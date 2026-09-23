Φορτηγό έπεσε σε ανοιχτό φρεάτιο στην Ιερά Οδό, άνοιξε τρύπα στον δρόμο
ΕΛΛΑΔΑ
Φορτηγό Φρεάτιο Ιερά Οδός

Φορτηγό έπεσε σε ανοιχτό φρεάτιο στην Ιερά Οδό, άνοιξε τρύπα στον δρόμο

Λόγω του ατυχήματος υπήρξε προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας

Φορτηγό έπεσε σε ανοιχτό φρεάτιο στην Ιερά Οδό, άνοιξε τρύπα στον δρόμο
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Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας προκλήθηκε νωρίς το ξημέρωμα της Τετάρτης στην Ιερά Οδό, στο ύψος του Αιγάλεω, όταν φορτηγό έπεσε σε φρεάτιο, με αποτέλεσμα να ανοίξει στο οδόστρωμα μια τρύπα διαστάσεων ενός τετραγωνικού.

​Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Για την ασφάλεια των οδηγών, η Τροχαία προχώρησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και εκτροπή των οχημάτων, αρχικά από το ύψος της οδού Νάξου και στη συνέχεια από τη συμβολή της Ιεράς Οδού με την οδό Μαρκόνι.



​Στο σημείο έσπευσαν συνεργεία για την ανάσυρση του φορτηγού, το οποίο απομακρύνθηκε τελικά λίγο μετά τις 06:00 το πρωί.

Λόγω της τρύπας η μία λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Κηφισό παραμένει κλειστή.
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