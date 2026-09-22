Ρεάλ Μαδρίτης: Σφοδρή επίθεση στον πρόεδρο της LaLiga

Οι μερένγκες με ανακοίνωση τους απάντησαν στα όσα είπε ο Χαβιέρ Τέμπας, αναφορικά με τα παράπονα που είχαν από τον διαιτητή του ντέρμπι με την Ατλέτικο - Μεταξύ άλλων τον χαρακτήρισαν ανεπιθύμητο και απαίτησαν την αντικατάσταση του





Οι τοποθετήσεις και τα καυστικά σχόλια του











«Ήδη αρχίζουν οι "εκπρόσωποι" και η τηλεόραση του καθεστώτος να χτίζουν το συνηθισμένο αφήγημα: τη μόνιμη συνωμοσία. Όταν δεν είναι ο Νεγκρέιρα, είναι ο



«Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι εξαιρετικά σημαντική για τη LaLiga. Αλλά το να ισχυρίζεσαι ότι "η LaLiga δεν αξίζει τίποτα" χωρίς αυτήν, περιγράφει την περιφρόνηση προς τους υπόλοιπους συλλόγους, τους φιλάθλους τους και την ιστορία τους. Η διοργάνωση δεν είναι ιδιοκτησία κανενός.







Και η θέση μου δεν εξαρτάται από κανένα αξίωμα: ένα διαιτητικό λάθος δεν αποδεικνύει μια συνωμοσία, ούτε το να το επαναλαμβάνεις για χρόνια το μετατρέπει σε αλήθεια.

ΑΣ ΒΓΑΛΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΩΠΙΔΕΣ! Είμαστε στον Σεπτέμβριο και θεωρούν ήδη τη Λίγκα αλλοιωμένη. Το συνηθισμένο άλλοθι δεν το πιστεύει πλέον κανένας που διαθέτει κοινή λογική».



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Η απάντηση της Ρεάλ ήρθε λίγες ώρες αργότερα με μια άκρως επιθετική ανακοίνωση όπου κατηγορεί τον Τέμπας για εμπάθεια, τον χαρακτηρίζει ανίκανο και ζητά την αντικατάσταση του...



«Ο σύλλογός μας θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι ο πρόεδρος της LaLiga χρησιμοποιεί τη θεσμική του θέση για να συνεχίσει να απαξιώνει και να επιτίθεται στη Ρεάλ Μαδρίτης με τον τρόπο που το κάνει σε κάθε μία από τις παρεμβάσεις του. Και είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι αυτός που έχει την ευθύνη να εκπροσωπεί και να προστατεύει τα συμφέροντα όλων των συλλόγων της LaLiga, συνεχίζει να είναι επανειλημμένα εμμονικός εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, μετατρέποντας τον σύλλογό μας σε μόνιμο στόχο των δημοσίων επιθέσεών του.

Η τελευταία του παρέμβαση είναι ιδιαίτερα σοβαρή και ακατανόητη, ακατάλληλη για έναν υπεύθυνο διαχειριστή, επειδή τη πραγματοποιεί σχολιάζοντας το άρθρο ενός ανεξάρτητου δημοσιογράφου σε ένα ψηφιακό μέσο. Ωστόσο, αντιδρά εναντίον του συλλόγου μας επιτρέποντας επιπλέον στον εαυτό του να αξιολογεί την αθλητική μας στρατηγική, κάτι που αποτελεί ολοκληρωτικό παράλογο και ανευθυνότητα», αναφέρει μεταξύ άλλων η Ρεάλ που ζητά:



