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Βέλγιο και Ρουάντα αποκαθιστούν τις διπλωματικές τους σχέσεις μετά τη ρήξη του 2025
Βέλγιο και Ρουάντα αποκαθιστούν τις διπλωματικές τους σχέσεις μετά τη ρήξη του 2025
Οι δύο χώρες συμφώνησαν να ανοίξουν ξανά τις πρεσβείες τους, έπειτα από μήνες έντασης με φόντο τη σύγκρουση στη ΛΔ Κονγκό
Οι κυβερνήσεις του Βελγίου και της Ρουάντας ανακοίνωσαν χθες Τρίτη πως αποκαθιστούν τις διπλωματικές σχέσεις τους, οι οποίες είχαν διακοπεί το 2025, με κοινή ανακοίνωση των ΥΠΕΞ που δόθηκε στη δημοσιότητα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Οι δύο χώρες «αποφάσισαν μαζί την 22η Σεπτεμβρίου 2026 να αποκαταστήσουν τις διπλωματικές σχέσεις τους. Προς τον σκοπό αυτό, οι πρεσβείες τους θα ανοίξουν ξανά στο εγγύς μέλλον», ανέφεραν τα υπουργεία Εξωτερικών σε κοινή ανακοίνωσή τους.
Το Κιγκάλι διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις του με τις Βρυξέλλες --το βασίλειο του Βελγίου ήταν ως την ανεξαρτησία της, το 1961, η αποικιακή επικυρίαρχη δύναμη στη Ρουάντα-- τον Μάρτιο του 2025, κατηγορώντας τη βελγική κυβέρνηση πως συντάχθηκε με την Κινσάσα στην ένοπλη σύγκρουση στη ΛΔ Κονγκό.
Οι δύο χώρες «αποφάσισαν μαζί την 22η Σεπτεμβρίου 2026 να αποκαταστήσουν τις διπλωματικές σχέσεις τους. Προς τον σκοπό αυτό, οι πρεσβείες τους θα ανοίξουν ξανά στο εγγύς μέλλον», ανέφεραν τα υπουργεία Εξωτερικών σε κοινή ανακοίνωσή τους.
Το Κιγκάλι διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις του με τις Βρυξέλλες --το βασίλειο του Βελγίου ήταν ως την ανεξαρτησία της, το 1961, η αποικιακή επικυρίαρχη δύναμη στη Ρουάντα-- τον Μάρτιο του 2025, κατηγορώντας τη βελγική κυβέρνηση πως συντάχθηκε με την Κινσάσα στην ένοπλη σύγκρουση στη ΛΔ Κονγκό.
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