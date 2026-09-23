Θρίλερ με την περιουσία της Ντόλι Πάρτον: Ο μάνατζέρ της καταγγέλλει τον ανιψιό της για απειλές και εκβιασμό

Η τεράστια επιχειρηματική αυτοκρατορία της Ντόλι Πάρτον
βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σφοδρής δικαστικής διαμάχης, καθώς ο επί χρόνια μάνατζέρ της κατηγορεί τον ανιψιό της και πρώην υπεύθυνο ασφαλείας της για απειλές, εκβιασμό και εκφοβισμό.
Οι καταγγελίες σε βάρος του Μπράιαν Σίβερ (Bryan Seaver) έγιναν γνωστές μέσω αιτήματος για έκδοση περιοριστικών μέτρων που κατατέθηκε σε δικαστήριο του Νάσβιλ, αποκαλύπτοντας μια εσωτερική σύγκρουση γύρω από τη διαχείριση των επιχειρήσεων της διάσημης τραγουδίστριας, μεταξύ των οποίων το θεματικό πάρκο Dollywood, το ξενοδοχείο Songteller και το μουσείο Life of Many Colors, που πρόκειται να ανοίξει αυτόν τον μήνα.
Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Μπράιαν Σίβερ φέρεται να ξεκίνησε μια «χυδαία, σκόπιμη και κλιμακούμενη εκστρατεία απειλών» με στόχο να αποσπάσει χρήματα από την περιουσία
της Ντόλι Πάρτον.
Ο Σίβερ ήταν εκείνος που είχε ανακοινώσει μέσω βίντεο τον περασμένο μήνα τον θάνατο της Πάρτον από καρκίνο, ωστόσο πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές καταγγελίες από την εταιρεία She’s Alive, η οποία έχει την ευθύνη της εποπτείας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της τραγουδίστριας.
Η εταιρεία διοικείται από τον επί χρόνια μάνατζερ της Πάρτον, Ντάνι Νόζελ (Danny Nozell), ο οποίος κατέθεσε το αίτημα για περιοριστικά μέτρα.
Τα μηνύματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία
Στα δικαστικά έγγραφα περιλαμβάνονται μηνύματα που αποδίδονται στον Σίβερ, στα οποία φέρεται να διατυπώνει απειλές εναντίον συνεργατών της επιχείρησης Dollywood.
Σε ένα από τα μηνύματα, σύμφωνα με την καταγγελία, ανέφερε ότι θα γίνει «το χέρι της εκδίκησης για ολόκληρη την οικογένειά μου».
Σε άλλο email, στο οποίο ζητούσε συνάντηση για δείπνο με επί χρόνια δικηγόρο της Ντόλι Πάρτον, φέρεται να έγραψε:
«Δεν είμαι άνθρωπος της ψυχαγωγίας. Είμαι δολοφόνος».
Οι συγκεκριμένες αναφορές περιλαμβάνονται στη μήνυση ως στοιχεία που, σύμφωνα με την πλευρά της εταιρείας, δείχνουν κλιμάκωση της έντασης.