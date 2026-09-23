Θρίλερ με την περιουσία της Ντόλι Πάρτον: Ο μάνατζέρ της καταγγέλλει τον ανιψιό της για απειλές και εκβιασμό

Δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν τη σύγκρουση γύρω από την αυτοκρατορία της τραγουδίστριας, με επίκεντρο το Dollywood και άλλες επιχειρήσεις της





Οι καταγγελίες σε βάρος του Μπράιαν Σίβερ (Bryan Seaver) έγιναν γνωστές μέσω αιτήματος για έκδοση περιοριστικών μέτρων που κατατέθηκε σε δικαστήριο του Νάσβιλ, αποκαλύπτοντας μια εσωτερική σύγκρουση γύρω από τη διαχείριση των επιχειρήσεων της διάσημης τραγουδίστριας, μεταξύ των οποίων το θεματικό πάρκο Dollywood, το ξενοδοχείο Songteller και το μουσείο Life of Many Colors, που πρόκειται να ανοίξει αυτόν τον μήνα.







Ο Σίβερ ήταν εκείνος που είχε ανακοινώσει μέσω βίντεο τον περασμένο μήνα τον θάνατο της Πάρτον από καρκίνο, ωστόσο πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές καταγγελίες από την εταιρεία She’s Alive, η οποία έχει την ευθύνη της εποπτείας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της τραγουδίστριας.



Η εταιρεία διοικείται από τον επί χρόνια μάνατζερ της Πάρτον, Ντάνι Νόζελ (Danny Nozell), ο οποίος κατέθεσε το αίτημα για περιοριστικά μέτρα.



Τα μηνύματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία Στα δικαστικά έγγραφα περιλαμβάνονται μηνύματα που αποδίδονται στον Σίβερ, στα οποία φέρεται να διατυπώνει απειλές εναντίον συνεργατών της επιχείρησης Dollywood.



Σε ένα από τα μηνύματα, σύμφωνα με την καταγγελία, ανέφερε ότι θα γίνει «το χέρι της εκδίκησης για ολόκληρη την οικογένειά μου».



Σε άλλο email, στο οποίο ζητούσε συνάντηση για δείπνο με επί χρόνια δικηγόρο της Ντόλι Πάρτον, φέρεται να έγραψε:



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Οι συγκεκριμένες αναφορές περιλαμβάνονται στη μήνυση ως στοιχεία που, σύμφωνα με την πλευρά της εταιρείας, δείχνουν κλιμάκωση της έντασης.







Η τεράστια επιχειρηματική αυτοκρατορία της Ντόλι Πάρτον βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σφοδρής δικαστικής διαμάχης, καθώς ο επί χρόνια μάνατζέρ της κατηγορεί τον ανιψιό της και πρώην υπεύθυνο ασφαλείας της για απειλές, εκβιασμό και εκφοβισμό.Οι καταγγελίες σε βάρος του Μπράιαν Σίβερ (Bryan Seaver) έγιναν γνωστές μέσω αιτήματος για έκδοση περιοριστικών μέτρων που κατατέθηκε σε δικαστήριο του Νάσβιλ, αποκαλύπτοντας μια εσωτερική σύγκρουση γύρω από τη διαχείριση των επιχειρήσεων της διάσημης τραγουδίστριας, μεταξύ των οποίων το θεματικό πάρκο Dollywood, το ξενοδοχείο Songteller και το μουσείο Life of Many Colors, που πρόκειται να ανοίξει αυτόν τον μήνα.Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Μπράιαν Σίβερ φέρεται να ξεκίνησε μια «χυδαία, σκόπιμη και κλιμακούμενη εκστρατεία απειλών» με στόχο να αποσπάσει χρήματα από την περιουσία της Ντόλι Πάρτον.Ο Σίβερ ήταν εκείνος που είχε ανακοινώσει μέσω βίντεο τον περασμένο μήνα τον θάνατο της Πάρτον από καρκίνο, ωστόσο πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές καταγγελίες από την εταιρεία She’s Alive, η οποία έχει την ευθύνη της εποπτείας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της τραγουδίστριας.Η εταιρεία διοικείται από τον επί χρόνια μάνατζερ της Πάρτον, Ντάνι Νόζελ (Danny Nozell), ο οποίος κατέθεσε το αίτημα για περιοριστικά μέτρα.Στα δικαστικά έγγραφα περιλαμβάνονται μηνύματα που αποδίδονται στον Σίβερ, στα οποία φέρεται να διατυπώνει απειλές εναντίον συνεργατών της επιχείρησης Dollywood.Σε ένα από τα μηνύματα, σύμφωνα με την καταγγελία, ανέφερε ότι θα γίνει «το χέρι της εκδίκησης για ολόκληρη την οικογένειά μου».Σε άλλο email, στο οποίο ζητούσε συνάντηση για δείπνο με επί χρόνια δικηγόρο της Ντόλι Πάρτον, φέρεται να έγραψε:«Δεν είμαι άνθρωπος της ψυχαγωγίας. Είμαι δολοφόνος».Οι συγκεκριμένες αναφορές περιλαμβάνονται στη μήνυση ως στοιχεία που, σύμφωνα με την πλευρά της εταιρείας, δείχνουν κλιμάκωση της έντασης.

