνουν μια ιδέα για την κατάσταση. Μεταξύ του 1998, όταν έκανα το ντεμπούτο μου στο ATP, και της αποχώρησής μου το 2022, φόρεσα περισσότερες από 5.000 κορδέλες.
Είναι περισσότερες από τον Μπιόρν Μποργκ και τον Τζον ΜακΕνρο μαζί. Αλλά ειλικρινά, δεν υπάρχει τρόπος να μετρήσεις τι σημαίνει να βρίσκεσαι εδώ. Είναι δύσκολο να το εκφράσω με λόγια».
Ο Φέντερερ συγκινήθηκε όταν μίλησε για το είδωλό του, Στέφαν Έντμπεργκ, με τον οποίο έπαιξε έναν αγώνα επίδειξης διπλού την προηγούμενη ημέρα.
«Χρειάζομαι χαρτομάντιλα, γυαλιά ηλίου και όλα όσα πρέπει για να προστατευθώ αυτήν την στιγμή. Είναι μια πλήρης καταστροφή.
Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι. Για εμένα, το Διεθνές Hall of Fame του Τένις είναι μια υπέροχη ευκαιρία να κάνω απολογισμό, αλλά και να κοιτάξω μπροστά. Όπως μπορείτε να δείτε, συνεχίζω να γράφω την ερωτική μου επιστολή στο τένις.
Η καριέρα μου ως παίκτης τελείωσε, αλλά το τένις θα παραμείνει πάντα στην καρδιά όλων όσων αγαπώ περισσότερο: την οικογένειά μου, τις φιλίες μας, τα τελευταία σαράντα χρόνια, το μέλλον που κτίζουμε. Όλα αυτά, τα οφείλω στο τένις».
Ο λόγος που εκφώνησε ο Φέντερερ
Roger Federer's COMPLETE @TennisHalloFame Induction speech.— José Morgado (@josemorgado) August 30, 2026
Stop what you are doing and enjoy this half an hour. pic.twitter.com/lQDE7LfhkK
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