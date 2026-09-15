Χατζηδάκης: Μοχλός ενίσχυσης των επενδύσεων η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μίλησε σε εκδήλωση για τα 150 χρόνια του Χρηματιστηρίου - Η ένταξη του Χρηματιστηρίου στο Euronext ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την ελληνική κεφαλαιαγορά, ανέφερε ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Γκίκας Χαρδούβελης





-Την ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στον όμιλο Euronext. «Στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή υποδομή κεφαλαιαγορών: Με περίπου 1.800 εισηγμένες εταιρείες. Με συνολική χρηματιστηριακή αξία περίπου 7 τρισ. ευρώ. Και σχεδόν το ένα τρίτο της διαφανούς διαπραγμάτευσης μετοχών στην Ευρώπη».







«Τίποτε από αυτά δεν έγινε επειδή κάποιος αποφάσισε να μας κάνει χάρη», επεσήμανε ο Κωστής Χατζηδάκης. «Οι διεθνείς αγορές δεν λειτουργούν με συμπάθειες. Αξιολογούν δεδομένα. Βλέπουν ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται σταθερά ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Βλέπουν μια χώρα που λειτουργεί με δημοσιονομική σοβαρότητα, δεν ξοδεύει περισσότερα από αυτά που έχει και έχει ανακτήσει εδώ και καιρό την επενδυτική βαθμίδα. Διαπιστώνουν ότι υπάρχει μια κυβέρνηση που ακολουθεί σταθερά μια φιλοεπενδυτική πολιτική. Και βέβαια, παρακολουθούν τις θετικές επιδόσεις του ίδιου του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το οποίο είναι μία από τις μόλις δύο αγορές διεθνώς που έχουν καταγράψει θετικές αποδόσεις επί πέντε συναπτά έτη. Και η δυναμική αυτή συνεχίζεται το 2026. Με το Γενικό Δείκτη να καταγράφει μέχρι στιγμής άνοδο της τάξης του 26,2%. Με τη μέση ημερήσια αξία συναλλαγών να σημειώνει αύξηση 51,6% σε σχέση με πέρσι. Με τους ξένους επενδυτές να έχουν αυξήσει τη συνολική συναλλακτική τους δραστηριότητα στο 70%, από 64% στο τέλος του 2025».



Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι τα συνολικά κεφάλαια που έχουν αντληθεί μέχρι στιγμής το 2026 είναι 7,9 δισ. ενώ οι χρηματικές διανομές προς τους μετόχους από τις εισηγμένες εταιρείες παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.







Σημείωσε πάντως ότι: «Αναφέροντας αυτά τα στοιχεία δεν επιχειρώ να προδιαγράψω την μελλοντική πορεία του Χρηματιστηρίου ούτε, πολύ περισσότερο, να κάνω προβλέψεις για τις τιμές των μετοχών στο επόμενο διάστημα. Η δουλειά της κυβέρνησης δεν είναι να κάνει χρηματιστηριακές προβλέψεις. Είναι να δημιουργεί ένα σταθερό, αξιόπιστο και φιλικό προς τις επενδύσεις περιβάλλον». Και υπενθύμισε τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια για την ενίσχυση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς οι οποίες περιλαμβάνουν:



-Μείωση της φορολογίας στα εταιρικά κέρδη, τα μερίσματα και τη συγκέντρωση κεφαλαίου.



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-Εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του χρηματιστηρίου (δυνατότητα μεταφοράς κινητών αξιών από την Κύρια στην Εναλλακτική Αγορά, μετοχές με πολλαπλά δικαιώματα ψήφου κ.α.).



-Θωράκιση των εποπτικών μηχανισμών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος.



«Αυτή τη γραμμή θα συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια. Με περαιτέρω κίνητρα για την εισαγωγή επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο. Με μέτρα για τη διεύρυνση της συμμετοχής των Ελλήνων αποταμιευτών στις κεφαλαιαγορές. Με ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας. Και με ακόμη μεγαλύτερη αξιοποίηση νέων επενδυτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων, ώστε περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις να μπορούν να χρηματοδοτούν την ανάπτυξή τους από την αγορά», υπογράμμισε ο Κωστής Χατζηδάκης.



