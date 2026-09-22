Σαββίδης: «Είμαστε υπέρ της κεντρικής διαχείρισης» - Αναλυτικά η θέση του ΠΑΟΚ για το θέμα των τηλεοπτικών συμβολαίων

Ο Ιβάν Σαββίδης τάχθηκε υπέρ της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, υποστηρίζοντας ότι το σημερινό προϊόν της Super League είναι υποτιμημένο και χρειάζεται ένα μοντέλο που θα αυξήσει τη συνολική αξία του





Ο ΠΑΟΚ είναι υπέρ της κεντρικής διαχείρισης. Όχι, όμως, ως έναν διαφορετικό τρόπο για να μοιραστούν τα χρήματα που υπάρχουν σήμερα, αλλά ως εργαλείο για να αποκτήσει μεγαλύτερη αξία συνολικά το προϊόν του ελληνικού πρωταθλήματος.







Ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ πήρε τον λόγο αμέσως μετά την εισήγηση του Γιάννη Αλαφούζου και υποστήριξε ότι το τηλεοπτικό προϊόν της Super League είναι υποτιμημένο και πως η κεντρική διαχείριση μπορεί να αποτελέσει τον δρόμο για να αυξηθεί η εμπορική αξία του.



Να μεγαλώσει η αξία και να ενισχυθούν οι μικρότεροι



Στον ΠΑΟΚ θεωρούν ότι το ζητούμενο δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στο πώς θα κατανεμηθούν τα τηλεοπτικά έσοδα ανάμεσα στις ομάδες.







Στη Μικράς Ασίας συνδέουν άμεσα τα δύο ζητήματα: όσο ισχυρότερες γίνονται οικονομικά περισσότερες ομάδες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να δημιουργηθεί ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και, κατ' επέκταση, ένα πιο ελκυστικό και εμπορικά ισχυρό τηλεοπτικό προϊόν.



Για να συμβεί αυτό, όμως, ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ επισήμανε ότι θα πρέπει να βρεθούν τα κριτήρια και ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργήσει η κεντρική διαχείριση.



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Η ανάθεση σχετικής μελέτης για την κεντρική διαχείριση εγκρίθηκε στη σημερινή συνεδρίαση της Λίγκας.



Θετικός και στην πρόταση Αλαφούζου για το στοίχημα



Ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ τοποθετήθηκε θετικά και στην πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου να ζητήσει η Super League από την κυβέρνηση αύξηση των εσόδων των ομάδων από τη φορολογία του στοιχήματος.



Μάλιστα, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τη θέση του ΠΑΟΚ, ο Σαββίδης σχολίασε χαρακτηριστικά πως εάν κάποιος διαφωνεί και επιθυμεί να λαμβάνει λιγότερα χρήματα, μπορεί να το δηλώσει.



Η σημερινή συζήτηση στη Super League 1 για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων βρήκε τον Ιβάν Σαββίδη και τον ΠΑΟΚ σε μια θέση που έχουν εκφράσει εδώ και πολύ καιρό.Ο ΠΑΟΚ είναι υπέρ της κεντρικής διαχείρισης. Όχι, όμως, ως έναν διαφορετικό τρόπο για να μοιραστούν τα χρήματα που υπάρχουν σήμερα, αλλά ως εργαλείο για να αποκτήσει μεγαλύτερη αξία συνολικά το προϊόν του ελληνικού πρωταθλήματος.Αυτό ήταν και το βασικό νόημα της παρέμβασης του προέδρου της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ στη σημερινή τηλεδιάσκεψη των ιδιοκτητών των 14 ΠΑΕ.Ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ πήρε τον λόγο αμέσως μετά την εισήγηση του Γιάννη Αλαφούζου και υποστήριξε ότι το τηλεοπτικό προϊόν της Super League είναι υποτιμημένο και πως η κεντρική διαχείριση μπορεί να αποτελέσει τον δρόμο για να αυξηθεί η εμπορική αξία του.Στον ΠΑΟΚ θεωρούν ότι το ζητούμενο δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στο πώς θα κατανεμηθούν τα τηλεοπτικά έσοδα ανάμεσα στις ομάδες.Η λογική που εξέφρασε ο Σαββίδης είναι ότι ένα μοντέλο κεντρικής διαχείρισης πρέπει να δημιουργήσει περισσότερα συνολικά έσοδα και παράλληλα να δώσει μεγαλύτερη οικονομική δύναμη στις μικρότερες σε δυναμική ΠΑΕ.Στη Μικράς Ασίας συνδέουν άμεσα τα δύο ζητήματα: όσο ισχυρότερες γίνονται οικονομικά περισσότερες ομάδες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να δημιουργηθεί ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και, κατ' επέκταση, ένα πιο ελκυστικό και εμπορικά ισχυρό τηλεοπτικό προϊόν.Για να συμβεί αυτό, όμως, ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ επισήμανε ότι θα πρέπει να βρεθούν τα κριτήρια και ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργήσει η κεντρική διαχείριση.Γι' αυτό και υποστήριξε την πρόταση να απευθυνθεί η Super League σε εξειδικευμένη ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων, όπως για παράδειγμα η Deloitte, προκειμένου να εκπονηθεί ολοκληρωμένη μελέτη και να παρουσιαστεί ένα συγκεκριμένο μοντέλο προς συζήτηση.Η ανάθεση σχετικής μελέτης για την κεντρική διαχείριση εγκρίθηκε στη σημερινή συνεδρίαση της Λίγκας.Ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ τοποθετήθηκε θετικά και στην πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου να ζητήσει η Super League από την κυβέρνηση αύξηση των εσόδων των ομάδων από τη φορολογία του στοιχήματος.Μάλιστα, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τη θέση του ΠΑΟΚ, ο Σαββίδης σχολίασε χαρακτηριστικά πως εάν κάποιος διαφωνεί και επιθυμεί να λαμβάνει λιγότερα χρήματα, μπορεί να το δηλώσει.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση συμπληρώνει τη συνολική προσέγγιση του ΠΑΟΚ: αναζήτηση τρόπων για να αυξηθούν τα συνολικά έσοδα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και όχι μια συζήτηση που θα εξαντληθεί αποκλειστικά στο μοίρασμα των σημερινών χρημάτων.



«Λύσεις και όχι εντυπώσεις»



Από την πλευρά του «Δικεφάλου» επισημαίνεται, παράλληλα, ότι η σημερινή στάση του Σαββίδη κινήθηκε στη γραμμή που έχει επιλέξει εδώ και καιρό στις συζητήσεις εντός της Super League: γόνιμος διάλογος, χωρίς φωνές, εντάσεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις, αλλά με συγκεκριμένες προτάσεις.



«Θέλουμε λύσεις και όχι εντυπώσεις», είναι το μήνυμα που εκπέμπεται από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ μετά τη συνεδρίαση.