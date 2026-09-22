Η Αθήνα απαντά στην τουρκική κινητικότητα: «Κίμωνας» και «Κένταυρος» μέχρι να έρθει η «Ασπίδα του Αχιλλέα», ο στόλος στο Αιγαίο, γυμνάσια με Ισραήλ, στην Αίγυπτο ο Δένδιας





Οι υπογραφές για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», ο νέος στόλος, αλλά και η στρατηγική συμμαχία Ελλάδας - Ισραήλ που εξελίσσεται σε όλα τα επίπεδα έχουν βραχυκυκλώσει -αν όχι απομονώσει- την Αγκυρα, η οποία προσπαθεί να επανατοποθετηθεί στη σκακιέρα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, με ανοιχτό και το μέτωπο της Συρίας. Σε αυτό το σκηνικό, ο πολλαπλασιασμός των παραβάσεων στο FIR Αθηνών, οι επιθετικές αποστροφές του Τούρκου ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν, αλλά και οι εξελίξεις στην ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδας - Κύπρου έχουν ταράξει τα μέχρι πρότινος «ήρεμα νερά», με το Πεντάγωνο να έχει τεθεί σε ετοιμότητα διά παν ενδεχόμενο, εξετάζοντας με ψυχραιμία όλα τα σενάρια.



Τα μυστικά του «Κίμωνα» Ηδη, υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας και παρουσία του υπουργού Εθνικής Αμυνας Νίκου Δένδια και του γενικού γραμματέα Αντώνη Οικονόμου συνεδρίασε την περασμένη Τρίτη και Τετάρτη το Συμβούλιο Αμυνας στον «Κίμωνα», ενώ η «ναυαρχίδα» του ελληνικού στόλου βρισκόταν εν πλω, στέλνοντας το πλέον ισχυρό μήνυμα αποτροπής προς πάσα κατεύθυνση, λίγες ώρες μετά την τριήμερη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, σηματοδοτώντας για άλλη μία φορά τις κόκκινες γραμμές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.



Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Συμβούλιο Αμυνας στον «Κίμωνα» υπήρξαν εισηγήσεις και συζητήθηκαν θέματα όλων των επιτελείων, ακόμη και αν ουδέποτε γνωστοποιήθηκε η σχετική συνεδρίαση, παρά τη συμμετοχή περισσότερων από 40 στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ ο υπουργός Εθνικής Αμυνας είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει για μία ακόμη φορά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της FDI φρεγάτας του ελληνικού στόλου.



Την ίδια ώρα, το Πεντάγωνο αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση την τουρκική κινητικότητα, καθώς οι επιχειρησιακές δυνατότητες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων έχουν γίνει προσφάτως κατανοητές τόσο στο Ακρωτήρι της Κύπρου όσο και στη Σαουδική Αραβία.







Στιγμιότυπο από την άσκηση «MEDUSA 15-2026», με κύριες χώρες την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Κύπρο, αλλά και με τη συνδρομή της Γαλλίας και της Ιταλίας

Κλείσιμο Ο Δένδιας στην Αίγυπτο Στο ίδιο πλαίσιο τοποθετούνται και οι επόμενες κινήσεις του υπουργού Εθνικής Αμυνας Νίκου Δένδια, ο οποίος επισκέφτηκε την Αίγυπτο, μια χώρα-κλειδί για τις ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή.



Δεν είναι, άλλωστε, μυστικό ότι η Αγκυρα επιθυμεί διακαώς την πρόσδεση του Καΐρου στο άρμα της «Συμφωνίας της Μέκκας», ενώ τυχόν αναβάθμιση του ρόλου της Αιγύπτου στη συμμαχία Ελλάδας - Κύπρου και Ισραήλ θα συνιστά ένα ακόμη πρόβλημα για την ηγεμονική στάση που επιχειρεί να προβάλει η Τουρκία στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Πολύ περισσότερο, όταν η επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Αμυνας στο Κάιρο αφορά την τριμερή συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο πεδίο της άμυνας, στον απόηχο της διακλαδικής άσκησης «MEDUSA 15-2026», με οικοδεσπότη τον υπουργό Αμυνας και αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας Σάλεμ Ζαχέρ, αλλά και με τη συμμετοχή του υπουργού Αμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλη Πάλμα.



Ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίσκεψή του στην Αίγυπτο και μετέφερε στον Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι τους χαιρετισμούς του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.



Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στο βάθος και στη μακρά ιστορική διαδρομή των σχέσεών της με την Αίγυπτο, επιβεβαιώνοντας τη βούληση της Αθήνας να ενισχύσει τον συντονισμό με το Κάιρο απέναντι στις κοινές προκλήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία των δύο χωρών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης. Ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε, επίσης, την εκτίμηση της ελληνικής πλευράς για τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η Αίγυπτος στον περιορισμό των παράτυπων μεταναστευτικών ροών.



Κάθε άλλο παρά απαρατήρητη από τα ραντάρ του Πενταγώνου περνά η κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας τόσο σε λεκτικό επίπεδο όσο και επί του πεδίου, με την Αθήνα να καταγράφει λεπτό προς λεπτό τις αντιδράσεις της απέναντι πλευράς, η οποία μοιάζει να δυσκολεύεται να μεταβολίσει την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της Ελλάδας.Οι υπογραφές για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», ο νέος στόλος, αλλά και η στρατηγική συμμαχία Ελλάδας - Ισραήλ που εξελίσσεται σε όλα τα επίπεδα έχουν βραχυκυκλώσει -αν όχι απομονώσει- την Αγκυρα, η οποία προσπαθεί να επανατοποθετηθεί στη σκακιέρα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, με ανοιχτό και το μέτωπο της Συρίας. Σε αυτό το σκηνικό, ο πολλαπλασιασμός των παραβάσεων στο FIR Αθηνών, οι επιθετικές αποστροφές του Τούρκου ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν, αλλά και οι εξελίξεις στην ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδας - Κύπρου έχουν ταράξει τα μέχρι πρότινος «ήρεμα νερά», με το Πεντάγωνο να έχει τεθεί σε ετοιμότητα διά παν ενδεχόμενο, εξετάζοντας με ψυχραιμία όλα τα σενάρια.Ηδη, υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας και παρουσία του υπουργού Εθνικής Αμυνας Νίκου Δένδια και του γενικού γραμματέα Αντώνη Οικονόμου συνεδρίασε την περασμένη Τρίτη και Τετάρτη το Συμβούλιο Αμυνας στον «Κίμωνα», ενώ η «ναυαρχίδα» του ελληνικού στόλου βρισκόταν εν πλω, στέλνοντας το πλέον ισχυρό μήνυμα αποτροπής προς πάσα κατεύθυνση, λίγες ώρες μετά την τριήμερη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, σηματοδοτώντας για άλλη μία φορά τις κόκκινες γραμμές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Συμβούλιο Αμυνας στον «Κίμωνα» υπήρξαν εισηγήσεις και συζητήθηκαν θέματα όλων των επιτελείων, ακόμη και αν ουδέποτε γνωστοποιήθηκε η σχετική συνεδρίαση, παρά τη συμμετοχή περισσότερων από 40 στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ ο υπουργός Εθνικής Αμυνας είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει για μία ακόμη φορά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της FDI φρεγάτας του ελληνικού στόλου.Την ίδια ώρα, το Πεντάγωνο αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση την τουρκική κινητικότητα, καθώς οι επιχειρησιακές δυνατότητες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων έχουν γίνει προσφάτως κατανοητές τόσο στο Ακρωτήρι της Κύπρου όσο και στη Σαουδική Αραβία.Εξάλλου, η χρονική περίοδος συμπίπτει με την ανάπτυξη διμερών και πολυμερών σχέσεων που έχει αναπτύξει η Αθήνα, αφού τις τελευταίες ημέρες εξελίχθηκαν η Ασκηση «ΟΡΜΗ 2/26», αλλά και η δικλαδική άσκηση «MEDUSA 15-2026», με κύριες χώρες την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Κύπρο, αλλά και με τη συνδρομή της Γαλλίας και της Ιταλίας. Ταυτόχρονα, ελληνικά πλοία εξακολουθούν να μετέχουν στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, ενώ η πρόσφατη συνεκπαίδευση του Πολεμικού Ναυτικού με μονάδες του Ισραηλινού Ναυτικού, την οποία ανακοίνωσαν ταυτόχρονα Αθήνα και Τελ Αβίβ, μόνο τυχαία δεν μπορεί να φαντάζει σε αυτήν τη γεωπολιτική συνθήκη.Στο ίδιο πλαίσιο τοποθετούνται και οι επόμενες κινήσεις του υπουργού Εθνικής Αμυνας Νίκου Δένδια, ο οποίος επισκέφτηκε την Αίγυπτο, μια χώρα-κλειδί για τις ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή.Δεν είναι, άλλωστε, μυστικό ότι η Αγκυρα επιθυμεί διακαώς την πρόσδεση του Καΐρου στο άρμα της «Συμφωνίας της Μέκκας», ενώ τυχόν αναβάθμιση του ρόλου της Αιγύπτου στη συμμαχία Ελλάδας - Κύπρου και Ισραήλ θα συνιστά ένα ακόμη πρόβλημα για την ηγεμονική στάση που επιχειρεί να προβάλει η Τουρκία στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Πολύ περισσότερο, όταν η επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Αμυνας στο Κάιρο αφορά την τριμερή συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο πεδίο της άμυνας, στον απόηχο της διακλαδικής άσκησης «MEDUSA 15-2026», με οικοδεσπότη τον υπουργό Αμυνας και αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας Σάλεμ Ζαχέρ, αλλά και με τη συμμετοχή του υπουργού Αμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλη Πάλμα.Ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίσκεψή του στην Αίγυπτο και μετέφερε στον Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι τους χαιρετισμούς του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στο βάθος και στη μακρά ιστορική διαδρομή των σχέσεών της με την Αίγυπτο, επιβεβαιώνοντας τη βούληση της Αθήνας να ενισχύσει τον συντονισμό με το Κάιρο απέναντι στις κοινές προκλήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία των δύο χωρών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης. Ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε, επίσης, την εκτίμηση της ελληνικής πλευράς για τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η Αίγυπτος στον περιορισμό των παράτυπων μεταναστευτικών ροών.

