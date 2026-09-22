Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Ντέμης για το πέναλτι του Γιόβιτς: «Τέτοια δίνονται στην Ελλάδα αλλά εμένα δεν μου αρέσει»
Ντέμης για το πέναλτι του Γιόβιτς: «Τέτοια δίνονται στην Ελλάδα αλλά εμένα δεν μου αρέσει»
Ο παλαίμαχος άσος της Ένωσης σχολίασε την επίμαχη φάση του πέναλτι που κέρδισε η ΑΕΚ, αλλά και εκείνο που ζητάει ο Μάνταλος νωρίτερα
Ο παλαίμαχος άσος της ΑΕΚ, Ντέμης Νικολαΐδης κλήθηκε να σχολιάσει, μεταξύ άλλων, όσα συνέβησαν στο Πανθεσσαλικό στην αναμέτρηση της Ένωσης με τον Βόλο, στο πλαίσιο της παρουσίας του στην εκπομπή της Stoiximan «Another Football».
«Τέτοια πέναλτι δίνονται πολλά στην Ελλάδα. Ναι, υπάρχει επαφή. Εμένα δεν μου αρέσει να δίνονται τέτοια πέναλτι. Πρέπει να σκεφτούμε αν ο παίκτης πέφτει από αυτή την επαφή. Μου φάνηκε ότι πέφτει εύκολα. Δεν έχουν δοθεί άλλα τέτοια πέναλτι; Εχουν δοθεί. Μου αρέσει; Όχι.
Μπορείς να πεις ότι ανακαλύφθηκε το πέναλτι; Όχι, υπάρχει επαφή. Το πέναλτι είναι η μεγαλύτερη ποινή, οπότε πρέπει να είμαστε πιο δύσκολοι σε αυτό. Βέβαια υπάρχει πέναλτι πριν από αυτό, στο σουτ του Μάνταλου, ο οποίος ωρύεται.
Δεν φαίνεται καλά και πρέπει η Stoiximan Super League να δει αν γίνεται να υπάρξει κάλυψη με κάμερα super slow για να το δούμε σε αργή κίνηση, με ένα καθαρό πλάνο. Μπορούμε μόνο να το καταλάβουμε, γιατί ενώ η μπάλα πάει ευθεία, σηκώνεται απότομα προς τα πάνω.
Εγώ είμαι βέβαιος ότι βρίσκει στο χέρι. Αν υπήρχε καλή τηλεοπτική κάλυψη, θα το έβλεπε και το VAR. Το ότι βρήκε όμως στο χέρι είμαι βέβαιος, από την πορεία της μπάλας, όπως και ο Μάνταλος, που… τρελάθηκε με αυτή τη φάση».
«Τέτοια πέναλτι δίνονται πολλά στην Ελλάδα. Ναι, υπάρχει επαφή. Εμένα δεν μου αρέσει να δίνονται τέτοια πέναλτι. Πρέπει να σκεφτούμε αν ο παίκτης πέφτει από αυτή την επαφή. Μου φάνηκε ότι πέφτει εύκολα. Δεν έχουν δοθεί άλλα τέτοια πέναλτι; Εχουν δοθεί. Μου αρέσει; Όχι.
Μπορείς να πεις ότι ανακαλύφθηκε το πέναλτι; Όχι, υπάρχει επαφή. Το πέναλτι είναι η μεγαλύτερη ποινή, οπότε πρέπει να είμαστε πιο δύσκολοι σε αυτό. Βέβαια υπάρχει πέναλτι πριν από αυτό, στο σουτ του Μάνταλου, ο οποίος ωρύεται.
Δεν φαίνεται καλά και πρέπει η Stoiximan Super League να δει αν γίνεται να υπάρξει κάλυψη με κάμερα super slow για να το δούμε σε αργή κίνηση, με ένα καθαρό πλάνο. Μπορούμε μόνο να το καταλάβουμε, γιατί ενώ η μπάλα πάει ευθεία, σηκώνεται απότομα προς τα πάνω.
Εγώ είμαι βέβαιος ότι βρίσκει στο χέρι. Αν υπήρχε καλή τηλεοπτική κάλυψη, θα το έβλεπε και το VAR. Το ότι βρήκε όμως στο χέρι είμαι βέβαιος, από την πορεία της μπάλας, όπως και ο Μάνταλος, που… τρελάθηκε με αυτή τη φάση».
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