Stoiximan Super League: Πέρασε η πρόταση για μελέτη κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων

Με πάνω από 30 χρόνια συνεχή και συνεπή παρουσία στην εκπαίδευση, το IdEF φέρνει την ακαδημαϊκή εμπειρία ενός δημόσιου γαλλικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα, χωρίς να χρειάζεται κανείς να μετακομίσει στο εξωτερικό.