«Το ελληνικό Χρηματιστήριο έχει γυρίσει σελίδα. Η Ελλάδα επιστρέφει στις ανεπτυγμένες αγορές, εντάσσεται στον μεγαλύτερο χρηματιστηριακό όμιλο της Ευρώπης και προσελκύει ξανά το ενδιαφέρον μεγάλων διεθνών επενδυτών». Αυτά υπογράμμισε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας απόψε σε εκδήλωση για τα 150 χρόνια του Χρηματιστηρίου Αθηνών, επισημαίνοντας δύο σημαντικές εξελίξεις που σηματοδοτούν την είσοδο της ελληνικής κεφαλαιαγοράς σε μια νέα εποχή:-Την ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στον όμιλο Euronext. «Στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή υποδομή κεφαλαιαγορών: Με περίπου 1.800 εισηγμένες εταιρείες. Με συνολική χρηματιστηριακή αξία περίπου 7 τρισ. ευρώ. Και σχεδόν το ένα τρίτο της διαφανούς διαπραγμάτευσης μετοχών στην Ευρώπη».-Την επιστροφή της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών από τους διεθνείς οίκους STOXX, S&P Dow Jones Indices και FTSE Russell. «Μια εξέλιξη που θα επισημοποιηθεί στις 21 Σεπτεμβρίου. Ενώ τον Μάιο του 2027 αναμένεται το επόμενο σημαντικό βήμα στη διαδικασία ταξινόμησης αγορών από την MSCI».«Τίποτε από αυτά δεν έγινε επειδή κάποιος αποφάσισε να μας κάνει χάρη», επεσήμανε ο Κωστής Χατζηδάκης. «Οι διεθνείς αγορές δεν λειτουργούν με συμπάθειες. Αξιολογούν δεδομένα. Βλέπουν ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται σταθερά ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Βλέπουν μια χώρα που λειτουργεί με δημοσιονομική σοβαρότητα, δεν ξοδεύει περισσότερα από αυτά που έχει και έχει ανακτήσει εδώ και καιρό την επενδυτική βαθμίδα. Διαπιστώνουν ότι υπάρχει μια κυβέρνηση που ακολουθεί σταθερά μια φιλοεπενδυτική πολιτική. Και βέβαια, παρακολουθούν τις θετικές επιδόσεις του ίδιου του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το οποίο είναι μία από τις μόλις δύο αγορές διεθνώς που έχουν καταγράψει θετικές αποδόσεις επί πέντε συναπτά έτη. Και η δυναμική αυτή συνεχίζεται το 2026. Με το Γενικό Δείκτη να καταγράφει μέχρι στιγμής άνοδο της τάξης του 26,2%. Με τη μέση ημερήσια αξία συναλλαγών να σημειώνει αύξηση 51,6% σε σχέση με πέρσι. Με τους ξένους επενδυτές να έχουν αυξήσει τη συνολική συναλλακτική τους δραστηριότητα στο 70%, από 64% στο τέλος του 2025».Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι τα συνολικά κεφάλαια που έχουν αντληθεί μέχρι στιγμής το 2026 είναι 7,9 δισ. ενώ οι χρηματικές διανομές προς τους μετόχους από τις εισηγμένες εταιρείες παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.«Η επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές αυξάνει την προβολή της χώρας στη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Διευρύνει τη δεξαμενή των επενδυτών που μπορούν να τοποθετηθούν στην Ελλάδα. Και, σε βάθος χρόνου θα μπορούσε να συμβάλει στην αύξηση της ρευστότητας, στη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης και στη βελτίωση των αποτιμήσεων», σημείωσε. «Και αυτό συνδέεται άμεσα με έναν από τους βασικούς εθνικούς στόχους της επόμενης τετραετίας. Να αυξήσουμε τις ετήσιες επενδύσεις στην Ελλάδα από 45 δισ. ευρώ σήμερα στα 65 δισ. ευρώ. Να ξεπεράσουν το 20% του ΑΕΠ. Και να φθάσουμε στο μέσο όρο της Ευρώπης. Διότι ας μη γελιόμαστε. Οι ευρωπαϊκοί πόροι ήταν και παραμένουν πολύτιμοι. Αλλά καμία οικονομία δεν μπορεί να στηρίζει την ανάπτυξή της αποκλειστικά σε ευρωπαϊκές επιδοτήσεις».