Παρόλο που ο πρόεδρος της LaLiga έχει δηλώσει ότι είναι οπαδός της Ρεάλ οι σχέσεις του με τους Μαδριλένους είναι... ανύπαρκτες εδώ και χρόνια.Οι τοποθετήσεις και τα καυστικά σχόλια του Χαβιέρ Τέμπας για την πολιτική που ακολουθεί ο Φλορεντίνο Πέρεθ έχουν προκαλέσει πολλές φορές την αντίδραση της «Βασίλισσας». Κι αυτό το γνώριμο κατά τα άλλα σκηνικό επαναλήφθηκε και σήμερα με τη Ρεάλ να επιτίθεται κατά του Τεμπάς, ο οποίος είχε επικρίνει τους «μερένγκες» για τις αντιδράσεις τους που αφορούσαν το ντέρμπι της περασμένης Κυριακής. Η Ρεάλ ηττήθηκε στην έδρα της Ατλέτικο με 2-0, ο Μουρίνιο στη συνέντευξη Τύπου πήγε με... εκτυπωμένες φωτογραφίες από τις φάσεις που θεωρουσε ότι η ομάδα του αδικήθηκε ενώ το κανάλι του συλλόγου αλλά και οι επίσημοι λογαριασμοί στα social media κατά τη διάρκεια του αγώνα έκαναν επίθεση στους διαιτητές του αγώνα.Όλα τα παραπάνω προκάλεσαν την αντίδραση του Τέμπας ο οποίως μέσω των social media είχε προβεί σε διαδοχικά σχόλια για την στάση της Ρεάλ...«Ήδη αρχίζουν οι "εκπρόσωποι" και η τηλεόραση του καθεστώτος να χτίζουν το συνηθισμένο αφήγημα: τη μόνιμη συνωμοσία. Όταν δεν είναι ο Νεγκρέιρα, είναι ο διαιτητής · όταν δεν είναι αυτό, ότι δεν είναι διεθνής. Όλοι οι σύλλογοι μπορούν να διαιτητεύονται από διεθνείς διαιτητές και από αυτούς που δεν είναι. Κανένας δεν έχει δικαίωμα σε διαιτησία "a la carte"», ανέφερε αρχικά συνέχισε στο ίδιο ύφος...«Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι εξαιρετικά σημαντική για τη LaLiga. Αλλά το να ισχυρίζεσαι ότι "η LaLiga δεν αξίζει τίποτα" χωρίς αυτήν, περιγράφει την περιφρόνηση προς τους υπόλοιπους συλλόγους, τους φιλάθλους τους και την ιστορία τους. Η διοργάνωση δεν είναι ιδιοκτησία κανενός.Το να υποστηρίζεις ότι οι διαιτητές είναι κατευθυνόμενοι εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης είναι σαν να ζεις σε άλλο γαλαξία. Αυτό το αφήγημα χρησιμεύει ως άλλοθι για να καλύψει άλλες ελλείψεις που φαίνονται με γυμνό μάτι σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Είναι πιο βολικό να δείχνεις μια συνωμοσία παρά να εξηγείς τι συμβαίνει στο χορτάρι.Και η θέση μου δεν εξαρτάται από κανένα αξίωμα: ένα διαιτητικό λάθος δεν αποδεικνύει μια συνωμοσία, ούτε το να το επαναλαμβάνεις για χρόνια το μετατρέπει σε αλήθεια.ΑΣ ΒΓΑΛΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΩΠΙΔΕΣ! Είμαστε στον Σεπτέμβριο και θεωρούν ήδη τη Λίγκα αλλοιωμένη. Το συνηθισμένο άλλοθι δεν το πιστεύει πλέον κανένας που διαθέτει κοινή λογική».«Ακατάλληλος να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ομάδων»Η απάντηση της Ρεάλ ήρθε λίγες ώρες αργότερα με μια άκρως επιθετική ανακοίνωση όπου κατηγορεί τον Τέμπας για εμπάθεια, τον χαρακτηρίζει ανίκανο και ζητά την αντικατάσταση του...«Ο σύλλογός μας θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι ο πρόεδρος της LaLiga χρησιμοποιεί τη θεσμική του θέση για να συνεχίσει να απαξιώνει και να επιτίθεται στη Ρεάλ Μαδρίτης με τον τρόπο που το κάνει σε κάθε μία από τις παρεμβάσεις του. Και είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι αυτός που έχει την ευθύνη να εκπροσωπεί και να προστατεύει τα συμφέροντα όλων των συλλόγων της LaLiga, συνεχίζει να είναι επανειλημμένα εμμονικός εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, μετατρέποντας τον σύλλογό μας σε μόνιμο στόχο των δημοσίων επιθέσεών του.Η τελευταία του παρέμβαση είναι ιδιαίτερα σοβαρή και ακατανόητη, ακατάλληλη για έναν υπεύθυνο διαχειριστή, επειδή τη πραγματοποιεί σχολιάζοντας το άρθρο ενός ανεξάρτητου δημοσιογράφου σε ένα ψηφιακό μέσο. Ωστόσο, αντιδρά εναντίον του συλλόγου μας επιτρέποντας επιπλέον στον εαυτό του να αξιολογεί την αθλητική μας στρατηγική, κάτι που αποτελεί ολοκληρωτικό παράλογο και ανευθυνότητα», αναφέρει μεταξύ άλλων η Ρεάλ που ζητά:

«Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την ακατάλληλη και διαρκή στο χρόνο συμπεριφορά, κατανοούμε ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Ισπανία χρειάζεται επειγόντως έναν ηγέτη ικανό να το διαχειριστεί και να αναπτύξει όλη τη δυναμική του με το θεμελιώδες καθήκον της ουδετερότητας. Χρειάζεται κάποιον που να κατανοεί τη φύση του αξιώματός του, διότι ο πρόεδρος της LaLiga δεν είναι ο ιδιοκτήτης της διοργάνωσης, αλλά ένας διαχειριστής στην υπηρεσία των συλλόγων που τη συγκροτούν και που του εμπιστεύονται τη διεύθυνσή της. Οι σύλλογοι χρειαζόμαστε κάποιον που να υπηρετεί με εντιμότητα αυτή την αποστολή».