Στο πλαίσιο αυτό, το κοινό ανακοινωθέν αναφέρει ρητά «Η σημασία της ενίσχυσης των πλαισίων στρατιωτικής και αμυντικής συνεργασίας για την υποστήριξη της συλλογικής ικανότητας για μια ταχεία και ενιαία αντίδραση σε οποιεσδήποτε μελλοντικές εξελίξεις σχετικά με πηγές απειλών κάθε είδους εναντίον των τριών χωρών», υπογραμμίζοντας τη δέσμευση των μερών για μια συντονισμένη απάντηση απέναντι σε κάθε είδους απειλή.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε και η τριμερής συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου. Ο Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο σχήμα έχει εξελιχθεί σε επιτυχημένο πρότυπο περιφερειακής συνεργασίας, με στόχο την εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας, καθώς και την προώθηση της κοινής ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο.



Ο πρόεδρος της Αιγύπτου επισήμανε ακόμη την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του συντονισμού μεταξύ των τριών χωρών, τόσο για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων όσο και για την προώθηση της ανάπτυξής τους.

Μέχρι το τέλος του 2026 η παραγωγή ελληνικών drones θα ανέρχεται σε 15.000 Και αν ο ελληνικός πολεμικός στόλος είναι αυτό το διάστημα εν πλω, ούτε η τουρκική υπεροχή στα μη επανδρωμένα αεροχήματα είναι ένα σενάριο που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά η Αθήνα, αφού μέχρι το τέλος του 2026 η παραγωγή ελληνικών drones θα ανέρχεται σε 15.000, ενώ πληροφορίες θέλουν τις σχετικές μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων να παράγουν ήδη «πολύ μεγάλα νούμερα».



Πολύ περισσότερο, όταν στις αρχές του καλοκαιριού θεμελιώθηκε το 309 Εργοστάσιο Κατασκευής Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Μέσων, στη Μαλακάσα, ενώ απρόσκοπτα λειτουργούν το 306 Εργοστάσιο Βάσης και το 316 Εργοστάσιο Βάσης στο Μενίδι και στο Πετροχώρι Ξάνθης αντίστοιχα.



Την ίδια ώρα, ωστόσο, το τοπίο ως προς την ενσωμάτωση μη επανδρωμένων αεροχημάτων στις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις έχει άρδην μεταβληθεί, αφού κατά ασφαλείς πληροφορίες υπάρχει πλέον η σχετική προεργασία ώστε αυτές να μπορούν μέσω κινητών μονάδων να παράγουν επί τόπου drones στα νησιά και τη Θράκη.



