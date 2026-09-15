Μαρινάκης: Ο Κασιδιάρης εκφράζει απόψεις ναζιστικές, ο Άρειος Πάγος θα αποφασίσει αν θα είναι υποψήφιος

Έχουμε περίπου 200 εκατ. συνολικά να διαθέσουμε για τη στήριξη των νοικοκυριών μέχρι το τέλος του 2026, δήλωσε ο κ. Μαρινάκης, ενώ τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ πάσχει από πολιτικό μικρομεγαλισμό