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Πρόστιμο 10.000 ευρώ στη Γιουβέντους για την ασέβεια των οπαδών της στο ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Ματσόλα
Πρόστιμο 10.000 ευρώ στη Γιουβέντους για την ασέβεια των οπαδών της στο ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Ματσόλα
Μερίδα οπαδών της Μεγάλης Κυρίας γύρισαν την πλάτη την ώρα του ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του θρύλου της Ίντερ, Σάντρο Ματσόλα
Πρόστιμο 10.000 ευρώ επιβλήθηκε (22/9) στη Γιουβέντους, εξαιτίας της συμπεριφοράς ορισμένων οπαδών της που δεν τήρησαν το λεπτό σιγής την Κυριακή -στον αγώνα με την Αταλάντα (2-0)-προς τιμήν του θρύλου του ιταλικού ποδοσφαίρου Σάντρο Ματσόλα.
«Στην Γιουβέντους επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ, αφού ένα μικρό ποσοστό των οπαδών της που συγκεντρώθηκαν στη Νότια κερκίδα, σαφώς δεν σεβάστηκαν το λεπτό σιγής που αποφάσισε η ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FIGC)», ανακοίνωσε η FIGC.
«Η κύρωση μετριάζεται, διευκρίνισε το όργανο, λαμβάνοντας υπόψη την ταχεία επίσημη θέση που πήρε ο σύλλογος σε σχέση με την προαναφερθείσα αξιοθρήνητη συμπεριφορά, καθώς και την αποστασιοποίηση από το υπόλοιπο κοινό που βρίσκεται στο γήπεδο», πρόσθεσε.
Η Γιουβέντους αντιμετώπισε πρόστιμο έως και 50.000 ευρώ, ή ακόμα και μια συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών.
Πριν από την έναρξη όλων των αγώνων της 5ης ημέρας του ιταλικού πρωταθλήματος, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Σάντρο Ματσόλα, ο οποίος πέθανε το Σάββατο σε ηλικία 83 ετών.
Πριν από το παιχνίδι με την Αταλάντα στο Allianz-Stadium, ορισμένοι από τους οπαδούς της Γιουβέντους την πλάτη τους στον αγωνιστικό χώρο και τραγούδησαν τραγούδια κατά τη διάρκεια του φόρου τιμής στον Ματσόλα που πέρασε ολόκληρη την καριέρα του στην Ίντερ, έναν σύλλογο που μισούσαν οι ultras της «Γηραιάς Κυρίας».
Πριν από το τέλος του αγώνα, η Γιουβέντους είχε δημοσιεύσει ένα δελτίο τύπου αποδοκιμάζοντας τη στάση αυτών των οπαδών.
«Δεν υπάρχει κανένας ανταγωνισμός που να δικαιολογεί την έλλειψη σεβασμού κατά τη διάρκεια ενός λεπτού σιγή.
Το να τιμάς τη μνήμη και να συγκεντρώνεσαι στη μνήμη κατά τη διάρκεια των στιγμών μνήμης αντιπροσωπεύει μια κοινή ευθύνη που ξεπερνά τις σχέσεις και τα χρώματα", έγραψε ο πιο επιτυχημένος σύλλογος στο ιταλικό ποδόσφαιρο.
Πρώην αστέρια της Γιουβέντους κατήγγειλαν επίσης τη στάση των οπαδών, ανάμεσά τους ο πρώην διεθνής Μάρκο Ταρντέλι, για τον οποίο «αυτό που συνέβη είναι μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές».
«Στην Γιουβέντους επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ, αφού ένα μικρό ποσοστό των οπαδών της που συγκεντρώθηκαν στη Νότια κερκίδα, σαφώς δεν σεβάστηκαν το λεπτό σιγής που αποφάσισε η ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FIGC)», ανακοίνωσε η FIGC.
«Η κύρωση μετριάζεται, διευκρίνισε το όργανο, λαμβάνοντας υπόψη την ταχεία επίσημη θέση που πήρε ο σύλλογος σε σχέση με την προαναφερθείσα αξιοθρήνητη συμπεριφορά, καθώς και την αποστασιοποίηση από το υπόλοιπο κοινό που βρίσκεται στο γήπεδο», πρόσθεσε.
Η Γιουβέντους αντιμετώπισε πρόστιμο έως και 50.000 ευρώ, ή ακόμα και μια συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών.
Πριν από την έναρξη όλων των αγώνων της 5ης ημέρας του ιταλικού πρωταθλήματος, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Σάντρο Ματσόλα, ο οποίος πέθανε το Σάββατο σε ηλικία 83 ετών.
Πριν από το παιχνίδι με την Αταλάντα στο Allianz-Stadium, ορισμένοι από τους οπαδούς της Γιουβέντους την πλάτη τους στον αγωνιστικό χώρο και τραγούδησαν τραγούδια κατά τη διάρκεια του φόρου τιμής στον Ματσόλα που πέρασε ολόκληρη την καριέρα του στην Ίντερ, έναν σύλλογο που μισούσαν οι ultras της «Γηραιάς Κυρίας».
Πριν από το τέλος του αγώνα, η Γιουβέντους είχε δημοσιεύσει ένα δελτίο τύπου αποδοκιμάζοντας τη στάση αυτών των οπαδών.
«Δεν υπάρχει κανένας ανταγωνισμός που να δικαιολογεί την έλλειψη σεβασμού κατά τη διάρκεια ενός λεπτού σιγή.
Το να τιμάς τη μνήμη και να συγκεντρώνεσαι στη μνήμη κατά τη διάρκεια των στιγμών μνήμης αντιπροσωπεύει μια κοινή ευθύνη που ξεπερνά τις σχέσεις και τα χρώματα", έγραψε ο πιο επιτυχημένος σύλλογος στο ιταλικό ποδόσφαιρο.
Πρώην αστέρια της Γιουβέντους κατήγγειλαν επίσης τη στάση των οπαδών, ανάμεσά τους ο πρώην διεθνής Μάρκο Ταρντέλι, για τον οποίο «αυτό που συνέβη είναι μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές».
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