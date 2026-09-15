Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Το «γλυκό του Χάαλαντ» που έγινε ανάρπαστο: Εκτοξεύτηκαν οι πωλήσεις καρότων στη Νορβηγία, δείτε βίντεο
Οι διατροφικές συνήθειες του Νορβηγού επιθετικού έγιναν viral και πλέον φαίνεται να επηρεάζουν ακόμη και τις αγορές των συμπατριωτών του
Ο ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι έχει μιλήσει αρκετές φορές για τον ιδιαίτερα προσεγμένο τρόπο ζωής του, δίνοντας μεγάλη έμφαση στη διατροφή, στον ύπνο και στη σωματική και πνευματική αποκατάσταση. Στο καθημερινό του πρόγραμμα ξεχωρίζουν τα φρέσκα προϊόντα, οι τροφές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά και εσχάτως, τα καρότα, τα οποία ο ίδιος έχει παρουσιάσει ως ένα από τα αγαπημένα του σνακ.
Η σχέση του με τα συγκεκριμένα λαχανικά δεν είναι τυχαία. Ο Χάαλαντ έχει αναφερθεί στην παιδική του ηλικία και στο γεγονός ότι μεγάλωσε κοντά σε αγροτικές περιοχές, βλέποντας από κοντά τη δουλειά των παραγωγών και τον τρόπο με τον οποίο καλλιεργούνται τα τρόφιμα. Αυτή η εμπειρία, όπως έχει εξηγήσει, τον έκανε να εκτιμήσει περισσότερο την ποιότητα των προϊόντων που καταναλώνει.
Και φαίνεται πως η συνήθειά του έχει αποκτήσει… φανατικούς μιμητές. Η εικόνα του Νορβηγού σταρ να τρώει καρότα, ακόμη και σε δημόσιες εμφανίσεις του, έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στη χώρα. Για πολλά παιδιά, μάλιστα, η κατανάλωση λαχανικών δεν αποτελεί πλέον απλώς μια συμβουλή των γονιών, αλλά έναν τρόπο να μιμηθούν το ίνδαλμά τους.
🥕Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ın havuç tüketme alışkanlığı, ülkesi Norveç'te satışları patlattı.— Nefes Gazete Spor (@GazeteNefesSpor) September 15, 2026
Üreticiler satışları "Haaland etkisi" olarak yorumlarken, Norveçli bir anne, 6 yaşındaki oğlunun havuçları "Haaland şekeri" olarak yediğini anlattı.👦 pic.twitter.com/oFiDJsSyY4
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ενός εξάχρονου αγοριού, το οποίο άρχισε να ζητά «καραμέλες Χάαλαντ», εννοώντας στην πραγματικότητα καρότα. Η επιθυμία του να μοιάσει στον Νορβηγό ποδοσφαιριστή φαίνεται πως μετατράπηκε σε κίνητρο για μια πιο υγιεινή επιλογή στο καθημερινό του διαιτολόγιο.
Haaland loves carrots and tells everyone how often he eats them. As a result, they have become incredibly popular with Norwegian children, who eat them instead of sweets and call them "Haaland's candy." Carrot sales in Norway have almost doubled this year.🥕🥕🧑🌾 pic.twitter.com/v7OoWuzMSe— Out Of Context Erling Haaland (@ErlingNoContext) September 7, 2026
Το περιστατικό αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο τη δύναμη που μπορεί να έχει ένα αθλητικό πρότυπο στις συνήθειες των νεότερων ηλικιών. Εκεί όπου οι συμβουλές των γονιών μπορεί να μην αρκούν, η εικόνα ενός αγαπημένου αθλητή μπορεί να λειτουργήσει ως πολύ πιο ισχυρό κίνητρο.
Η επιρροή του ποδοσφαιριστή δεν περιορίζεται, ωστόσο, στα παιδιά. Σύμφωνα με αναφορές από τη Νορβηγία, οι παραγωγοί καρότων έχουν παρατηρήσει αυξημένο ενδιαφέρον για τα προϊόντα τους, με τοπικούς φορείς να κάνουν λόγο για ένα πραγματικό «φαινόμενο Χάαλαντ».
🚨 Erling Haaland is reportedly behind a boom in carrot sales in Norway. 🇳🇴🥕— The Final Whistle (@Rufus_45) September 15, 2026
The Norwegian striker has been spotted eating carrots on several occasions, with local farmers now referring to the phenomenon as the “Haaland effect.”
