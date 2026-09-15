Το «γλυκό του Χάαλαντ» που έγινε ανάρπαστο: Εκτοξεύτηκαν οι πωλήσεις καρότων στη Νορβηγία, δείτε βίντεο

[INTERNACIONALES] En Noruega, la Dirección de Agricultura informó "un fuerte aumento de ventas" de zanahorias: los productores lo asociaron al "efecto Haaland", por la aparición del delantero en una publicidad de un mayorista durante el Mundial. https://t.co/qDcGTQECnd pic.twitter.com/a63NjNgEN4 — ElCanciller.com (@elcancillercom) September 15, 2026

Η ζήτηση για καρότα, αλλά και γενικότερα για νορβηγικά φρούτα και λαχανικά, φαίνεται να έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερη άνοδος έχει καταγραφεί στα καρότα που πωλούνται μαζί με τα φύλλα τους, ενώ η εικόνα του Χάαλαντ έχει λειτουργήσει ως ένα απρόσμενο αλλά αποτελεσματικό εργαλείο προβολής της υγιεινής διατροφής.Ο ίδιος έχει ενθαρρύνει τους συμπατριώτες του να προτιμούν τα εγχώρια προϊόντα, υποστηρίζοντας ότι τα νορβηγικά λαχανικά ξεχωρίζουν για τη γεύση τους. Η ποιότητα του νερού, του εδάφους και οι ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες της χώρας, σύμφωνα με τον ίδιο, συμβάλλουν στη γεύση των προϊόντων.Η δημοτικότητα του Χάαλαντ έχει αξιοποιηθεί και από τη νορβηγική αγορά. Ο ταλαντούχος επιθετικός έχει πρωταγωνιστήσει σε διαφημιστική καμπάνια εταιρείας που δραστηριοποιείται στη διανομή φρούτων και λαχανικών.Στη διαφήμιση, ο Χάαλαντ εμφανίζεται να οδηγεί φορτηγό και, φυσικά, να τρώει καρότα. Η εικόνα του κορυφαίου Νορβηγού ποδοσφαιριστή να συνδέεται τόσο άμεσα με τα φρέσκα προϊόντα αποτελεί μια ιδιαίτερα έξυπνη μορφή προώθησης, ειδικά σε ένα κοινό που τον αντιμετωπίζει ως εθνικό αθλητικό πρότυπο.Η διατροφική επιρροή του Χάαλαντ, πάντως, δεν ξεκίνησε με τα καρότα. Πριν από την τάση γύρω από τα λαχανικά, είχε γίνει viral η προτίμησή του για γάλα που δεν έχει υποστεί παστερίωση, το λεγόμενο «raw milk». Ο Νορβηγός σταρ είχε μιλήσει δημόσια για τη διατροφή του και την επιλογή του συγκεκριμένου προϊόντος, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μεταξύ των θαυμαστών του.Η εικόνα του Χάαλαντ να καταναλώνει ωμό γάλα ενίσχυσε τη συζήτηση γύρω από τις διατροφικές επιλογές του αθλητή, με αρκετούς θαυμαστές να επιχειρούν να υιοθετήσουν συνήθειες που συνδέουν με τον τρόπο ζωής του. Η τάση, ωστόσο, δεν έμεινε χωρίς αντιδράσεις, καθώς οι ειδικοί στη δημόσια υγεία προειδοποιούν ότι το μη παστεριωμένο γάλα μπορεί να περιέχει επιβλαβή βακτήρια και, επομένως, δεν θεωρείται εξίσου ασφαλές με το παστεριωμένο.Το ενδιαφέρον γύρω από το ωμό γάλα έδειξε, πάντως, πως ο Χάαλαντ δεν αποτελεί απλώς έναν ποδοσφαιρικό ήρωα για πολλούς Νορβηγούς, αλλά και ένα πρόσωπο που μπορεί να επηρεάσει τις καθημερινές τους επιλογές.