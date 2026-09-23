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Συνάντηση Ρούμπιο - Λαβρόφ στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Συνάντηση Ρούμπιο - Λαβρόφ στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Οι υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Ρωσίας θα συνομιλήσουν την ημέρα της ομιλίας Ζελένσκι στον ΟΗΕ
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θα έχει σήμερα συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπως ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Η συνάντηση των δύο κορυφαίων διπλωματών πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων διεθνών πιέσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ αναμένεται να γίνει την ίδια ημέρα που ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα απευθυνθεί από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης.
Οι υπηρεσίες του Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν ότι η επαφή με τον Σεργκέι Λαβρόφ θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των διμερών συναντήσεων που διεξάγονται στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της υψηλού επιπέδου εβδομάδας του ΟΗΕ.
Δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ατζέντα της συνάντησης, ωστόσο οι επαφές ΗΠΑ - Ρωσίας πραγματοποιούνται με φόντο τις συνεχιζόμενες διαφωνίες των δύο πλευρών για την Ουκρανία και τη διεθνή ασφάλεια.
Η συνάντηση των δύο κορυφαίων διπλωματών πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων διεθνών πιέσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ αναμένεται να γίνει την ίδια ημέρα που ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα απευθυνθεί από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης.
Οι υπηρεσίες του Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν ότι η επαφή με τον Σεργκέι Λαβρόφ θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των διμερών συναντήσεων που διεξάγονται στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της υψηλού επιπέδου εβδομάδας του ΟΗΕ.
Δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ατζέντα της συνάντησης, ωστόσο οι επαφές ΗΠΑ - Ρωσίας πραγματοποιούνται με φόντο τις συνεχιζόμενες διαφωνίες των δύο πλευρών για την Ουκρανία και τη διεθνή ασφάλεια.
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