Viral βίντεο: Φροντιστές ρίχνουν νερό στις σόλες των παπουτσιών αθλητών σε αγώνα του NFL, κόντεψαν να λιώσουν από ακραία ζέστη
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NFL ΗΠΑ Αθλητές Παπούτσια

Viral βίντεο: Φροντιστές ρίχνουν νερό στις σόλες των παπουτσιών αθλητών σε αγώνα του NFL, κόντεψαν να λιώσουν από ακραία ζέστη

Το περιστατικό συνέβη στον αγώνα των Philadelphia Eagles και των Tennessee Titans στην αναμέτρηση της Κυριακής στο Νάσβιλ, με τη θερμοκρασία στον χλοοτάπητα να ξεπερνά τους 69 βαθμούς Κελσίου

Viral βίντεο: Φροντιστές ρίχνουν νερό στις σόλες των παπουτσιών αθλητών σε αγώνα του NFL, κόντεψαν να λιώσουν από ακραία ζέστη
Ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας αντιμετώπισαν οι παίκτες των Philadelphia Eagles και των Tennessee Titans στην αναμέτρηση της Κυριακής στο Νάσβιλ των ΗΠΑ για το πρωτάθλημα του NFL, της λίγκας του αμερικανικού φούτμπολ, καθώς η θερμοκρασία στην επιφάνεια του τεχνητού χλοοτάπητα έφτασε τους 157 βαθμούς Φαρενάιτ (περίπου 69,5 βαθμούς Κελσίου).

Σύμφωνα με το abcnews.com, η έντονη ζέστη δημιούργησε προβλήματα ακόμη και στον εξοπλισμό των παικτών, με αρκετά παπούτσια ποδοσφαίρου, τα λεγόμενα cleets, να παρουσιάζουν αλλοιώσεις, καθώς τα υλικά τους δεν άντεξαν τις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν στο τερέν.

Οι άνθρωποι των ομάδων χρειάστηκε να επέμβουν κατά τη διάρκεια του αγώνα, ψεκάζοντας με νερό τα παπούτσια των αθλητών προκειμένου να μειώσουν τη θερμοκρασία τους και να περιορίσουν τα προβλήματα που προκαλούσε η υπερβολική θερμότητα. Η εικόνα με τους φροντιστές να ρίχνουν νερό στα παπούτσια των αθλητών έγινε viral, προκαλώντας συζητήσεις για την ασφάλεια των παικτών και τις επιπτώσεις των ολοένα συχνότερων ακραίων θερμοκρασιών στα γήπεδα.

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Το φαινόμενο καταγράφηκε στο γήπεδο των Titans, όπου η θερμότητα από τον ήλιο σε συνδυασμό με την επιφάνεια του τεχνητού χλοοτάπητα δημιούργησαν συνθήκες πολύ πιο δύσκολες από την πραγματική θερμοκρασία του αέρα.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με τους Philadelphia Eagles να επικρατούν των Tennessee Titans με 24-20, ωστόσο το θέμα που κυριάρχησε μετά το παιχνίδι ήταν οι πρωτοφανείς συνθήκες που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι παίκτες.

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