Norwegian children are reportedly asking for… pic.twitter.com/8EP7nE0erT
Η ζήτηση για καρότα, αλλά και γενικότερα για νορβηγικά φρούτα και λαχανικά, φαίνεται να έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερη άνοδος έχει καταγραφεί στα καρότα που πωλούνται μαζί με τα φύλλα τους, ενώ η εικόνα του Χάαλαντ έχει λειτουργήσει ως ένα απρόσμενο αλλά αποτελεσματικό εργαλείο προβολής της υγιεινής διατροφής.
Ο ίδιος έχει ενθαρρύνει τους συμπατριώτες του να προτιμούν τα εγχώρια προϊόντα, υποστηρίζοντας ότι τα νορβηγικά λαχανικά ξεχωρίζουν για τη γεύση τους. Η ποιότητα του νερού, του εδάφους και οι ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες της χώρας, σύμφωνα με τον ίδιο, συμβάλλουν στη γεύση των προϊόντων.
Η δημοτικότητα του Χάαλαντ έχει αξιοποιηθεί και από τη νορβηγική αγορά. Ο ταλαντούχος επιθετικός έχει πρωταγωνιστήσει σε διαφημιστική καμπάνια εταιρείας που δραστηριοποιείται στη διανομή φρούτων και λαχανικών.
[INTERNACIONALES] En Noruega, la Dirección de Agricultura informó "un fuerte aumento de ventas" de zanahorias: los productores lo asociaron al "efecto Haaland", por la aparición del delantero en una publicidad de un mayorista durante el Mundial. https://t.co/qDcGTQECnd pic.twitter.com/a63NjNgEN4— ElCanciller.com (@elcancillercom) September 15, 2026
Στη διαφήμιση, ο Χάαλαντ εμφανίζεται να οδηγεί φορτηγό και, φυσικά, να τρώει καρότα. Η εικόνα του κορυφαίου Νορβηγού ποδοσφαιριστή να συνδέεται τόσο άμεσα με τα φρέσκα προϊόντα αποτελεί μια ιδιαίτερα έξυπνη μορφή προώθησης, ειδικά σε ένα κοινό που τον αντιμετωπίζει ως εθνικό αθλητικό πρότυπο.
Η διατροφική επιρροή του Χάαλαντ, πάντως, δεν ξεκίνησε με τα καρότα. Πριν από την τάση γύρω από τα λαχανικά, είχε γίνει viral η προτίμησή του για γάλα που δεν έχει υποστεί παστερίωση, το λεγόμενο «raw milk». Ο Νορβηγός σταρ είχε μιλήσει δημόσια για τη διατροφή του και την επιλογή του συγκεκριμένου προϊόντος, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μεταξύ των θαυμαστών του.
Η εικόνα του Χάαλαντ να καταναλώνει ωμό γάλα ενίσχυσε τη συζήτηση γύρω από τις διατροφικές επιλογές του αθλητή, με αρκετούς θαυμαστές να επιχειρούν να υιοθετήσουν συνήθειες που συνδέουν με τον τρόπο ζωής του. Η τάση, ωστόσο, δεν έμεινε χωρίς αντιδράσεις, καθώς οι ειδικοί στη δημόσια υγεία προειδοποιούν ότι το μη παστεριωμένο γάλα μπορεί να περιέχει επιβλαβή βακτήρια και, επομένως, δεν θεωρείται εξίσου ασφαλές με το παστεριωμένο.
Το ενδιαφέρον γύρω από το ωμό γάλα έδειξε, πάντως, πως ο Χάαλαντ δεν αποτελεί απλώς έναν ποδοσφαιρικό ήρωα για πολλούς Νορβηγούς, αλλά και ένα πρόσωπο που μπορεί να επηρεάσει τις καθημερινές τους επιλογές.
@bite.club.hq Haaland doesn’t go grocery shopping at your typical supermarket, when it comes to animal products, he supports local farmers like Helen from Greenoak Farm. He can get almost any fresh cut of steak this way and he’s proud to buy from a farm that takes good care of their animals. How can you not love this guy?! #norway #worldcup #fifaworldcup #futbol #haaland ♬ original sound - Bite Club
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