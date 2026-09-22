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Οι βελγικές αρχές ανακάλεσαν το ένταλμα σε βάρος του Αβραμόπουλου για το Qatargate
Οι βελγικές αρχές ανακάλεσαν το ένταλμα σε βάρος του Αβραμόπουλου για το Qatargate
Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, είχε εμφανιστεί οικειοθελώς στις Βελγικές αρχές που τον είχαν καλέσει και εξετάστηκε στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται από τη Βελγική Δικαιοσύνη
Οι βελγικές αρχές προχώρησαν σε ανάκληση του εντάλματος σε βάρος του βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Αβραμόπουλου, ενώπιον των οποίων ο τέως Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίστηκε οικειοθελώς προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση του αποκαλούμενου σκανδάλου Qatargate.
Κατόπιν αυτής της εξέλιξης από τις Ελληνικές δικαστικές αρχές ο φάκελος αυτός έχει κλείσει και θα τεθεί στο αρχείο, αφού δεν υπάρχει πια ενεργό ένταλμα.
Ειδικότερα, πριν από λίγες μέρες η Βουλή μπορεί να έδωσε το «πράσινο φως» για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας του Ελληνικού κοινοβουλίου και με τη σύμφωνη γνώμη του ελεγχόμενου βουλευτή, ωστόσο η απόφαση αυτή ουσιαστικά παραμένει γράμμα κενό.
Και αυτό γιατί το ένταλμα που είχαν εκδώσει οι Βελγικές αρχές ανακλήθηκε και έτσι από την Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας εξέλιπαν όλοι οι λόγοι εκτέλεσής του.
Όπως είναι γνωστό, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, είχε εμφανιστεί οικειοθελώς στις Βελγικές αρχές που του είχαν καλέσει και εξετάστηκε στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται από τη Βελγική Δικαιοσύνη, κατατεθέντας όλα εκείνα τα αναγκαία στοιχεία και παρέχοντας προφορικά εξηγήσεις προκειμένου να καταδείξει, ότι δεν έχει καμία απολύτως ανάμειξη με όσα του αποδίδονται.
Το στίγμα των προθέσεων του να εμφανιστεί με δική του βούληση στις Βελγικές δικαστικές αρχές, χωρίς να χρειάζεται να περιμένει να ολοκληρωθούν οι οποίες διαδικασίες, είχε δώσει ίδιος ο βουλευτής πριν ακόμα την ανάκληση του εντάλματος.
Μάλιστα, σημείωνε τότε ότι η προσέλευσή του έχει ήδη συμφωνηθεί και προγραμματιστεί, έπειτα από συνεννόηση των νομικών εκπροσώπων του με τις βελγικές αρχές, όπως και τελικά πραγματοποιήθηκε.
Υπενθυμίζεται, ότι ο κ. Αβραμόπουλος από την πρώτη στιγμή που η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο, αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή του σε παράνομη δραστηριότητα, ζητώντας μάλιστα ο ίδιος από τη Βουλή να ανοίξει τον δρόμο για τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.
Στο πολυσέλιδο υπόμνημά που είχε καταθέσει ο κ. Αβραμόπουλος κατά τη συζήτηση στη Βουλή έκανε ειδική αναφορά στη συμμετοχή του στο Επίτιμο Συμβούλιο της Fight Impunity, της οργάνωσης που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας.
Όπως είχε υποστηρίξει ο πρώην Επίτροπος, ο ρόλος του ήταν «αποκλειστικά τιμητικός και συμβουλευτικός», χωρίς εκτελεστικές, διοικητικές, οικονομικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες. Ακόμη, έχει επισημάνει ότι πριν αναλάβει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα είχε ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία για τους πρώην Επιτρόπους ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ οι αμοιβές που έλαβε ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, γνωστές στις Ελληνικές αρχές και φορολογημένες αρχές.
