Ομόλογα, πετρέλαιο και Fed δοκιμάζουν τις αντοχές της Wall Street - Νέες απώλειες στους δείκτες

Οι αμερικανικοί δείκτες διόρθωσαν πριν από την απόφαση της Fed, την Τετάρτη, καθώς η εκτίναξη των αποδόσεων των ομολόγων, το ράλι του πετρελαίου και οι ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη προβληματίζουν τους επενδυτές