Από την οικογενειακή συνεργασία στη ρήξη Η Ντόλι Πάρτον είχε επιλέξει επί χρόνια να συνεργάζεται με μέλη της οικογένειάς της, όταν θεωρούσε ότι διέθεταν τις κατάλληλες ικανότητες για τις επιχειρηματικές της ανάγκες.



Ο Σίβερ και η εταιρεία ασφαλείας του είχαν αναλάβει για μεγάλο χρονικό διάστημα την προστασία της τραγουδίστριας και των περιουσιακών της στοιχείων.



Ωστόσο, σύμφωνα με τη δικογραφία, απολύθηκε την περασμένη εβδομάδα, ενώ η εταιρεία κατέθεσε και ξεχωριστή αγωγή εναντίον του για αθέμιτη παρέμβαση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες.



Το αίτημα περιοριστικών μέτρων ζητά να του απαγορευτεί η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και στο προσωπικό των επιχειρήσεων της Πάρτον.



Ο ίδιος ο Σίβερ δεν είχε απαντήσει άμεσα στα αιτήματα για σχόλιο, ενώ δικηγόρος της εταιρείας που διαχειρίζεται τις επιχειρήσεις της τραγουδίστριας αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω δηλώσεις.



Στα δικαστικά έγγραφα γίνεται επίσης αναφορά στον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας ασφαλείας του Σίβερ.



Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ίδιος παρουσίαζε εκτεταμένη στρατιωτική εμπειρία και διεθνή δράση, ενώ η ομάδα του περιγράφεται ως κάτι περισσότερο από μια συμβατική υπηρεσία ασφαλείας.



Η εταιρεία υποστηρίζει ότι επρόκειτο για μια «βαριά οπλισμένη δύναμη παραστρατιωτικού τύπου».



Οι συνεργάτες της Πάρτον φέρεται να άρχισαν να ανησυχούν όταν ο Σίβερ άρχισε να προβάλλει απαιτήσεις λίγο πριν από τον θάνατό της.



Σύμφωνα με τη δικογραφία, ένας δικηγόρος που εκπροσωπούσε την περιουσία και το καταπίστευμα της Πάρτον παραιτήθηκε μετά από «παρενοχλητικές και δυσοίωνες απειλές» που φέρεται να δέχθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σίβερ.



Παράλληλα, ορισμένοι εργαζόμενοι φέρεται να παραιτήθηκαν, ενώ άλλοι προχώρησαν στην πρόσληψη ιδιωτικής ασφάλειας.



Η κληρονομιά της Ντόλι Πάρτον συνεχίζει να επεκτείνεται Η Ντόλι Πάρτον είχε καταφέρει να μετατρέψει την τεράστια επιτυχία της στη μουσική σε μια πολυεπίπεδη επιχειρηματική δραστηριότητα.



Το Dollywood, που βρίσκεται κοντά στη γενέτειρά της στο ανατολικό Τενεσί, αποτελεί το πιο γνωστό κομμάτι της αυτοκρατορίας της.



Μετά τον θάνατό της, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες συνεχίζουν να επεκτείνονται, με νέα προϊόντα όπως σειρά από κούκλες και μάρκα καφέ, ενώ προχωρούν και τα σχέδια για το ξενοδοχείο και το μουσείο της.



Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Σίβερ φέρεται επίσης να απείλησε ότι θα δημιουργήσει podcast με στόχο να πλήξει τις συνεργασίες και το εμπορικό σήμα της Ντόλι Πάρτον.



«Θα είναι υπέροχο», φέρεται να έγραψε, προσθέτοντας στη συνέχεια την απαίτησή του για οικονομική αποζημίωση.