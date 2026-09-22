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Χριστογεώργος: «Στον ΟΦΗ παίζουμε σαν μια παρέα, μας το έχει διδάξει ο προπονητής μας»
Χριστογεώργος: «Στον ΟΦΗ παίζουμε σαν μια παρέα, μας το έχει διδάξει ο προπονητής μας»
Ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ μίλησε στην εκπομπή «Κόσμος των Σπορ» για την πορεία του ΟΦΗ στην Ευρώπη αλλά και τη δική του μεγάλη άνοδο στην ομάδα του Ηρακλείου
Ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ, Νίκος Χριστογεώργος μίλησε στον «Κόσμο των Σπορ» της ΕΡΤ3 για την φετινή προσπάθεια της ομάδας, τους στόχους, την συνεργασία με τον προπονητή Χρήστο Κόντη, αλλά και για τη δική του προσωπική απόδοση.
«Κάθε επιτυχία είναι μια νέα χαρά για εμάς. Δεν το συνηθίζεις. Είναι κάτι μοναδικό αυτό που βιώνουμε όλοι. Κακά τα ψέματα δεν μπορώ να το πιστέψω.
Όχι ότι δεν είχα βλέψεις για την ομάδα, αλλά κάτι τόσο μεγάλο δεν μπορούσα να το φανταστώ», τόνισε για τη φετινή πορεία της ομάδας της Κρήτης.
Οι μέχρι τώρα επιτυχίες δίνουν ώθηση για την συνέχεια; «Δίνουν σιγουριά, μια ασφάλεια, μια αυτοπεποίθηση. Ανεβαίνουμε επίπεδο και αυτό φαίνεται στα παιχνίδια.
Την ημέρα του αγώνα το χαίρεσαι, αλλά με αγώνες ανά τρεις ημέρες, δεν προλαβαίνεις σε μεγάλη έκταση. Είναι κάτι πρωτόγνωρο, κάτι μοναδικό για εμάς, αλλά προσπαθούμε να το συνηθίσουμε και να προσαρμοστούμε».
Για τη στήριξη του κόσμου της Κρήτης: «Οι φίλαθλοι είναι κοντά μας, μας χαιρετούν στον δρόμο, είναι πολύ ωραίο αυτό που ζούμε. Η αλήθεια ότι μας έχουν κεράσει πολλές φορές, είναι φιλόξενος ο κόσμος της Κρήτης. Έτσι κι αλλιώς δεν το κάνει μόνο επειδή είμαστε σε καλή πορεία, αλλά τώρα είναι γεγονός πως είναι πιο συχνό φαινόμενο».
Για το δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild: «Δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με όσα έγραψε η Bild. Δεν μας απασχολεί».
Για την Εθνική Ομάδα, τους τρεις πολύ καλούς συναδέλφους του (Τζολάκης, Βλαχοδήμος, Μανδάς) που είναι ήδη εκεί, αλλά και το δικό του όνειρο:
«Οι τρεις τερματοφύλακες είναι όλοι εξαιρετικοί, πολύ υψηλού επιπέδου. Αυτό με βοηθάει και εμένα στον ανταγωνισμό, να βελτιώνομαι.
Φυσικά έχω την συμμετοχή στην Εθνική Ομάδα σαν όνειρο και στόχο, όποτε έρθει, αλλά δεν είναι ότι περίμενα ή περιμένω κάτι, δεν είναι ότι νιώθω αδικημένος. Συνεχίζω την σκληρή δουλειά».
Για την αγωνιστική φιλοσοφία του ΟΦΗ και τη συμβολή του Χρήστου Κόντη στο επιτυχημένο προφίλ της ομάδας: «Σε κάθε αγώνα προσπαθούμε να έχουμε τον δικό μας τρόπο, να μη φοβόμαστε, να αναλύουμε τον αντίπαλο, να έχουμε εμπιστοσύνη στον συμπαίκτη μας. Όλα αυτά μας τα έχει περάσει και διδάξει ο προπονητής μας. Είναι πολύ σημαντικό να εφαρμόζουμε όσα μας λέει».
Για το ότι ο ΟΦΗ είναι μια ομάδα που χαρακτηρίζεται από έντονο «ελληνικό στοιχείο»: «Είναι σα να παίζεις σε μια παρέα, με τους φίλους σου. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να μιλάς ελληνικά με όλους σχεδόν τους συμπαίκτες σου, μάλιστα καμιά φορά μπερδευόμαστε και μιλάμε ελληνικά στους ξένους! Τόσο πολύ έχουμε συνηθίσει να είμαστε όλοι Έλληνες στα αποδυτήρια».
Ο στόχος του ΟΦΗ; «Να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Κοιτάμε όμως κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Να τα κερδίζουμε ένα-ένα, αυτό προσπαθούμε».
«Κάθε επιτυχία είναι μια νέα χαρά για εμάς. Δεν το συνηθίζεις. Είναι κάτι μοναδικό αυτό που βιώνουμε όλοι. Κακά τα ψέματα δεν μπορώ να το πιστέψω.
Όχι ότι δεν είχα βλέψεις για την ομάδα, αλλά κάτι τόσο μεγάλο δεν μπορούσα να το φανταστώ», τόνισε για τη φετινή πορεία της ομάδας της Κρήτης.
Οι μέχρι τώρα επιτυχίες δίνουν ώθηση για την συνέχεια; «Δίνουν σιγουριά, μια ασφάλεια, μια αυτοπεποίθηση. Ανεβαίνουμε επίπεδο και αυτό φαίνεται στα παιχνίδια.
Την ημέρα του αγώνα το χαίρεσαι, αλλά με αγώνες ανά τρεις ημέρες, δεν προλαβαίνεις σε μεγάλη έκταση. Είναι κάτι πρωτόγνωρο, κάτι μοναδικό για εμάς, αλλά προσπαθούμε να το συνηθίσουμε και να προσαρμοστούμε».
Για τη στήριξη του κόσμου της Κρήτης: «Οι φίλαθλοι είναι κοντά μας, μας χαιρετούν στον δρόμο, είναι πολύ ωραίο αυτό που ζούμε. Η αλήθεια ότι μας έχουν κεράσει πολλές φορές, είναι φιλόξενος ο κόσμος της Κρήτης. Έτσι κι αλλιώς δεν το κάνει μόνο επειδή είμαστε σε καλή πορεία, αλλά τώρα είναι γεγονός πως είναι πιο συχνό φαινόμενο».
Για το δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild: «Δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με όσα έγραψε η Bild. Δεν μας απασχολεί».
Για την Εθνική Ομάδα, τους τρεις πολύ καλούς συναδέλφους του (Τζολάκης, Βλαχοδήμος, Μανδάς) που είναι ήδη εκεί, αλλά και το δικό του όνειρο:
«Οι τρεις τερματοφύλακες είναι όλοι εξαιρετικοί, πολύ υψηλού επιπέδου. Αυτό με βοηθάει και εμένα στον ανταγωνισμό, να βελτιώνομαι.
Φυσικά έχω την συμμετοχή στην Εθνική Ομάδα σαν όνειρο και στόχο, όποτε έρθει, αλλά δεν είναι ότι περίμενα ή περιμένω κάτι, δεν είναι ότι νιώθω αδικημένος. Συνεχίζω την σκληρή δουλειά».
Για την αγωνιστική φιλοσοφία του ΟΦΗ και τη συμβολή του Χρήστου Κόντη στο επιτυχημένο προφίλ της ομάδας: «Σε κάθε αγώνα προσπαθούμε να έχουμε τον δικό μας τρόπο, να μη φοβόμαστε, να αναλύουμε τον αντίπαλο, να έχουμε εμπιστοσύνη στον συμπαίκτη μας. Όλα αυτά μας τα έχει περάσει και διδάξει ο προπονητής μας. Είναι πολύ σημαντικό να εφαρμόζουμε όσα μας λέει».
Για το ότι ο ΟΦΗ είναι μια ομάδα που χαρακτηρίζεται από έντονο «ελληνικό στοιχείο»: «Είναι σα να παίζεις σε μια παρέα, με τους φίλους σου. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να μιλάς ελληνικά με όλους σχεδόν τους συμπαίκτες σου, μάλιστα καμιά φορά μπερδευόμαστε και μιλάμε ελληνικά στους ξένους! Τόσο πολύ έχουμε συνηθίσει να είμαστε όλοι Έλληνες στα αποδυτήρια».
Ο στόχος του ΟΦΗ; «Να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Κοιτάμε όμως κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Να τα κερδίζουμε ένα-ένα, αυτό προσπαθούμε».
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