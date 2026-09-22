Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Με το δεξί στη Σιγκαπούρη η Σάκκαρη, 2-0 την Φρουβίρτοβα, βίντεο
Με το δεξί στη Σιγκαπούρη η Σάκκαρη, 2-0 την Φρουβίρτοβα, βίντεο
Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε 6-4, 6-1 της Τσέχας και συνεχίζει στον γύρο των 16
Με το δεξί ξεκίνησε η Μαρία Σάκκαρη στο τουρνουά της Σιγκαπούρης.
Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια απέκλεισε με 6-4,6-1 την Τσέχα Λίντα Φρουβίρτοβα (Νο177) και θα παίξει με την Γιαπωνέζα Νάο Χιμπίνο (No.190) στη φάση των «16».
Ο αγώνας με την Χιμπίνο θα διεξαχθεί την Πέμπτη (24/9).
Η Σάκκαρη έμεινε πίσω με μπρέικ (2-0) στο παιχνίδι με την Τσέχα αλλά και με 4-2 όμως κέρδισε τα 10 από τα 12 γκέιμ που παίχτηκαν στη συνέχεια και πήρε την πρόκριση.
Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια απέκλεισε με 6-4,6-1 την Τσέχα Λίντα Φρουβίρτοβα (Νο177) και θα παίξει με την Γιαπωνέζα Νάο Χιμπίνο (No.190) στη φάση των «16».
Ο αγώνας με την Χιμπίνο θα διεξαχθεί την Πέμπτη (24/9).
Η Σάκκαρη έμεινε πίσω με μπρέικ (2-0) στο παιχνίδι με την Τσέχα αλλά και με 4-2 όμως κέρδισε τα 10 από τα 12 γκέιμ που παίχτηκαν στη συνέχεια και πήρε την πρόκριση.
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