Σημείωσε πάντως ότι: «Αναφέροντας αυτά τα στοιχεία δεν επιχειρώ να προδιαγράψω την μελλοντική πορεία του Χρηματιστηρίου ούτε, πολύ περισσότερο, να κάνω προβλέψεις για τις τιμές των μετοχών στο επόμενο διάστημα. Η δουλειά της κυβέρνησης δεν είναι να κάνει χρηματιστηριακές προβλέψεις. Είναι να δημιουργεί ένα σταθερό, αξιόπιστο και φιλικό προς τις επενδύσεις περιβάλλον». Και υπενθύμισε τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια για την ενίσχυση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς οι οποίες περιλαμβάνουν:-Μείωση της φορολογίας στα εταιρικά κέρδη, τα μερίσματα και τη συγκέντρωση κεφαλαίου.-Ειδικά φορολογικά κίνητρα που κατέστησαν πιο ελκυστική τη χρηματοδότηση μέσω χρηματιστηρίου. Όπως η μείωση του φόρου στους τόκους των εισηγμένων εταιρικών ομολόγων από 15% σε 5%, ο διπλασιασμός της έκπτωσης στις δαπάνες για την εισαγωγή μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο χρηματιστήριο και η διεύρυνση των φοροαπαλλαγών για επενδυτές στην εναλλακτική αγορά.-Εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του χρηματιστηρίου (δυνατότητα μεταφοράς κινητών αξιών από την Κύρια στην Εναλλακτική Αγορά, μετοχές με πολλαπλά δικαιώματα ψήφου κ.α.).-Θωράκιση των εποπτικών μηχανισμών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος.«Αυτή τη γραμμή θα συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια. Με περαιτέρω κίνητρα για την εισαγωγή επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο. Με μέτρα για τη διεύρυνση της συμμετοχής των Ελλήνων αποταμιευτών στις κεφαλαιαγορές. Με ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας. Και με ακόμη μεγαλύτερη αξιοποίηση νέων επενδυτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων, ώστε περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις να μπορούν να χρηματοδοτούν την ανάπτυξή τους από την αγορά», υπογράμμισε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Αναφερόμενος στο ευρωπαϊκό πλαίσιο ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης σημείωσε: «Οι αποταμιεύσεις των ευρωπαϊκών νοικοκυριών ανέρχονται σε 33 τρισεκατομμύρια ευρώ. Κι όμως, μεγάλο μέρος αυτού του πλούτου παραμένει εγκλωβισμένο σε καταθέσεις χαμηλής απόδοσης. Την ίδια στιγμή, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με καλές ιδέες δυσκολεύονται να βρουν τα κεφάλαια που χρειάζονται και αναζητούν χρηματοδότηση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Γι' αυτό η Ελλάδα έχει ταχθεί ξεκάθαρα εξαρχής υπέρ μιας πραγματικής Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Η ευρωπαϊκή οικονομία των 450 εκατομμυρίων πολιτών δεν μπορεί να ανταγωνίζεται τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα με 27 κατακερματισμένες αγορές κεφαλαίου».



