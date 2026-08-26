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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το ΑΕΚ-Λέφσκι Σόφιας για την πρόκριση στο Champions League
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το ΑΕΚ-Λέφσκι Σόφιας για την πρόκριση στο Champions League
Μεγάλο παιχνίδι απόψε για την Ενωση που αντιμετωπίζει στη Νέα Φιλαδέλφεια την ομάδα από την Βουλγαρία με στόχο την είσοδο στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης
Τετάρτη σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι αρκετά λιτό με έμφαση κυρίως στο Champions League.
Η δράση λοιπόν ξεκινάει στις 22:00 (MEGA/Cosmote Sport 2), με την ΑΕΚ να φιλοξενεί στην Allwyn Arena τη Λέφσκι Σόφιας με μοναδικό στόχο τη νίκη και τη πρόκριση στην τελική φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Την ίδια ώρα η Τσέλιε (Cosmote Sport 5) του γνώριμου σε εμάς Βέρμπιτς θα υποδεχθεί τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, η πρωταθλήτρια Νορβηγίας, Βίκινγκ, τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Cosmote Sport 4) και η Λυών τη Φενέρμπαχτσε (Cosmote Sport 3).
Παράλληλα η Ρέαλ Μαδρίτης θα αναμετρηθεί με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της La Liga (Cosmote Sport 7), ενώ ένα τέταρτο νωρίτερα, στις 21:45 (Action 24) η Τότεναμ θα αντιμετωπίσει στην έδρα της τη Τσάρλτον για τον 2ο γύρο του EFL Cup.
Tέλος στο βόλεϊ, η εθνική ομάδα γυναικών θα διασταυρώσει τα ξίφη της με την Σερβία για τον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος (20:00, ΕΡΤ2 Σπορ).
20:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Σερβία – Ελλάδα (Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Γυναικών)
21:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ
21:45: Action 24 | Τότεναμ – Τσάρλτον (Λιγκ Καπ Αγγλίας)
22:00: COSMOTE SPORT 5 HD | Τσέλιε – Σλόβαν Μπρατισλάβας (UEFA Champions League)
22:00: COSMOTE SPORT 4 HD | Βίκινγκ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ (UEFA Champions League)
22:00: COSMOTE SPORT 7 HD | Ρεάλ Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ (LaLiga)
Η δράση λοιπόν ξεκινάει στις 22:00 (MEGA/Cosmote Sport 2), με την ΑΕΚ να φιλοξενεί στην Allwyn Arena τη Λέφσκι Σόφιας με μοναδικό στόχο τη νίκη και τη πρόκριση στην τελική φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Την ίδια ώρα η Τσέλιε (Cosmote Sport 5) του γνώριμου σε εμάς Βέρμπιτς θα υποδεχθεί τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, η πρωταθλήτρια Νορβηγίας, Βίκινγκ, τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Cosmote Sport 4) και η Λυών τη Φενέρμπαχτσε (Cosmote Sport 3).
Παράλληλα η Ρέαλ Μαδρίτης θα αναμετρηθεί με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της La Liga (Cosmote Sport 7), ενώ ένα τέταρτο νωρίτερα, στις 21:45 (Action 24) η Τότεναμ θα αντιμετωπίσει στην έδρα της τη Τσάρλτον για τον 2ο γύρο του EFL Cup.
Tέλος στο βόλεϊ, η εθνική ομάδα γυναικών θα διασταυρώσει τα ξίφη της με την Σερβία για τον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος (20:00, ΕΡΤ2 Σπορ).
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμεραΔείτε τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:
20:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Σερβία – Ελλάδα (Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Γυναικών)
21:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ
21:45: Action 24 | Τότεναμ – Τσάρλτον (Λιγκ Καπ Αγγλίας)
22:00: COSMOTE SPORT 5 HD | Τσέλιε – Σλόβαν Μπρατισλάβας (UEFA Champions League)
22:00: COSMOTE SPORT 4 HD | Βίκινγκ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ (UEFA Champions League)
22:00: COSMOTE SPORT 7 HD | Ρεάλ Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ (LaLiga)
22:00: COSMOTE SPORT 3 HD | Λυών – Φενέρμπαχτσε (UEFA Champions League)
22:00: MEGA, COSMOTE SPORT 2 HD | ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας (UEFA Champions League)
23:00: COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ
22:00: MEGA, COSMOTE SPORT 2 HD | ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας (UEFA Champions League)
23:00: COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ
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