Όπως είναι γνωστό, το σκάνδαλο διαφθοράς του Κατάρ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (σκάνδαλο Qatargate) που ξέσπασε στις 9 Δεκεμβρίου 2022, είναι η έρευνα για την άσκηση επιρροής με μετρητά χρήματα (ευρώ) σε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε συνεργάτες τους, οι οποίοι κατηγορούνται ότι δέχτηκαν μετρητά και δώρα από το Κατάρ και το Μαρόκο σε αντάλλαγμα την προώθηση των συμφερόντων αυτών των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε, όταν η Αστυνομία έκανε έφοδο σε ακίνητα στις Βρυξέλλες και κατάσχεσε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά και συνέλαβε αρκετούς υπόπτους.
Κατόπιν αυτής της εξέλιξης από τις Ελληνικές δικαστικές αρχές ο φάκελος αυτός έχει κλείσει και θα τεθεί στο αρχείο, αφού δεν υπάρχει πια ενεργό ένταλμα.
Ειδικότερα, πριν από λίγες μέρες η Βουλή μπορεί να έδωσε το «πράσινο φως» για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας του Ελληνικού κοινοβουλίου και με τη σύμφωνη γνώμη του ελεγχόμενου βουλευτή, ωστόσο η απόφαση αυτή ουσιαστικά παραμένει γράμμα κενό.
Και αυτό γιατί το ένταλμα που είχαν εκδώσει οι Βελγικές αρχές ανακλήθηκε και έτσι από την Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας εξέλιπαν όλοι οι λόγοι εκτέλεσής του.
Όπως είναι γνωστό, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, είχε εμφανιστεί οικειοθελώς στις Βελγικές αρχές που του είχαν καλέσει και εξετάστηκε στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται από τη Βελγική Δικαιοσύνη, κατατεθέντας όλα εκείνα τα αναγκαία στοιχεία και παρέχοντας προφορικά εξηγήσεις προκειμένου να καταδείξει, ότι δεν έχει καμία απολύτως ανάμειξη με όσα του αποδίδονται.
Το στίγμα των προθέσεων του να εμφανιστεί με δική του βούληση στις Βελγικές δικαστικές αρχές, χωρίς να χρειάζεται να περιμένει να ολοκληρωθούν οι οποίες διαδικασίες, είχε δώσει ίδιος ο βουλευτής πριν ακόμα την ανάκληση του εντάλματος.
Μάλιστα, σημείωνε τότε ότι η προσέλευσή του έχει ήδη συμφωνηθεί και προγραμματιστεί, έπειτα από συνεννόηση των νομικών εκπροσώπων του με τις βελγικές αρχές, όπως και τελικά πραγματοποιήθηκε.
Υπενθυμίζεται, ότι ο κ. Αβραμόπουλος από την πρώτη στιγμή που η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο, αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή του σε παράνομη δραστηριότητα, ζητώντας μάλιστα ο ίδιος από τη Βουλή να ανοίξει τον δρόμο για τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.
Στο πολυσέλιδο υπόμνημά που είχε καταθέσει ο κ. Αβραμόπουλος κατά τη συζήτηση στη Βουλή έκανε ειδική αναφορά στη συμμετοχή του στο Επίτιμο Συμβούλιο της Fight Impunity, της οργάνωσης που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας.
Όπως είχε υποστηρίξει ο πρώην Επίτροπος, ο ρόλος του ήταν «αποκλειστικά τιμητικός και συμβουλευτικός», χωρίς εκτελεστικές, διοικητικές, οικονομικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες. Ακόμη, έχει επισημάνει ότι πριν αναλάβει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα είχε ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία για τους πρώην Επιτρόπους ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ οι αμοιβές που έλαβε ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, γνωστές στις Ελληνικές αρχές και φορολογημένες αρχές.
Όπως είναι γνωστό, το σκάνδαλο διαφθοράς του Κατάρ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (σκάνδαλο Qatargate) που ξέσπασε στις 9 Δεκεμβρίου 2022, είναι η έρευνα για την άσκηση επιρροής με μετρητά χρήματα (ευρώ) σε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε συνεργάτες τους, οι οποίοι κατηγορούνται ότι δέχτηκαν μετρητά και δώρα από το Κατάρ και το Μαρόκο σε αντάλλαγμα την προώθηση των συμφερόντων αυτών των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε, όταν η Αστυνομία έκανε έφοδο σε ακίνητα στις Βρυξέλλες και κατάσχεσε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά και συνέλαβε αρκετούς υπόπτους.
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