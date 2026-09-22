Βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό: Από το καλοκαίρι στο στόχαστρο των Αρχών τα βυτιοφόρα - Το φρεάτιο «καβάτζα», οι ισχυρισμοί της μπισκοτοβιομηχανίας Παπαδοπούλου

Όξινο και ανεπεξέργαστο φορτίο





Ο κίνδυνος για την παρακηφίσια ζώνη

Τι απαντά η εταιρεία Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε.

Από την πρώτη επιτόπια μέτρηση και την ανάλυση δείγματος. Τα οριστικά αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων αναμένονται, όμως τα πρώτα στοιχεία παραπέμπουν σε ανεπεξέργαστο υγρό βιομηχανικό απόβλητο.Το συγκεκριμένο φορτίο δεν περιγράφεται ως τοξικό. Η υψηλή οξύτητα, ωστόσο, δεν επιτρέπει την ανεξέλεγκτη απόρριψή του σεή δίκτυα ομβρίων. Για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της, θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η κατάλληλη επεξεργασία και εξουδετέρωση, ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων.Σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, η ΕΥΔΑΠ δέχεται, όταν αυτά έχουν υποστεί επεξεργασία από τη βιομηχανία που τα παράγει και διαθέτουν τα. Μετά την παραλαβή τους, οδηγούνται μέσω του δικτύου προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας της Ψυττάλειας.Αντιθέτως, ο έλεγχος του φρεατίου στο πρατήριο φέρεται να έδειξε ότι το δίκτυο οδηγεί στα όμβρια. Η διαδρομή αυτή καταλήγει στον Κηφισό,Η υπόθεση αναδεικνύει ένα ευρύτερο ζήτημα στην παρακηφίσια ζώνη, όπου υπάρχουν πολλοί χώροι στάθμευσης βαρέων οχημάτων και, με φρεάτια συνδεδεμένα με τα όμβρια. Καταγγελίες αναφέρουν ότιιδιαίτερα μετά από βροχοπτώσεις, όταν η αυξημένη ροή του Κηφισού θεωρείται ότι μπορεί να εξαφανίσει γρηγορότερα τα ίχνη της ρύπανσης.«Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με βυτιοφόρο όχημα, το οποίο φέρεται να προέβη σε παράνομη απόρριψη αποβλήτων, η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. διευκρινίζει τα ακόλουθα:Το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της Εταιρείας. Ανήκει σε τρίτη εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά λυμάτων από το εργοστάσιο της Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. στον Ταύρο Αττικής προς το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Μεταμόρφωσης. Η εν λόγω εταιρεία υποχρεούται, στο πλαίσιο του έργου που έχει αναλάβει, να τηρεί το σύνολο των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών και κανονιστικών απαιτήσεων.Η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη και άμεση διερεύνησή του, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της.Παράλληλα, βρισκόμαστε στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση τυχόν ζητηθεί».Το protothema.gr απευθύνθηκε και στην εταιρεία Καρατζάς, για να λάβει απάντηση επί του γεγονότος, ωστόσο δεν βρέθηκε κάποιος διαθέσιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.