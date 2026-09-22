Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Σλούκας: «Θα είναι πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται χρόνο για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα»
Σλούκας: «Θα είναι πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται χρόνο για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα»
Όσα δήλωσε ο αρχηγός των πρασίνων ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν και τη διοργάνωσης τους Super Cup
Η νέα σεζόν στις εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις ξεκινάει και ο κόσμος του μπάσκετ περιμένει με μεγάλη ανυπομονησία να δει τους μαχητές να παλεύουν στα παρκέ.
Ο ΕΣΑΚΕ συνεχίζοντας τα καθιερωμένα αφιερώματα σε κάθε ομάδα, μίλησε με τους πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού (αρχηγό και προπονητή).
Ο Κώστας Σλούκας τόνισε ότι περιμένει ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, ενώ όσον αφορά την ομάδα του στάθηκε στο χρόνο που θα χρειαστεί ώστε να δέσει μέσα στη σεζόν.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Το νέο πρωτάθλημα αναμένεται να είναι πολύ ανταγωνιστικό, καθώς πέραν του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, έχουν ανέβει αρκετά κάνοντας σημαντικές επενδύσεις ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, ενώ και η ΑΕΚ διατηρεί μια υψηλή δυναμική.
Το γεγονός αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό καθώς θα αυξήσει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον του κόσμου. Οι φιλοδοξίες οι δικές μας αλλά και των φιλάθλων μας είναι πάντοτε υψηλές και ο στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από την κατάκτηση του τίτλου.
Διαθέτουμε ένα πολύ δυνατό ρόστερ και έναν εξαιρετικό προπονητή, ωστόσο θα χρειαστεί χρόνος και πολλή δουλειά ακόμη για να φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο.
Σχετικά με το Super Cup, είναι ακόμη νωρίς και καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη, όμως είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να το κατακτήσουμε. Εύχομαι σε όλους τους συναθλητές μου να έχουμε μια καλή σεζόν με υγεία».
Ο ΕΣΑΚΕ συνεχίζοντας τα καθιερωμένα αφιερώματα σε κάθε ομάδα, μίλησε με τους πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού (αρχηγό και προπονητή).
Ο Κώστας Σλούκας τόνισε ότι περιμένει ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, ενώ όσον αφορά την ομάδα του στάθηκε στο χρόνο που θα χρειαστεί ώστε να δέσει μέσα στη σεζόν.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Το νέο πρωτάθλημα αναμένεται να είναι πολύ ανταγωνιστικό, καθώς πέραν του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, έχουν ανέβει αρκετά κάνοντας σημαντικές επενδύσεις ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, ενώ και η ΑΕΚ διατηρεί μια υψηλή δυναμική.
Το γεγονός αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό καθώς θα αυξήσει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον του κόσμου. Οι φιλοδοξίες οι δικές μας αλλά και των φιλάθλων μας είναι πάντοτε υψηλές και ο στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από την κατάκτηση του τίτλου.
Διαθέτουμε ένα πολύ δυνατό ρόστερ και έναν εξαιρετικό προπονητή, ωστόσο θα χρειαστεί χρόνος και πολλή δουλειά ακόμη για να φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο.
Σχετικά με το Super Cup, είναι ακόμη νωρίς και καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη, όμως είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να το κατακτήσουμε. Εύχομαι σε όλους τους συναθλητές μου να έχουμε μια καλή σεζόν με υγεία».
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