Βυτιοφόρο έριχνε μέσω φρεατίου στον Κηφισό βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας της μπισκοτοβιομηχανίας Παπαδοπούλου - Δύο συλλήψεις, δείτε βίντεο

Πώς έγινε η επιχείρηση σύλληψης

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Στην σύλληψη ενός οδηγού βυτιοφόρου και ενός υπεύθυνου λειτουργίας βενζινάδικου προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, καθώς διαπιστώθηκε ότι έριχναν μέσω φρεατίου επικίνδυνα απόβλητα της μπισκοτοβιομηχανίας Παπαδοπούλου στον Κηφισό.Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, στην Ελληνική Αστυνομία είχαν περιέλθει πληροφορίες για την διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων τις τελευταίες ημέρες. Ζητήθηκε η συνδρομή της υπηρεσίας των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, ελήφθησαν δείγματα από το σημείο που κατέληγαν τα λύματα και το βυτιοφότο ετέθη υπό παρακολούθηση.Σήμερα το πρωί, το βυτιοφόρο της εταιρείας Καρατζάς, αφότου παρέλαβε λύματα από το εργοστάσιο Παπαδοπούλου μετέβη στο βενζινάδικο, όπου φαινόταν ότι πραγματοποιούσε, δήθεν, παράδοση καυσίμων. Το βυτιοφόρο, πρέπει να σημειωθεί, ότι διαπιστώθηκε πως άλλες μέρες είχε παραλάβει λύματα και από άλλες εγκαταστάσεις εργοστασίων, όπως και από το νοσοκομείο Αττικόν.Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες,Σημειώνεται, ότι τα εργοστάσια τροφίμων παράγουν οργανικά, αλλά και υψηλής οξύτητας απόβλητα, κυρίως από τα υλικά καθαρισμού των εγκαταστάσεών τους. Και οι δύο κατηγορίες απαιτούν σύμφωνα με το νόμο ειδική διαχείριση. Πολύ περισσότερο δε, τα απόβλητα εφόσον καταλήξουν στο περιβάλλον και στη θάλασσα οι συνέπειες είναι καταστροφικές για το οικοσύστημα.Η αστυνομία, έχοντας από μέρες πληροφορίες για το οικολογικό έγκλημα που διαπράττονταν είχαν θέσει υπό παρακολούθηση δύο βυτιοφόρα που στάθμευαν στο βενζινάδικο, συνέδεαν σωλήνα στο φρεάτιο και άδειαζαν, φροντίζοντας, μάλιστα, να σταθμεύουν αυτοκίνητα με τρόπο τέτοιο ώστε να μην φαίνεται τί έκαναν.Τα βυτιοφόρα, σύμφωνα με πληροφορίες, παραλάμβαναν απόβλητα από διάφορες βιομηχανίες, τη μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου, αλλά και το νοσοκομείο Αττικόν.Λίγο πριν την αστυνομική έφοδο στο βενζινάδικο, το ένα από τα δύο βυτιοφόρα είχε παραλάβει μεγάλο όγκο αποβλήτων από τη μπισκοτοβιομηχανία και στη συνέχεια πήγε στο βενζινάδικο, όπου ξεκίνησε τη διαδικασία για να τα αδειάσει στο φρεάτιο, συνδέοντας μια μάνικα. Εκείνη τη στιγμή, οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν και περιβαλλοντολόγος των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος πήρε δείγμα από το περιεχόμενο του βυτιοφόρου. Η ανάλυση έδειξε ότι επρόκειτο για βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας.Συνεργείο της ΕΥΔΑΠ που εκλήθηε επί τόπου διαπίστωσε ότι το φρεάτιο ήταν συνδεδεμένο με τον αγωγό ομβρίων, συνεπώς τα υψηλής οξύτητας απόβλητα κατέληξαν στον Κηφισό και εν συνεχεία στη θάλασσα.Πρέπει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι εταιρείες διάθεσης των υγρών αποβλήτων είναι υπεύθυνες για την προεπεξεργασία των υλικών, αλλά και για την παρακολούθηση της διαχείρισής τους σε όλη τους τη διαδρομή.