Λιονέλ Σκαλόνι: Ανανεώνει στην εθνική Αργεντινής

Η συνεργασία του Λιονέλ Σκαλόνι με την εθνική Αργεντινής φαίνεται πως θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, καθώς οι επαφές για την επέκταση του συμβολαίου του έχουν μπει πλέον στην τελική ευθεία.
Ο 48χρονος προπονητής δεσμεύεται με την «αλμπισελέστε» μέχρι το τέλος του έτους, ωστόσο οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν προχωρήσει σημαντικά κι όλα δείχνουν πως σύντομα θα υπάρξει συμφωνία για νέο συμβόλαιο, το οποίο θα έχει διάρκεια έως το 2030.
Στην Αργεντινή αναφέρουν ότι υπάρχουν σκέψεις για συμβόλαιο 2+2 ετών.
Ο Σκαλόνι βρίσκεται στον πάγκο της εθνικής ομάδας από το καλοκαίρι του 2018 και έχει συνδέσει το όνομά του με τη σημαντικότερη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας της. Υπό τις οδηγίες του, η Αργεντινή κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, ενώ έφτασε και σε δύο σερί τελικούς της διοργάνωσης.
Στον τελευταίο από αυτούς, η «αλμπισελέστε» έφτασε μία ανάσα από το να διατηρήσει τα σκήπτρα της το περασμένο καλοκαίρι, όμως τελικά είδε την Ισπανία να κατακτά τον τίτλο με 1-0.
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