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Η Ξάνθη ανακοίνωσε την απόκτηση του Παναγιώτη Άντζα, μικρότερου γιου του Παρασκευά
Η Ξάνθη ανακοίνωσε την απόκτηση του Παναγιώτη Άντζα, μικρότερου γιου του Παρασκευά
Τα χρώματα της Ξάνθης θα φοράει πλέον ο μικρότερος γιος του Παρασκευά Άντζα με την ομάδα να το ανακοινώνει με ένα συγκινητικό βίντεο στα social media της
Ο Παρασκευάς Άντζας είναι ένα όνομα άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της Ξάνθης. Η μοίρα, όμως ήταν σκληρή απέναντί του, καθώς τον Μάιο του 2026 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, έπειτα από τη μάχη του με την ALS (πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση).
Οι Θρακιώτες λίγους μήνες μετά τον θάνατό του συμφώνησαν με τον 19χρονο γιο του, Παναγιώτη, και το μεσημέρι της Τρίτης ανακοίνωσαν και επίσημα την απόκτησή του.
«Κεφαλιά από τον Άντζα και 1-0». Με αυτή τη χαρακτηριστική ηχητική περιγραφή συνοδεύει η Ξάνθη το VIDEO της ανακοίνωση.
Αυτό όμως που ξεχώρισε στο video είναι ότι ο Παναγιώτης έχει φροντίσει να κρατάει τον πατέρα του πάντα κοντά του, έχοντας χτυπήσει στο στήθος ένα τατουάζ με το πρόσωπό του.
Αξιοπρόσεκτο είναι επίσης πως και τις δύο φορές που έφυγε από την Ξάνθη ήταν για να πάει στον Ολυμπιακό, όπου και συνέδεσε το όνομα του και πανηγύρισε πρωταθλήματα και Κύπελλα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας:
Ο Παναγιώτης γεννήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2007 και αγωνίζεται στην αμυντική γραμμή, τόσο ως κεντρικός αμυντικός όσο και ως πλάγιος μπακ.
Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τις Ακαδημίες του Πανδραμαϊκού, αγωνίστηκε επίσης στα τμήματα υποδομής της Δόξας Δράμας, ενώ στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα της ανδρικής ομάδας του Πανδραμαϊκού. Τελευταίος σταθμός της ποδοσφαιρικής του διαδρομής ήταν η ΑΕΔΑ Αρκαδικού.
Η παρουσία του Παναγιώτη στην οικογένεια του ΑΟΞ έχει, όμως, και έναν ξεχωριστό συμβολισμό.
Είναι ο μικρότερος γιος του Παρασκευά Άντζα, ενός ποδοσφαιριστή που συνέδεσε το όνομά του με σημαντικές στιγμές της ιστορίας της Ξάνθης και τίμησε τη φανέλα της ομάδας μας.
Χρόνια μετά τον πατέρα του, ήρθε η σειρά του Παναγιώτη να φορέσει τη φανέλα με τον Δημόκριτο στο στήθος.
Μια όμορφη σύνδεση δύο γενεών, με τον Παναγιώτη να έρχεται στον ΑΟΞ για να χαράξει πλέον τη δική του πορεία και να γράψει τη δική του ιστορία με την ομάδα μας.
Παναγιώτη, καλώς ήρθες στον ΑΟΞ!
Οι Θρακιώτες λίγους μήνες μετά τον θάνατό του συμφώνησαν με τον 19χρονο γιο του, Παναγιώτη, και το μεσημέρι της Τρίτης ανακοίνωσαν και επίσημα την απόκτησή του.
«Κεφαλιά από τον Άντζα και 1-0». Με αυτή τη χαρακτηριστική ηχητική περιγραφή συνοδεύει η Ξάνθη το VIDEO της ανακοίνωση.
Αυτό όμως που ξεχώρισε στο video είναι ότι ο Παναγιώτης έχει φροντίσει να κρατάει τον πατέρα του πάντα κοντά του, έχοντας χτυπήσει στο στήθος ένα τατουάζ με το πρόσωπό του.
Αξιοπρόσεκτο είναι επίσης πως και τις δύο φορές που έφυγε από την Ξάνθη ήταν για να πάει στον Ολυμπιακό, όπου και συνέδεσε το όνομα του και πανηγύρισε πρωταθλήματα και Κύπελλα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας:
Ο Παναγιώτης γεννήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2007 και αγωνίζεται στην αμυντική γραμμή, τόσο ως κεντρικός αμυντικός όσο και ως πλάγιος μπακ.
Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τις Ακαδημίες του Πανδραμαϊκού, αγωνίστηκε επίσης στα τμήματα υποδομής της Δόξας Δράμας, ενώ στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα της ανδρικής ομάδας του Πανδραμαϊκού. Τελευταίος σταθμός της ποδοσφαιρικής του διαδρομής ήταν η ΑΕΔΑ Αρκαδικού.
Η παρουσία του Παναγιώτη στην οικογένεια του ΑΟΞ έχει, όμως, και έναν ξεχωριστό συμβολισμό.
Είναι ο μικρότερος γιος του Παρασκευά Άντζα, ενός ποδοσφαιριστή που συνέδεσε το όνομά του με σημαντικές στιγμές της ιστορίας της Ξάνθης και τίμησε τη φανέλα της ομάδας μας.
Χρόνια μετά τον πατέρα του, ήρθε η σειρά του Παναγιώτη να φορέσει τη φανέλα με τον Δημόκριτο στο στήθος.
Μια όμορφη σύνδεση δύο γενεών, με τον Παναγιώτη να έρχεται στον ΑΟΞ για να χαράξει πλέον τη δική του πορεία και να γράψει τη δική του ιστορία με την ομάδα μας.
Παναγιώτη, καλώς ήρθες στον ΑΟΞ!
Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας”, αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε ο σύλλογος.
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