Δόγμα αποτροπής Ταυτόχρονα, προμετωπίδα για το ελληνικό δόγμα αποτροπής, όπως αυτό μετασχηματίστηκε στο πλαίσιο της Νέας Δομής των Ενόπλων Δυνάμεων είναι το anti-drone σύστημα «Κένταυρος», το οποίο αναπτύχθηκε από την ΕΑΒ, με δικό του πηγαίο κώδικα. Το γεγονός ότι ο «Κένταυρος» αναπτύχθηκε από το ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα και δοκιμάστηκε με απόλυτη επιτυχία στο επιχειρησιακό πεδίο, υπερβαίνοντας το εργαστηριακό στάδιο, έχει κινήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδιαφέρον πλειάδας χωρών για την απόκτησή του, ενώ αποτελεί μέρος της ευρύτερης ελληνικής αρχιτεκτονικής anti-drone, αντιαεροπορικής και αντιβαλλιστικής προστασίας, δηλαδή της «Ασπίδας του Αχιλλέα».



Εξάλλου, η πρόσκτηση του συστήματος V-BAT («Κατηγορίας 2») από τις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις έπειτα από δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λασκαρίδη, αλλά και η άφιξη του γαλλικoύ συστήματος UAV Patroller «Κατηγορίας 3» στα τέλη του τρέχοντος μήνα, το οποίο αναμένεται να συνδράμει με επιτήρηση και συλλογή πληροφοριών τον Στρατό Ξηράς δημιουργούν ένα ικανό πλέγμα προστασίας απέναντι σε τυχόν παρουσία μη επανδρωμένων αεροχημάτων, αν και η Αθήνα δεν φαίνεται να έχει μείνει μόνο στον τομέα της μαζικής παραγωγής «Κατηγορίας 1».



«Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το 306 ΕΒΤ και 316 ΣΠΤΧ έχουν τη δυνατότητα να παραγάγουν σήμερα που συζητάμε, δηλαδή σε ένα διάστημα 2 ετών, 4.000 FPV, drones Κατηγορίας 1. Και μάλιστα, με την προσθήκη 6 Κινητών Μονάδων Παραγωγής, η ικανότητα αυτή αποκτά διασπορά, ευελιξία, επιχειρησιακό βάθος, δυνατότητα των διοικητών των Σχηματισμών να αποφασίζουν τι ακριβώς χρειάζονται, να προσαρμόζουν το λογισμικό, το software, στις απόλυτες επιχειρησιακές ανάγκες σε πολύ σύντομο χρόνο, χωρίς να χρειάζεται η τεράστια διαδικασία της λήψης άδειας, της εντολής, της ανάλυσης από τα Γενικά Επιτελεία ή την πολιτική ηγεσία», είχε αναφέρει με νόημα στα εγκαίνια του διακλαδικού εργοστασίου της Μαλακάσας ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας, ανοίγοντας για πρώτη φορά δημόσια το κεφάλαιο software για την ελληνική άμυνα, πεδίο που δεν μοιάζει εκτός ενδιαφέροντος για τις Ενοπλες Δυνάμεις.



Μόλις λίγα χρόνια μετά την πρώτη άσκηση στην οποία συμμετείχε ο κ. Δένδιας ως υπουργός Εθνικής Αμυνας στο Πετροχώρι Ξάνθης, διαπίστωσε πως το σενάριό της περιλάμβανε την αποτροπή μόνο δύο drones, όταν την ίδια περίοδο παγκοσμίως τα επιτελεία της Δύσης προετοιμάζονταν να αντιμετωπίσουν αλλεπάλληλα σμήνη, στην περίπτωση εμπόλεμης συνθήκης.



Πλήρης φαρέτρα Υπό αυτήν την έννοια, το πράσινο φως που άναψε το ΚΥΣΕΑ στη νέα εποχή για τις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις, για παράδειγμα στην τελευταία του συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνει μόνο μεγάλες μονάδες επιφανείας, αλλά και συστήματα όπως το Drone Dome, το οποίο έχει την ικανότητα να διακόπτει την επικοινωνία του εκάστοτε drone με τον χειριστή του, όπως και το GPS, ενώ έχει δώσει ήδη δείγματα γραφής, αφού χρησιμοποιήθηκε για την προστασία της Συνόδου των G7 στην Κορνουάλη, το 2021.



Στην ίδια εκσυγχρονιστική οπτική εντάσσονται ακόμη η ενεργοποίηση του προγράμματος «Ενταξη της Ελλάδας ως Third Party Sales Nation - Προμήθεια Κρυπτοσυσκευών LLC-7M», που αποσκοπεί στην προμήθεια 17 κρυπτοσυσκευών τύπου LLC-7M και 17 συστημάτων Link 22, όπως και διαβαθμισμένου GSM, τα οποία θα εγκατασταθούν σε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και 8 συνολικά μη επανδρωμένα ελικόπτερα CamCopter S-100, κατασκευής της αυστριακής εταιρείας Schiebel για να ενσωματωθούν στις φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού.