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Ισπανική ενίσχυση για την ομάδα Νέων του Ολυμπιακού: Ανακοινώθηκε ο Νταβίδ Ροντρίγκεθ
Ισπανική ενίσχυση για την ομάδα Νέων του Ολυμπιακού: Ανακοινώθηκε ο Νταβίδ Ροντρίγκεθ
Ο Ισπανός τεχνικός έχει εργαστεί μεταξύ άλλων σε Μίλαν, Μόντενα και Χετάφε
Ισπανό προπονητή και στην ομάδα Νέων του προσέλαβε ο Ολυμπιακός.
Πρόκειται για τον Νταβίδ Ροντρίγκεθ, ο οποίος έχει δουλέψει μεταξύ άλλων σε Μίλαν, Μόντενα και Χετάφε. Θυμίζουμε και στον πάγκο της Κ-23 κάθεται Ισπανός τεχνικός που είναι ο Άλβαρο Ρούμπιο.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
«Η Διεύθυνση Ακαδημίας της ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Νταβίδ Ροντρίγκεθ (David Rodríguez), ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του προπονητή της Κ19.
Κάτοχος διπλώματος UEFA Pro, με σπουδές Director of football στην ισπανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, από το 2024 έως το 2026 εργάστηκε στην ιταλική Modena, αρχικά ως προπονητής της ομάδας Νέων και ακολούθως ως βοηθός προπονητή στην πρώτη ομάδα.
Το 2023-2024 ήταν βοηθός προπονητή στην ομάδα Νέων της Μίλαν και το 2022-2023 προπονητής στην U19 της Getafe. Ο 34χρονος Ισπανός προπονητής έχει δουλέψει στο παρελθόν και σε C.D. Parquesol, C.D. Villa de Simancas, C.D. San Agustin, Real Valladolid, Betis C.F., C.D. Pedroñeras και C.D. Alcorcon.
Βοηθός του Νταβίδ Ροντρίγκεθ αναλαμβάνει ο Αϊτόρ Γκαρθία Μορένο (Aitor Garcia Moreno)».
Πρόκειται για τον Νταβίδ Ροντρίγκεθ, ο οποίος έχει δουλέψει μεταξύ άλλων σε Μίλαν, Μόντενα και Χετάφε. Θυμίζουμε και στον πάγκο της Κ-23 κάθεται Ισπανός τεχνικός που είναι ο Άλβαρο Ρούμπιο.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
«Η Διεύθυνση Ακαδημίας της ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Νταβίδ Ροντρίγκεθ (David Rodríguez), ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του προπονητή της Κ19.
Κάτοχος διπλώματος UEFA Pro, με σπουδές Director of football στην ισπανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, από το 2024 έως το 2026 εργάστηκε στην ιταλική Modena, αρχικά ως προπονητής της ομάδας Νέων και ακολούθως ως βοηθός προπονητή στην πρώτη ομάδα.
Το 2023-2024 ήταν βοηθός προπονητή στην ομάδα Νέων της Μίλαν και το 2022-2023 προπονητής στην U19 της Getafe. Ο 34χρονος Ισπανός προπονητής έχει δουλέψει στο παρελθόν και σε C.D. Parquesol, C.D. Villa de Simancas, C.D. San Agustin, Real Valladolid, Betis C.F., C.D. Pedroñeras και C.D. Alcorcon.
Βοηθός του Νταβίδ Ροντρίγκεθ αναλαμβάνει ο Αϊτόρ Γκαρθία Μορένο (Aitor Garcia Moreno)».
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