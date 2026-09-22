Άνοια: Η δεξιότητα του Σέρλοκ Χολμς που «δείχνει» τον κίνδυνο 60 χρόνια νωρίτερα

Μια γνωστική δεξιότητα που αξιολογείται ήδη από την ηλικία των 13 ετών και είχε ο διάσημος ντεντέκτιβ συνδέθηκε με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας έξι δεκαετίες αργότερα