«Το επόμενο βήμα,» κατέληξε ο Κωστής Χατζηδάκης, «είναι να έχουμε περισσότερες εισηγμένες εταιρείες, σε τομείς που η ελληνική οικονομία έχει παράδοση και συγκριτικά πλεονεκτήματα. Περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις που θα χρησιμοποιούν την κεφαλαιαγορά για να μεγαλώνουν. Περισσότερους Έλληνες πολίτες που θα συμμετέχουν υπεύθυνα και ενημερωμένα στις επενδυτικές ευκαιρίες. Και περισσότερα διεθνή κεφάλαια που θα βρίσκουν στην Ελλάδα λόγους για να μείνουν και να επενδύσουν. Φιλοδοξία μας είναι το Χρηματιστήριο Αθηνών να βρίσκεται στην καρδιά μιας Ελλάδας πιο παραγωγικής, πιο εξωστρεφούς και πιο ανταγωνιστικής. Μιας Ελλάδας που δεν θα αναζητά απλώς κεφάλαια για την ανάπτυξή της. Αλλά θα αποτελεί η ίδια έναν από τους πιο ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμούς της Ευρώπης».



Χαρδούβελης: Η ένταξη του Χρηματιστηρίου στο Euronext ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την ελληνική κεφαλαιαγορά Στη διαδρομή των 150 χρόνων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στις μεγάλες προκλήσεις της νέας εποχής αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Γκίκας Χαρδούβελης μιλώντας απόψε σε εκδήλωση για τα 150 χρόνια του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Όπως επισήμανε, η ένταξη του Χρηματιστηρίου στο Euronext ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την ελληνική κεφαλαιαγορά. Βασική της αποστολή παραμένει η μετατροπή της αποταμίευσης σε παραγωγική επένδυση.



Ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας έκανε μια ιστορική αναδρομή στα 150 χρόνια του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του δεύτερου μακροβιότερου χρηματο-οικονομικού θεσμού της χώρας μετά την Εθνική Τράπεζα. Το 1876, λίγες μόλις δεκαετίες μετά τη γέννηση του ελληνικού κράτους, ιδρύθηκε το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και μαζί του η οργανωμένη κεφαλαιαγορά της χώρας. Η Ελλάδα βρισκόταν τότε σε περίοδο μετασχηματισμού. Κατασκευάζονταν λιμάνια, σιδηρόδρομοι και μεγάλα έργα υποδομής, ενώ η χώρα επανασυνδεόταν με τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Το Χρηματιστήριο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1880, με 10 μετοχικούς τίτλους, ένα εταιρικό ομόλογο και 6 ομόλογα του ελληνικού Βασιλείου, είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια εξελίχθηκε σταδιακά, από χώρος συναλλαγών, σε βασικό μηχανισμό άντλησης κεφαλαίων για το κράτος και τις επιχειρήσεις.



Στη διάρκεια του επόμενου αιώνα εξελίχθηκε σε μια σύγχρονη οργανωμένη κεφαλαιαγορά με ισχυρούς θεσμούς και κανόνες λειτουργίας, πρόσθεσε. Η διαδρομή αυτή δεν ήταν γραμμική, όπως και η πορεία της Ελλάδας. Η χώρα γνώρισε πολέμους, οικονομικές κρίσεις, νομισματικές αναταράξεις και δημοσιονομικές δοκιμασίες. Όμως το Χρηματιστήριο άντεξε και παρέμεινε ο βασικός θεσμός σύνδεσης της ελληνικής οικονομίας με τις κεφαλαιαγορές.



Φθάνοντας στο σήμερα, ο κ. Χαρδούβελης είπε ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών εξακολουθεί να επιτελεί την ίδια διαχρονική αποστολή: Τη μετατροπή της αποταμίευσης σε επένδυση. Όπως είπε η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο Euronext δεν αποτελεί απλώς μια οργανωτική μεταβολή. Αντανακλά μια βαθύτερη πραγματικότητα, ότι οι κεφαλαιαγορές εισέρχονται σε μια νέα εποχή μεγάλων μετασχηματισμών, με 4 μεγάλες προκλήσεις: Χρηματοδότηση της ανάπτυξης, Ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, Υιοθέτηση τεχνολογίας Κι Γεωπολιτικές ανακατατάξεις.



