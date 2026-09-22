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Άρης - Μπαχτσέσεχιρ 84-88: Πάλεψε αλλά ηττήθηκε η ομάδα του Σπανούλη
Άρης - Μπαχτσέσεχιρ 84-88: Πάλεψε αλλά ηττήθηκε η ομάδα του Σπανούλη
Ο Μαλακάι Φλιν πέτυχε 25 πόντους για τους Τούρκους, πρώτος σκόρερ ο Ρόμπινσον με 22 για τον Άρη
Ο Μαλακάι Φλιν έκανε σπουδαίο παιχνίδι και οδήγησε την Μπαχτσέσεχιρ στη νίκη (84-88) επί του του Άρη στο Ιβανώφειο για τα Μαυροσκούφεια.
Ο αγώνας
Ο Άρης έκανε εξαιρετικό πρώτο μισό περιόδου με καλή λειτουργία στην pick n’ roll άμυνα, πόντους στο transition παιχνίδι αλλά και γρήγορη μεταφορά μπάλας στο σετ παιχνίδι (17-6, 6:30). Η συνέχεια ήταν αντιστρόφως ανάλογη. Το πρόβλημα δεν ήταν τόσο το χαμηλό σχήμα όσο τα φθηνά λάθη που οδήγησαν σε αντιστροφή ρόλων. Η Μπαχτσέσεχιρ ένιωσε πιο άνετα στο γήπεδο, είχε λύσεις από τον Μαρκίζ Ριντ κι έτρεξε 10-0 σερί έως το τέλος της περιόδου (17-16).
Ο Βασίλης Σπανούλης συνέχισε τις δοκιμές στη δεύτερη περίοδο με ακόμη πιο χαμηλό σχήμα στο οποίο ο Χαραλαμπόπουλος πήγε στο «4» και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο στο «5», ο Μοκόκα στο «3» με συνύπαρξη των Ντιμιτρίγεβιτς-Μήτρου Λονγκ στα γκαρντ (21-18, 12’). Οι τόνοι ανέβηκαν στα μισά της δεύτερης περιόδου όταν ο Βασίλης Σπανούλης διαμαρτυρήθηκε πολύ έντονα για φάουλ πάνω σε προσπάθεια τριών πόντων στον Ντιμιτρίγεβιτς καθώς ο τελευταίος χρεώθηκε με flopping. Η Μπαχτσέσεχιρ αξιοποίησε πάντως τις ελεύθερες βολές στο δικό της προσπέρασμα και με πρωταγωνιστή τον Μαλακάι Φλιν διεύρυνε το σερί της στο 0-13 (27-38, 17’).
Ο Άρης έγινε πιο σκληρός στην άμυνα και κυρίως πιο ανθεκτικός με την επιστροφή του Ρόμπινσον Ερλ στο παρκέ. Μέσα από αυτή απέκτησε ρυθμό και επέστρεψε στο παιχνίδι (39-43ημ.). Τα πολλά λάθη (9-10) και η αστοχία από μακρινή απόσταση (σ. σ. ο Άρης είχε 1/9 και η Μπαχτσέσεχιρ 2/11) ήταν οι κοινοί παρονομαστές στο παιχνίδι των δύο ομάδων.
Η τουρκική ομάδα βελτίωσε την επαφή της με το αντίπαλο καλάθι από μακρινή απόσταση, συνέχισε επίσης να μαζεύει επιθετικά ριμπάουντ, κυρίως όμως έβαλε στην εξίσωση του αγώνα τον Αϊζάια Μάικ (σ. σ. σημείωσε 16 πόντους στην 3η περίοδο με 4/4 τρίποντα) κι αυτό εξάλλου της έδωσε πρωτοπορία οκτώ πόντων (50-59, 26'). Ο Άρης δεν είχε τρόπο να σταματήσει τη γρήγορη κυκλοφορία μπάλας της Μπαχτσέσεχιρ και βρέθηκε στο -10 (60-70) στο τέλος του δεκαλέπτου.
Το κρεσέντο του Φλιν συνεχίστηκε και στις αρχές της τελευταίας περιόδου και μέσα το εξαιρετικό παιχνίδι του Αμερικανού η διαφορά πήγε στο +15 (63-78, 32:30) για την τουρκική ομάδα. Εκεί ο Άρης έβγαλε ενέργεια στην άμυνα αλλά δεν μετουσίωσε τις κατοχές του στην επίθεση (71-81, 36') με εξαίρεση τα σουτ του Ρόμπινσον Ερλ. Ο Άρης δεν εγκατέλειψε το παιχνίδι, επιχείρησε να επιστρέψει και πάλι μ' ένα τρίποντο του Λιντέλ (78-85) κι ένα ακόμη από τον Ντιμιτρίγεβιτς (81-85, 39'). Ένα καλάθι του Φλιν κι ένα λάθος του Τολιόπουλου φάνηκε να γράφουν τον επίλογο του αγώνα, αλλά στα τελευταία 16'' ο Άρης βρήκε τρία ελεύθερα τρίποντα, δεν έβαλε κανένα και ηττήθηκε.
Τα δεκάλεπτα: 17-16, 39-43, 60-70, 84-88
ΑΡΗΣ: Μήτρου Λονγκ 12, Ρόμπινσον Ερλ 22, Τολιόπουλος 6, Ντιμιτρίγεβιτς 13, Μποχωρίδης 1, Λιντέλ 9, Χαραλαμπόπουλος 2, Αντετοκούνμπο Κ. 2, Αντετοκούνμπο Θαν. 2, Μπιρτς 8, Μοκόκα 7.
