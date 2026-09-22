Άνοια: Η δεξιότητα του Σέρλοκ Χολμς που «δείχνει» τον κίνδυνο 60 χρόνια νωρίτερα
Άνοια: Η δεξιότητα του Σέρλοκ Χολμς που «δείχνει» τον κίνδυνο 60 χρόνια νωρίτερα
Μια γνωστική δεξιότητα που αξιολογείται ήδη από την ηλικία των 13 ετών και είχε ο διάσημος ντεντέκτιβ συνδέθηκε με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας έξι δεκαετίες αργότερα
Τι κοινό μπορεί να έχει ο τρόπος σκέψης του Σέρλοκ Χολμς με τον κίνδυνο άνοιας; Ο διάσημος ντετέκτιβ του Άρθουρ Κόναν Ντόιλ είχε μια αξιοθαύμαστη ικανότητα: παρατηρούσε λεπτομέρειες, αναγνώριζε μοτίβα, συνέδεε φαινομενικά ασύνδετες πληροφορίες και κατέληγε σε συμπεράσματα. Μια διαδικασία που παραπέμπει σε μεγάλο βαθμό σε αυτό που οι επιστήμονες ονομάζουν επαγωγική συλλογιστική.
Τώρα, μια μεγάλη σουηδική μελέτη δείχνει ότι η συγκεκριμένη γνωστική δεξιότητα μπορεί να έχει ενδιαφέρουσα σχέση με την υγεία του εγκεφάλου πολύ αργότερα στη ζωή. Παιδιά που είχαν καλύτερες επιδόσεις στην επαγωγική συλλογιστική στην ηλικία των 13 ετών εμφάνισαν χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας έως και έξι δεκαετίες αργότερα.
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Τώρα, μια μεγάλη σουηδική μελέτη δείχνει ότι η συγκεκριμένη γνωστική δεξιότητα μπορεί να έχει ενδιαφέρουσα σχέση με την υγεία του εγκεφάλου πολύ αργότερα στη ζωή. Παιδιά που είχαν καλύτερες επιδόσεις στην επαγωγική συλλογιστική στην ηλικία των 13 ετών εμφάνισαν χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας έως και έξι δεκαετίες αργότερα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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