Champions League: Πέρασαν στη league phase Φενέρμπαχτσε, Βίκινγκ και Σλόβαν Μπρατισλάβας

Για πρώτη φορά μετά από 18 ολόκληρα χρόνια,! Η ομάδα του Ισμαΐλ Καρτάλ επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Λιόν και εξασφάλισε την πρόκριση στη league phase του Champions League, με συνολικό σκορ 3-2. Η πλάστιγγα έγειρε προς την τουρκική πλευρά μέσα σε λίγα λεπτά, με τον Μουρίκι να ανοίγει το σκορ στο 24' και τον Μπράουν να διπλασιάζει τα τέρματα της Φενέρ στο 28'.Ο Φοφανά μείωσε με εξαιρετικό πλασέ στο 61', με τους Λιονέ να είναι στη συνέχεια ανώτεροι και να έχουν δύο ακυρωθέντα γκολ με Οπεντά (64') και Μπουντάς (71'), αλλά να μην αποφεύγουν εντέλει την ήττα και τον... υποβιβασμό στο Europa League.Ιστορία έγραφε την ίδια ώρακαι θα βρεθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, νικώντας 5-3 στο συνολικό σκορ. Οι Κροάτες προηγήθηκαν με τον Χότζα στο δέκατο λεπτό, με Τρίπιτς (18' πέν.), Άουστμπο (48') και Μόι (50') να ολοκληρώνουν τη μεγάλη ανατροπή.Με τηννα έχει εξασφαλίσει και αυτή την πρόκριση, η Νορβηγία θα έχει διπλή εκπροσώπηση στον θεσμό για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 1999/00 και την παρουσία των Ρόζενμποργκ και Μόλντε.Το τελευταίο εισιτήριο για τη league phase του Champions League πήγε στη. Η ομάδα του Γιάγια Τουρέ επικράτησε 2-1 στην παράταση της Τσέλιε εκτός έδρας και πήρε την πρόκριση με συνολικό σκορ 3-2, επιστρέφοντας στον θεσμό μετά από δύο χρόνια.Μία απίθανη λόμπα του πρώην φορ του Παναθηναϊκού, Αντράζ Σπόραρ, στο 18ο λεπτό άνοιξε το σκορ, με τους Σλοβένους, για τους οποίους έπαιξε ο Μπένιαμιν Βέρμπιτς, να ισοφαρίζουν με πέναλτι του Σέσλαρ στο 34'. Εντέλει, η αναμέτρηση κρίθηκε στην παράταση, με το εξαιρετικό γκολ του Μαρτίνες στο 100' να δίνει την πρόκριση στους Σλοβάκους.