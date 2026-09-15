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Το «γλυκό του Χάαλαντ» που έγινε ανάρπαστο: Εκτοξεύτηκαν οι πωλήσεις καρότων στη Νορβηγία, δείτε βίντεο
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Έρλινγκ Χάαλαντ Καρότα Νορβηγία Trend

Το «γλυκό του Χάαλαντ» που έγινε ανάρπαστο: Εκτοξεύτηκαν οι πωλήσεις καρότων στη Νορβηγία, δείτε βίντεο

Οι διατροφικές συνήθειες του Νορβηγού επιθετικού έγιναν viral και πλέον φαίνεται να επηρεάζουν ακόμη και τις αγορές των συμπατριωτών του

Το «γλυκό του Χάαλαντ» που έγινε ανάρπαστο: Εκτοξεύτηκαν οι πωλήσεις καρότων στη Νορβηγία, δείτε βίντεο
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Ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν φαίνεται να επηρεάζει μόνο τα αποτελέσματα μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Η δημοφιλία του Νορβηγού επιθετικού έχει περάσει πλέον και στο τραπέζι των συμπατριωτών του, με τα καρότα και γενικότερα τα φρούτα και τα λαχανικά να γνωρίζουν αυξημένη ζήτηση στη Νορβηγία.

Ο ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι έχει μιλήσει αρκετές φορές για τον ιδιαίτερα προσεγμένο τρόπο ζωής του, δίνοντας μεγάλη έμφαση στη διατροφή, στον ύπνο και στη σωματική και πνευματική αποκατάσταση. Στο καθημερινό του πρόγραμμα ξεχωρίζουν τα φρέσκα προϊόντα, οι τροφές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά και εσχάτως, τα καρότα, τα οποία ο ίδιος έχει παρουσιάσει ως ένα από τα αγαπημένα του σνακ.

Η σχέση του με τα συγκεκριμένα λαχανικά δεν είναι τυχαία. Ο Χάαλαντ έχει αναφερθεί στην παιδική του ηλικία και στο γεγονός ότι μεγάλωσε κοντά σε αγροτικές περιοχές, βλέποντας από κοντά τη δουλειά των παραγωγών και τον τρόπο με τον οποίο καλλιεργούνται τα τρόφιμα. Αυτή η εμπειρία, όπως έχει εξηγήσει, τον έκανε να εκτιμήσει περισσότερο την ποιότητα των προϊόντων που καταναλώνει.

Και φαίνεται πως η συνήθειά του έχει αποκτήσει… φανατικούς μιμητές. Η εικόνα του Νορβηγού σταρ να τρώει καρότα, ακόμη και σε δημόσιες εμφανίσεις του, έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στη χώρα. Για πολλά παιδιά, μάλιστα, η κατανάλωση λαχανικών δεν αποτελεί πλέον απλώς μια συμβουλή των γονιών, αλλά έναν τρόπο να μιμηθούν το ίνδαλμά τους.



Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ενός εξάχρονου αγοριού, το οποίο άρχισε να ζητά «καραμέλες Χάαλαντ», εννοώντας στην πραγματικότητα καρότα. Η επιθυμία του να μοιάσει στον Νορβηγό ποδοσφαιριστή φαίνεται πως μετατράπηκε σε κίνητρο για μια πιο υγιεινή επιλογή στο καθημερινό του διαιτολόγιο.


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Το περιστατικό αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο τη δύναμη που μπορεί να έχει ένα αθλητικό πρότυπο στις συνήθειες των νεότερων ηλικιών. Εκεί όπου οι συμβουλές των γονιών μπορεί να μην αρκούν, η εικόνα ενός αγαπημένου αθλητή μπορεί να λειτουργήσει ως πολύ πιο ισχυρό κίνητρο.

