Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το ΑΕΚ-Λέφσκι Σόφιας για την πρόκριση στο Champions League

Μεγάλο παιχνίδι απόψε για την Ενωση που αντιμετωπίζει στη Νέα Φιλαδέλφεια την ομάδα από την Βουλγαρία με στόχο την είσοδο στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης