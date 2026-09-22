Βεζένκοφ: Ήταν όνειρό μας να πάρουμε τη Euroleague, θα παλέψουμε ξανά
SPORTS
Ολυμπιακός Σάσα Βεζένκοφ EuroLeague

Βεζένκοφ: Ήταν όνειρό μας να πάρουμε τη Euroleague, θα παλέψουμε ξανά

Ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε για τη νέα σεζόν της Euroleague και τον στόχο του Ολυμπιακού αλλά και την προσθήκη του Ζαν Μοντέρο

Βεζένκοφ: Ήταν όνειρό μας να πάρουμε τη Euroleague, θα παλέψουμε ξανά
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Ο MVP της Euroleague της περιόδου 2025-26 και κάτοχος του τίτλου, Σάσα Βεζένκοφ, μίλησε με αφορμή την έναρξη των αγώνων για τον στόχο του Ολυμπιακού τη νέα σεζόν αλλά και για την προσθήκη του Ζαν Μοντέρο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βεζένκοφ

Για την κατάκτηση της Euroleague: «Αναμνήσεις. Τρομερή βραδιά, τρομερό τριήμερο για εμάς. Η κατάκτηση της EuroLeague ήταν ο στόχος μας, το όνειρό μας. Τελικά τα καταφέραμε.

Κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Αυτό είναι το καλό με τον αθλητισμό. Κανείς δεν θυμάται το παρελθόν. Κανείς δεν ξέρει ποιο θα είναι το μέλλον. Οπότε πρέπει να ζεις στο παρόν. Είναι καλό για την κληρονομιά μας, για το όνομά μας, αλλά πρέπει να παλέψουμε ξανά».

Για την απόκτηση του Γιαν Μοντέρο: «Ο τρόπος που παίζει, κάνει τα πάντα να φαίνονται εύκολα. Πέρσι ήταν η πρώτη του σεζόν στην Euroleague και έδειξε τόσα πολλά. Ήρθε να μας βοηθήσει και να τον βοηθήσουμε. Φέρνει κάτι διαφορετικό».
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