Αναπτύσσοντας τις 4 προσκλήσεις είπε, μεταξύ άλλων, ότι το ζητούμενο για τις επόμενες δεκαετίες δεν είναι απλώς η συσσώρευση κεφαλαίου, αλλά η αποτελεσματική διοχέτευσή του προς την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, που αυξάνουν το αναπτυξιακό δυναμικό της οικονομίας. Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα, η πρόκληση δεν είναι μόνο η χρηματοδότηση των μεγάλων και ώριμων επιχειρήσεων. Είναι και η χρηματοδότηση των νέων εξωστρεφών εταιρειών, των νεοφυών επιχειρήσεων, της τεχνολογίας, των εξαγωγών και των παραγωγικών επενδύσεων που θα καθορίσουν το οικονομικό πρότυπο της χώρας για τις επόμενες δεκαετίες.



Το βασικό ζητούμενο, σύμφωνα με τον κ. Χαρδούβελη, για τα οργανωμένα χρηματιστήρια είναι να παραμείνουν ο τόπος όπου συγκεντρώνεται η ρευστότητα και πραγματοποιείται η αξιόπιστη ανακάλυψη των τιμών. Διότι η ρευστότητα αποτελεί το ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κάθε αγοράς



Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη μεταβάλλει ήδη τον τρόπο λειτουργίας των αγορών. Μειώνει το κόστος επεξεργασίας της πληροφορίας, διευρύνει την πρόσβαση των επενδυτών στη γνώση, και βελτιώνει τη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων.



Οι αγορές του μέλλοντος δεν θα είναι απλώς ψηφιακές, θα είναι και περισσότερο ευφυείς. Υπάρχει, όμως, είπε ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας και μια τέταρτη πρόκληση, η οποία ίσως αποδειχθεί η πιο καθοριστική. Οι κεφαλαιαγορές αποκτούν πλέον και γεωπολιτική σημασία.



Η Ευρώπη καλείται να χρηματοδοτήσει ταυτόχρονα την τεχνολογική της αυτονομία, την ενεργειακή της μετάβαση, τον ψηφιακό της μετασχηματισμό και την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας.



Πριν από 150 χρόνια το Χρηματιστήριο Αθηνών συνέδεσε την Ελλάδα με τις διεθνείς ροές κεφαλαίων της εποχής του ατμού, των σιδηροδρόμων και του τηλέγραφου. Σήμερα, ως μέλος του Euronext, καλείται να συνδέσει την Ελλάδα με την Ευρώπη της καινοτομίας, της τεχνητής νοημοσύνης, της πράσινης μετάβασης και των ενοποιημένων κεφαλαιαγορών, μια Ευρώπη που επιδιώκει όχι μόνο μεγαλύτερη ευημερία αλλά και μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία.



Η αποστολή για τα χρηματιστήρια θα παραμείνει η ίδια: Να μετατρέπουν την αποταμίευση σε επένδυση. Πριν από 150 χρόνια, το Χρηματιστήριο Αθηνών δημιουργήθηκε για να κατευθύνει τα διαθέσιμα κεφάλαια προς τις επενδύσεις που είχε ανάγκη μια νέα χώρα. Σήμερα, η πρόκληση παραμένει η ίδια. Η μακροχρόνια ευημερία των κοινωνιών δεν προκύπτει μόνο από την αποταμίευση ούτε μόνο από την κατανάλωση. Προκύπτει όταν η αποταμίευση μετατρέπεται σε παραγωγικές επενδύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα της οικονομίας. Αυτός ήταν ο ρόλος των κεφαλαιαγορών πριν από 150 χρόνια. Αυτός είναι ο ρόλος τους σήμερα. Να μετατρέπουν την αποταμίευση σε επένδυση, την καινοτομία σε παραγωγικότητα και τις ιδέες σε ευημερία, είπε κλείνοντας την ομιλία του.

15.09.2026, 23:20