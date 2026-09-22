Ο μικρός γιος του Παρασκευά Άντζα έκανε τατουάζ το πρόσωπο του πατέρα του, δείτε βίντεο
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Παρασκευάς Άντζας Παναγιώτης Άντζας Τατουάζ Ξάνθη

Ο μικρός γιος του Παρασκευά Άντζα έκανε τατουάζ το πρόσωπο του πατέρα του, δείτε βίντεο

Ο Παναγιώτης Άντζας χάραξε σε μορφή τατουάζ το πρόσωπο του αδικοχαμένου πατέρα του και θρύλο της Ξάνθης και του Ολυμπιακού που έφυγε από τη ζωή στα 49 του χρόνια

Ο μικρός γιος του Παρασκευά Άντζα έκανε τατουάζ το πρόσωπο του πατέρα του, δείτε βίντεο
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Ο Παρασκευάς Άντζας είναι ένα όνομα άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της Ξάνθης. Η μοίρα, όμως ήταν σκληρή απέναντί του, καθώς τον Μάιο του 2026 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, έπειτα από τη μάχη του με την ALS (πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση).

Οι Θρακιώτες λίγους μήνες μετά τον θάνατό του συμφώνησαν με τον 19χρονο γιο του, Παναγιώτη, και το μεσημέρι της Τρίτης ανακοίνωσαν και επίσημα την απόκτησή του.

«Κεφαλιά από τον Άντζα και 1-0». Με αυτή τη χαρακτηριστική ηχητική περιγραφή συνοδεύει η Ξάνθη το VIDEO της ανακοίνωση.

Αυτό όμως που ξεχώρισε στο βίντεο είναι ότι ο Παναγιώτης έχει φροντίσει να κρατάει τον πατέρα του πάντα κοντά του, έχοντας χτυπήσει στο στήθος ένα τατουάζ με το πρόσωπό του.

Αξιοπρόσεκτο είναι επίσης πως και τις δύο φορές που έφυγε από την Ξάνθη ήταν για να πάει στον Ολυμπιακό, όπου και συνέδεσε το όνομα του και πανηγύρισε πρωταθλήματα και Κύπελλα.



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