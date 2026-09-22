Με το δεξί στη Σιγκαπούρη η Σάκκαρη, 2-0 την Φρουβίρτοβα, βίντεο
SPORTS
Μαρία Σάκκαρη Τένις Σιγκαπούρη Λίντα Φρουβίρτοβα

Με το δεξί στη Σιγκαπούρη η Σάκκαρη, 2-0 την Φρουβίρτοβα, βίντεο

Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε 6-4, 6-1 της Τσέχας και συνεχίζει στον γύρο των 16 

Με το δεξί στη Σιγκαπούρη η Σάκκαρη, 2-0 την Φρουβίρτοβα, βίντεο
6 ΣΧΟΛΙΑ
Με το δεξί ξεκίνησε η Μαρία Σάκκαρη στο τουρνουά της Σιγκαπούρης. 

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια απέκλεισε με 6-4,6-1 την  Τσέχα Λίντα  Φρουβίρτοβα (Νο177) και θα παίξει με την Γιαπωνέζα Νάο Χιμπίνο (No.190) στη φάση των «16».

Ο αγώνας με την Χιμπίνο θα διεξαχθεί την Πέμπτη (24/9).

Η Σάκκαρη έμεινε πίσω με μπρέικ (2-0) στο παιχνίδι με την Τσέχα αλλά και με 4-2 όμως κέρδισε τα 10 από τα 12 γκέιμ που παίχτηκαν στη συνέχεια και πήρε την πρόκριση. 


Maria Sakkari vs. Linda Fruhvirtova | 2026 Singapore Round 1 | WTA Match Highlights
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Telekom: Digital Optimism στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Telekom επενδύει σε μια προσέγγιση όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται πιο προσβάσιμη και χρήσιμη στην καθημερινότητα.

IdEF: Το Γαλλικό Κολλέγιο που φέρνει τη δημόσια γαλλική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Με πάνω από 30 χρόνια συνεχή και συνεπή παρουσία στην εκπαίδευση, το IdEF φέρνει την ακαδημαϊκή εμπειρία ενός δημόσιου γαλλικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα, χωρίς να χρειάζεται κανείς να μετακομίσει στο εξωτερικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης