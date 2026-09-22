ΠΑΟΚ: Χειρουργείο για Τάχα Άλι και Παβλένκα
SPORTS
ΠΑΟΚ Γίρι Παβλένκα Τάχα Άλι

ΠΑΟΚ: Χειρουργείο για Τάχα Άλι και Παβλένκα

Οι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ υπέστησαν εξάρθρωση ώμου στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό

ΠΑΟΚ: Χειρουργείο για Τάχα Άλι και Παβλένκα
Την πόρτα του χειρουργείου θα περάσουν ο Τάχα Άλι και ο Γίρι Παβλένκα. 

Οι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ υπέστησαν εξάρθρωση ώμου στον αγώνα της Stoiximan Super League με τον Παναιτωλικό και το ιατρικό επιτελείο της ομάδας έκρινε πως θα πρέπει να χειρουργηθούν. 

Στην περίπτωση του Άλι, είχε ακολουθηθεί συντηρητική αγωγή, με το ιατρικό επιτελείο να έχει επισημάνει εξαρχής ότι υπήρχε πιθανότητα υποτροπής. Κάτι τέτοιο συνέβη και έτσι και αυτός θα χειρουργηθεί.

Από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν υπάρχει ενημέρωση για το πότε θα γίνουν οι επεμβάσεις και για τον χρόνο αποκατάστασης.

Thema Insights

Telekom: Digital Optimism στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Telekom επενδύει σε μια προσέγγιση όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται πιο προσβάσιμη και χρήσιμη στην καθημερινότητα.

IdEF: Το Γαλλικό Κολλέγιο που φέρνει τη δημόσια γαλλική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Με πάνω από 30 χρόνια συνεχή και συνεπή παρουσία στην εκπαίδευση, το IdEF φέρνει την ακαδημαϊκή εμπειρία ενός δημόσιου γαλλικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα, χωρίς να χρειάζεται κανείς να μετακομίσει στο εξωτερικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης