Χριστογεώργος: «Στον ΟΦΗ παίζουμε σαν μια παρέα, μας το έχει διδάξει ο προπονητής μας»

Ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ μίλησε στην εκπομπή «Κόσμος των Σπορ» για την πορεία του ΟΦΗ στην Ευρώπη αλλά και τη δική του μεγάλη άνοδο στην ομάδα του Ηρακλείου