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ: Ριντ 17, Αβράμοβιτς 4, Ίνγκλς 5, Χαλτάλι 3, Φλιν 25, Μάικ 17, Κάβανο 7, Πονίτκα, Ουίλιαμς 4, ΝτιΛέο 6.
Πηγή: www.gazzetta.gr
Ο αγώνας
Ο Άρης έκανε εξαιρετικό πρώτο μισό περιόδου με καλή λειτουργία στην pick n’ roll άμυνα, πόντους στο transition παιχνίδι αλλά και γρήγορη μεταφορά μπάλας στο σετ παιχνίδι (17-6, 6:30). Η συνέχεια ήταν αντιστρόφως ανάλογη. Το πρόβλημα δεν ήταν τόσο το χαμηλό σχήμα όσο τα φθηνά λάθη που οδήγησαν σε αντιστροφή ρόλων. Η Μπαχτσέσεχιρ ένιωσε πιο άνετα στο γήπεδο, είχε λύσεις από τον Μαρκίζ Ριντ κι έτρεξε 10-0 σερί έως το τέλος της περιόδου (17-16).
Ο Βασίλης Σπανούλης συνέχισε τις δοκιμές στη δεύτερη περίοδο με ακόμη πιο χαμηλό σχήμα στο οποίο ο Χαραλαμπόπουλος πήγε στο «4» και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο στο «5», ο Μοκόκα στο «3» με συνύπαρξη των Ντιμιτρίγεβιτς-Μήτρου Λονγκ στα γκαρντ (21-18, 12’). Οι τόνοι ανέβηκαν στα μισά της δεύτερης περιόδου όταν ο Βασίλης Σπανούλης διαμαρτυρήθηκε πολύ έντονα για φάουλ πάνω σε προσπάθεια τριών πόντων στον Ντιμιτρίγεβιτς καθώς ο τελευταίος χρεώθηκε με flopping. Η Μπαχτσέσεχιρ αξιοποίησε πάντως τις ελεύθερες βολές στο δικό της προσπέρασμα και με πρωταγωνιστή τον Μαλακάι Φλιν διεύρυνε το σερί της στο 0-13 (27-38, 17’).
Ο Άρης έγινε πιο σκληρός στην άμυνα και κυρίως πιο ανθεκτικός με την επιστροφή του Ρόμπινσον Ερλ στο παρκέ. Μέσα από αυτή απέκτησε ρυθμό και επέστρεψε στο παιχνίδι (39-43ημ.). Τα πολλά λάθη (9-10) και η αστοχία από μακρινή απόσταση (σ. σ. ο Άρης είχε 1/9 και η Μπαχτσέσεχιρ 2/11) ήταν οι κοινοί παρονομαστές στο παιχνίδι των δύο ομάδων.
Η τουρκική ομάδα βελτίωσε την επαφή της με το αντίπαλο καλάθι από μακρινή απόσταση, συνέχισε επίσης να μαζεύει επιθετικά ριμπάουντ, κυρίως όμως έβαλε στην εξίσωση του αγώνα τον Αϊζάια Μάικ (σ. σ. σημείωσε 16 πόντους στην 3η περίοδο με 4/4 τρίποντα) κι αυτό εξάλλου της έδωσε πρωτοπορία οκτώ πόντων (50-59, 26'). Ο Άρης δεν είχε τρόπο να σταματήσει τη γρήγορη κυκλοφορία μπάλας της Μπαχτσέσεχιρ και βρέθηκε στο -10 (60-70) στο τέλος του δεκαλέπτου.
Το κρεσέντο του Φλιν συνεχίστηκε και στις αρχές της τελευταίας περιόδου και μέσα το εξαιρετικό παιχνίδι του Αμερικανού η διαφορά πήγε στο +15 (63-78, 32:30) για την τουρκική ομάδα. Εκεί ο Άρης έβγαλε ενέργεια στην άμυνα αλλά δεν μετουσίωσε τις κατοχές του στην επίθεση (71-81, 36') με εξαίρεση τα σουτ του Ρόμπινσον Ερλ. Ο Άρης δεν εγκατέλειψε το παιχνίδι, επιχείρησε να επιστρέψει και πάλι μ' ένα τρίποντο του Λιντέλ (78-85) κι ένα ακόμη από τον Ντιμιτρίγεβιτς (81-85, 39'). Ένα καλάθι του Φλιν κι ένα λάθος του Τολιόπουλου φάνηκε να γράφουν τον επίλογο του αγώνα, αλλά στα τελευταία 16'' ο Άρης βρήκε τρία ελεύθερα τρίποντα, δεν έβαλε κανένα και ηττήθηκε.
Τα δεκάλεπτα: 17-16, 39-43, 60-70, 84-88
ΑΡΗΣ: Μήτρου Λονγκ 12, Ρόμπινσον Ερλ 22, Τολιόπουλος 6, Ντιμιτρίγεβιτς 13, Μποχωρίδης 1, Λιντέλ 9, Χαραλαμπόπουλος 2, Αντετοκούνμπο Κ. 2, Αντετοκούνμπο Θαν. 2, Μπιρτς 8, Μοκόκα 7.
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ: Ριντ 17, Αβράμοβιτς 4, Ίνγκλς 5, Χαλτάλι 3, Φλιν 25, Μάικ 17, Κάβανο 7, Πονίτκα, Ουίλιαμς 4, ΝτιΛέο 6.
Πηγή: www.gazzetta.gr
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