Η επιρροή του ποδοσφαιριστή δεν περιορίζεται, ωστόσο, στα παιδιά. Σύμφωνα με αναφορές από τη Νορβηγία, οι παραγωγοί καρότων έχουν παρατηρήσει αυξημένο ενδιαφέρον για τα προϊόντα τους, με τοπικούς φορείς να κάνουν λόγο για ένα πραγματικό «φαινόμενο Χάαλαντ».



Η ζήτηση για καρότα, αλλά και γενικότερα για νορβηγικά φρούτα και λαχανικά, φαίνεται να έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερη άνοδος έχει καταγραφεί στα καρότα που πωλούνται μαζί με τα φύλλα τους, ενώ η εικόνα του Χάαλαντ έχει λειτουργήσει ως ένα απρόσμενο αλλά αποτελεσματικό εργαλείο προβολής της υγιεινής διατροφής.

Ο ίδιος έχει ενθαρρύνει τους συμπατριώτες του να προτιμούν τα εγχώρια προϊόντα, υποστηρίζοντας ότι τα νορβηγικά λαχανικά ξεχωρίζουν για τη γεύση τους. Η ποιότητα του νερού, του εδάφους και οι ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες της χώρας, σύμφωνα με τον ίδιο, συμβάλλουν στη γεύση των προϊόντων.

Η δημοτικότητα του Χάαλαντ έχει αξιοποιηθεί και από τη νορβηγική αγορά. Ο ταλαντούχος επιθετικός έχει πρωταγωνιστήσει σε διαφημιστική καμπάνια εταιρείας που δραστηριοποιείται στη διανομή φρούτων και λαχανικών.



Στη διαφήμιση, ο Χάαλαντ εμφανίζεται να οδηγεί φορτηγό και, φυσικά, να τρώει καρότα. Η εικόνα του κορυφαίου Νορβηγού ποδοσφαιριστή να συνδέεται τόσο άμεσα με τα φρέσκα προϊόντα αποτελεί μια ιδιαίτερα έξυπνη μορφή προώθησης, ειδικά σε ένα κοινό που τον αντιμετωπίζει ως εθνικό αθλητικό πρότυπο.

Η διατροφική επιρροή του Χάαλαντ, πάντως, δεν ξεκίνησε με τα καρότα. Πριν από την τάση γύρω από τα λαχανικά, είχε γίνει viral η προτίμησή του για γάλα που δεν έχει υποστεί παστερίωση, το λεγόμενο «raw milk». Ο Νορβηγός σταρ είχε μιλήσει δημόσια για τη διατροφή του και την επιλογή του συγκεκριμένου προϊόντος, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μεταξύ των θαυμαστών του.

Η εικόνα του Χάαλαντ να καταναλώνει ωμό γάλα ενίσχυσε τη συζήτηση γύρω από τις διατροφικές επιλογές του αθλητή, με αρκετούς θαυμαστές να επιχειρούν να υιοθετήσουν συνήθειες που συνδέουν με τον τρόπο ζωής του. Η τάση, ωστόσο, δεν έμεινε χωρίς αντιδράσεις, καθώς οι ειδικοί στη δημόσια υγεία προειδοποιούν ότι το μη παστεριωμένο γάλα μπορεί να περιέχει επιβλαβή βακτήρια και, επομένως, δεν θεωρείται εξίσου ασφαλές με το παστεριωμένο.

Το ενδιαφέρον γύρω από το ωμό γάλα έδειξε, πάντως, πως ο Χάαλαντ δεν αποτελεί απλώς έναν ποδοσφαιρικό ήρωα για πολλούς Νορβηγούς, αλλά και ένα πρόσωπο που μπορεί να επηρεάσει τις καθημερινές τους επιλογές.


@bite.club.hq Haaland doesn’t go grocery shopping at your typical supermarket, when it comes to animal products, he supports local farmers like Helen from Greenoak Farm. He can get almost any fresh cut of steak this way and he’s proud to buy from a farm that takes good care of their animals. How can you not love this guy?! #norway #worldcup #fifaworldcup #futbol #haaland ♬ original sound - Bite Club
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