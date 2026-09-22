Χιονοστιβάδα αποκαλύψεων στην Αλβανία: Οι σκανδαλώδεις διαγωνισμοί των 59 εκατ. ευρώ, το ένταλμα σύλληψης της αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών
Χιονοστιβάδα αποκαλύψεων στην Αλβανία: Οι σκανδαλώδεις διαγωνισμοί των 59 εκατ. ευρώ, το ένταλμα σύλληψης της αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών
Κατ’ οίκον περιορισμός για τη διευθύντρια των μυστικών υπηρεσιών, η οποία είχε απομακρυνθεί από την υπηρεσία πληροφοριών του Κοσόβου το 2021 - Έρευνα στην κατοικία του πρώην αρχηγού της Αστυνομίας – Η υπόθεση των διαγωνισμών της AKSHI
Διαστάσεις χιονοστιβάδας παίρνει η μεγάλη έρευνα της Ειδικής Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος της Αλβανίας (SPAK) για την υπόθεση των δημόσιων διαγωνισμών συνολικής αξίας περίπου 59 εκατ. ευρώ που συνδέονται με την αλβανική υπηρεσία τεχνολογίας AKSHI. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον τρία πρόσωπα με ιδιαίτερη θέση στον κρατικό μηχανισμό και την επιχειρηματική ζωή της χώρας: η διευθύντρια της SHISH (αλβανικής υπηρεσίας πληροφοριών) Βλόρα Χισένι, ο πρώην αρχηγός της Κρατικής Αστυνομίας Ιλίρ Πρόντα και ο επιχειρηματίας Έργκις Αγκάσι.
Ο Εργκίς Αγκάσι συνελήφθη στις 26 Αυγούστου στην περιοχή Πλέπα, στην είσοδο του Δυρραχίου, μετά από επιχείρηση της αλβανικής Αστυνομίας και του Εθνικού Γραφείου Ερευνών (BKH).
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της SPAK, ο επιχειρηματίας αναζητούνταν από τον Δεκέμβριο του 2025, όταν και σε βάρος του είχε εκδοθεί του ένταλμα σύλληψης από την Αλβανική δικαιοσύνη.
Η σύλληψή του έγινε μετά από περίπου οκτώ μήνες αναζήτησης. Ο Αγκάσι επέβαινε σε όχημα μαζί με τον πρώην αστυνομικό ο οποίος συνελήφθη επίσης και κατηγορείται υπόθαλψη εγκληματία.
Η SPAK κατηγορεί τον Αγκάσι για μια σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων συμμετοχή σε δομημένη εγκληματική ομάδα, παράνομο ανταγωνισμό μέσω βίας, παράνομη στέρηση ελευθερίας, παραβίαση της ισότητας των συμμετεχόντων σε δημόσιους διαγωνισμούς και δημοπρασίες, ξέπλυμα προϊόντων εγκληματικής δραστηριότητας και ενεργητική δωροδοκία προσώπων που ασκούν δημόσια καθήκοντα.
Ο Αγκάσι, μέσω του δικηγόρου αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι δεν έχει εμπλακεί σε εγκληματική δραστηριότητα ούτε είχε τον ρόλο που του αποδίδουν οι εισαγγελικές αρχές.
Στην καρδιά της έρευνας από τους «αδιάφθορους» της Αλβανικής δικαιοσύνης βρίσκονται διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων της AKSHI, της υπηρεσίας που έχει την ευθύνη για σημαντικό μέρος των πληροφοριακών συστημάτων και των ψηφιακών υπηρεσιών του αλβανικού Δημοσίου, μεταξύ άλλων και της πολυδιαφημιζόμενης πλατφόρμας e-Albania που είναι το αντίστοιχο gov.gr.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η SPAK εξετάζει 19 διαγωνιστικές διαδικασίες, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 5,9 δισ. αλβανικών λεκ, ποσού που αντιστοιχεί περίπου σε 59 εκατ. ευρώ, με τις εισαγγελικές αρχές να εξετάζουν εάν οι συγκεκριμένες διαδικασίες χειραγωγήθηκαν ώστε να ευνοηθούν συγκεκριμένες εταιρείες και επιχειρηματίες.
Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης έχει ερευνηθεί και ο επιχειρηματίας Ερμάλ Μπεκίραϊ, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που έχουν δημοσιευθεί, θεωρείται συνεργάτης του Αγκάσι. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο έχουν βρεθεί πρώην στελέχη της AKSHI, μεταξύ των οποίων η πρώην διευθύντρια Μιρλίντα Καρτσάναϊ και η πρώην αναπληρώτριά της Χάβα Ντελιμπάσι, οι οποίες έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες.
Η έρευνα εξετάζει, μεταξύ άλλων, εάν ασκήθηκαν πιέσεις ή χρησιμοποιήθηκαν απειλές και βία για την απομάκρυνση ανταγωνιστών από διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων.
Ο Εργκίς Αγκάσι συνελήφθη στις 26 Αυγούστου στην περιοχή Πλέπα, στην είσοδο του Δυρραχίου, μετά από επιχείρηση της αλβανικής Αστυνομίας και του Εθνικού Γραφείου Ερευνών (BKH).
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της SPAK, ο επιχειρηματίας αναζητούνταν από τον Δεκέμβριο του 2025, όταν και σε βάρος του είχε εκδοθεί του ένταλμα σύλληψης από την Αλβανική δικαιοσύνη.
Η σύλληψή του έγινε μετά από περίπου οκτώ μήνες αναζήτησης. Ο Αγκάσι επέβαινε σε όχημα μαζί με τον πρώην αστυνομικό ο οποίος συνελήφθη επίσης και κατηγορείται υπόθαλψη εγκληματία.
Η SPAK κατηγορεί τον Αγκάσι για μια σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων συμμετοχή σε δομημένη εγκληματική ομάδα, παράνομο ανταγωνισμό μέσω βίας, παράνομη στέρηση ελευθερίας, παραβίαση της ισότητας των συμμετεχόντων σε δημόσιους διαγωνισμούς και δημοπρασίες, ξέπλυμα προϊόντων εγκληματικής δραστηριότητας και ενεργητική δωροδοκία προσώπων που ασκούν δημόσια καθήκοντα.
Ο Αγκάσι, μέσω του δικηγόρου αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι δεν έχει εμπλακεί σε εγκληματική δραστηριότητα ούτε είχε τον ρόλο που του αποδίδουν οι εισαγγελικές αρχές.
Στην καρδιά της έρευνας από τους «αδιάφθορους» της Αλβανικής δικαιοσύνης βρίσκονται διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων της AKSHI, της υπηρεσίας που έχει την ευθύνη για σημαντικό μέρος των πληροφοριακών συστημάτων και των ψηφιακών υπηρεσιών του αλβανικού Δημοσίου, μεταξύ άλλων και της πολυδιαφημιζόμενης πλατφόρμας e-Albania που είναι το αντίστοιχο gov.gr.
Οι διαγωνισμοί των 59 εκατ. ευρώ
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η SPAK εξετάζει 19 διαγωνιστικές διαδικασίες, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 5,9 δισ. αλβανικών λεκ, ποσού που αντιστοιχεί περίπου σε 59 εκατ. ευρώ, με τις εισαγγελικές αρχές να εξετάζουν εάν οι συγκεκριμένες διαδικασίες χειραγωγήθηκαν ώστε να ευνοηθούν συγκεκριμένες εταιρείες και επιχειρηματίες.
Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης έχει ερευνηθεί και ο επιχειρηματίας Ερμάλ Μπεκίραϊ, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που έχουν δημοσιευθεί, θεωρείται συνεργάτης του Αγκάσι. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο έχουν βρεθεί πρώην στελέχη της AKSHI, μεταξύ των οποίων η πρώην διευθύντρια Μιρλίντα Καρτσάναϊ και η πρώην αναπληρώτριά της Χάβα Ντελιμπάσι, οι οποίες έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες.
Η έρευνα εξετάζει, μεταξύ άλλων, εάν ασκήθηκαν πιέσεις ή χρησιμοποιήθηκαν απειλές και βία για την απομάκρυνση ανταγωνιστών από διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων.
Η σύλληψη του Αγκάσι και η εξέταση των στοιχείων που κατασχέθηκαν κατά την έρευνα φέρεται να έδωσαν στις αλβανικές αρχές νέα δεδομένα για πρόσωπα που είχαν επαφές ή επικοινωνία μαζί του.
Τα στοιχεία που άνοιξαν νέο κύκλο ερευνών
Σε αυτό το σημείο η έρευνα επεκτάθηκε πέρα από τους επιχειρηματίες και τα στελέχη της AKSHI και έφτασε σε πρόσωπα που κατείχαν κορυφαίες θέσεις στον μηχανισμό ασφαλείας της Αλβανίας.
Ανάμεσα σε αυτά είναι η Βλόρα Χισένι, επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών (SHISH), και ο πρώην αρχηγός της Αστυνομίας Ιλίρ Πρόντα.
Η Βλόρα Χισένι βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς η αρμόδια δικαστική αρχή αποφάσισε την επιβολή κατ’ οίκον περιορισμού και αναστολής από τα καθήκοντά της.
Κατ’ οίκον περιορισμός για τη Βλόρα Χισένι
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στην δημοσιότητα από το SPAK, η Χισένι ερευνάται για υποστήριξη δράστη εγκληματικής δραστηριότητας και αποκάλυψη μυστικών ή διαβαθμισμένων πληροφοριών. Οι αρχές εξετάζουν εάν υπήρξε παροχή πληροφοριών ή άλλη συνδρομή προς τον Εργκίς Αγκάσι και εάν αυτή συνδέεται με την περίοδο κατά την οποία ο επιχειρηματίας καταζητούνταν.
Την ώρα που στην Αλβανία βρισκόταν σε εξέλιξη η επιχείρηση γηια την σύλληψη της, η Χισένι βρισκόταν εκτός χώρας και συγκεκριμένα στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, όπου συμμετείχε σε διεθνή διάσκεψη με τη συμμετοχή επικεφαλής υπηρεσιών πληροφοριών.
Η εξέλιξη έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον, με το Reuters και το AFP να μεταδίδουν την επιβολή των δικαστικών μέτρων και να την εντάσσουν στο ευρύτερο πλαίσιο των ερευνών για διαφθορά στην Αλβανία.
SPAK arreston kreun e shërbimit sekret Vlora Hyseni, e implikuar në aferën e AKSHI https://t.co/ivgq0DsohN #shqiperia #kosova #forumishqiptar pic.twitter.com/ABUeUJ5Dan— Forumi Shqiptar (@forumishqiptar) September 22, 2026
Λίγες ώρες μετά τις εξελίξεις με τη Χισένι, το SPAK προχώρησε σε έρευνα στην κατοικία του πρώην γενικού διευθυντή της Αστυνομίας της Αλβανίας Ιλίρ Πρόντα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου μετά από δικαστική εντολή, ενώ σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα ο Πρόντα βρισκόταν εκείνη την ώρα στην κατοικία του.
Έρευνα στο σπίτι του πρώην αρχηγού της Αστυνομίας
Οι έρευνες των «αδιάφθορων» δεν περιορίστηκαν στην κατοικία του πρώην αρχηγού της Αστυνομίας, αλλά επεκτάθηκαν και σε άλλους χώρους και πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση. Μετά την έρευνα, ο Πρόντα παρουσιάστηκε στις εγκαταστάσεις του SPAK, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις στο πλαίσιο της έρευνας.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι η ακριβής ιδιότητα του Πρόντα στη δικογραφία και τα στοιχεία που αναζητούν οι εισαγγελικές αρχές δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στο σύνολό τους.
Η υπόθεση της Βλόρα Χισένι αποκτά ένα επιπλέον ενδιαφέρον λόγω της προηγούμενης πορείας της στις υπηρεσίες πληροφοριών του Κοσόβου.
Το «μυστικό» για την Χισένι του 2021 που επανήλθε στο προσκήνιο
Η Βλόρα Χισένι γεννημένη το 1984 στο Κόσοβο, έχει αλβανική και κοσοβάρικη υπηκοότητα, έχει σπουδάσει Νομική και έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στις Διεθνείς Σχέσεις. Ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία το 2008 και το 2010 εντάχθηκε στην AKI. Η Χισένι είχε υπηρετήσει στην Υπηρεσία Πληροφοριών του Κοσόβου (AKI) και είχε φτάσει στη θέση της αναπληρώτριας διευθύντριας. Τον Ιούνιο του 2021, η τότε πρόεδρος του Κοσόβου Βιόσα Οσμάνι και ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κούρτι ανακοίνωσαν την απομάκρυνσή της από τη θέση.
Στην επίσημη ανακοίνωση δεν δόθηκε συγκεκριμένη αιτιολογία για την απόφαση της αποπομπής της. Παράλληλα, σύμφωνα με ίδια ανακοίνωση, η Χισένι κλήθηκε να παραδώσει τον εξοπλισμό και το υλικό που είχε στην κατοχή της λόγω της θέσης της και να εξακολουθήσει να τηρεί τις υποχρεώσεις της σχετικά με τις διαβαθμισμένες πληροφορίες που γνώριζε.
Η υπόθεση της αποπομπής της έχει επανέλθει στη δημόσια συζήτηση μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην Αλβανία. Ωστόσο, δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι η απομάκρυνσή της από την AKI το 2021 συνδεόταν με διαρροή διαβαθμισμένων πληροφοριών.
Από το Κόσοβο στην ηγεσία του SHISHΜετά την αποχώρησή της από την AKI, η Χισένι μετακινήθηκε στην Αλβανία και ανέλαβε καθήκοντα συμβούλου του πρωθυπουργού Έντι Ράμα σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Το 2023 προτάθηκε από τον Ράμα για την ηγεσία του SHISH και ο διορισμός της εγκρίθηκε από τον πρόεδρο της Αλβανίας Μπαϊράμ Μπεγκάι, ενώ η Χισένι έγινε η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε την ηγεσία της αλβανικής υπηρεσίας πληροφοριών.
Η εξέλιξη της υπόθεσης δείχνει ότι η έρευνα της SPAK δεν περιορίζεται πλέον στους διαγωνισμούς της AKSHI ή στους επιχειρηματίες που φέρονται να συμμετείχαν σε αυτούς καθώς η έρευνα έχει επεκταθεί σε πρόσωπα που κατείχαν υψηλές θέσεις σε κρατικούς μηχανισμούς και φορείς.
Στο μικροσκόπιο ο κρατικός μηχανισμός
Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, έχει ανακοινώσει την απομάκρυνση της Χισένι από τη θέση της και έχει δηλώσει ότι οι καταγγελίες θα πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.
Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και αναμένεται να απασχολήσει περαιτέρω τις αλβανικές αρχές, καθώς εξετάζεται ο ρόλος περισσότερων προσώπων και εταιρειών στις επίμαχες δημόσιες συμβάσεις.
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