Μαρινάκης: Ο Κασιδιάρης εκφράζει απόψεις ναζιστικές, ο Άρειος Πάγος θα αποφασίσει αν θα είναι υποψήφιος
Μαρινάκης: Ο Κασιδιάρης εκφράζει απόψεις ναζιστικές, ο Άρειος Πάγος θα αποφασίσει αν θα είναι υποψήφιος
Έχουμε περίπου 200 εκατ. συνολικά να διαθέσουμε για τη στήριξη των νοικοκυριών μέχρι το τέλος του 2026, δήλωσε ο κ. Μαρινάκης, ενώ τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ πάσχει από πολιτικό μικρομεγαλισμό
Την δική του τοποθέτηση για την πολιτική συζήτηση που έχει ανοίξει μετά την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη έκανε ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Action24, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι τις νομικές αποφάσεις τις παίρνει η Δικαιοσύνη κι ότι οι πολιτικοί έχουν ευθύνη να εξηγήσουν στον κόσμο ότι τα πολιτικά άκρα δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα στην Ελλάδα.
«Η νομοθετική συζήτηση καταλήγει στη Δικαιοσύνη. Αυτή βγάζει τους νόμους. Υπάρχει, όμως, κάτι που δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια. Υπάρχει κόσμος που ακούει τις απόψεις ενός ανθρώπου που εξέφραζε ιδέες ναζιστικές.
Έχουμε ευθύνη να εξηγούμε στον κόσμο ότι τα πολιτικά άκρα δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα στην Ελλάδα, δεν έχουν προτείνει κάτι για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Πρέπει να εξηγήσουμε στα νέα παιδιά ότι δεν θα βελτιωθεί η ζωής τους με ακραίες απόψεις», είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Αναφορικά με νομικό πλαίσιο της υπόθεσης, ο κ. Μαρινάκης τόνισε:
«Το νομικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο, υπάρχουν δύο ξεχωριστές συζητήσεις από τη μια κατά πόσο μπορεί ο κάθε καταδικασθείς να είναι ο ίδιος υποψήφιος δηλαδή να έχει το δικαίωμα του "εκλέγεσθαι", εκεί είχαμε μια κατάργηση της παρεπόμενης ποινής της στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων με τον Ποινικό Κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ το 2019.
Ήρθαμε εμείς και κάναμε δύο πράγματα: Αφενός ως προς την ποινή αυτών όλων των ειδεχθών αδικημάτων τις αυξήσαμε στο μέγιστο δυνατό κι ως προς το ζήτημα της στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων το συνδέσαμε με το Σύνταγμα όπου εκεί - σε περίπτωση αμετάκλητης απόφασης - τότε για τα χρόνια της ποινής δεν θα έχει το δικαίωμα ο ίδιος να είναι υποψήφιος. Αυτό ως προς τον ίδιο».
Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι την τελική απόφαση την έχει ο Άρειος Πάγος για το αν μπορεί να είναι ο Κασιδιάρης τυπική η ουσιαστικά αρχηγός κόμματος.
«Ως προς το αν μπορεί ένα κόμμα να έχει τύποις ή ουσία έναν αχυράνθρωπο ως αρχηγό εκεί κάναμε και πάλι ως κυβέρνηση δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπου ο Άρειος Πάγος δύναται να αποφασίσει αν κρίνει ότι ο πραγματικός αρχηγός ενός κόμματος ή ο τυπικός ή ο πραγματικός αρχηγός ενός κόμματος είναι καταδικασμένος για κάποια αδικήματα μεταξύ αυτών κι η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης μπορεί να τον αποκλείσει από την εκλογική διαδικασία. Αυτό είναι για το χρονικό διάστημα της ονομαστικής ποινής, που ορίζει ο Νόμος. Αυτή τη στιγμή σας λέω ότι η Κυβέρνηση έχει φέρει νομοθετικές διατάξεις που δίνει στον Άρειο Πάγο τη δυνατότητα να εγκρίνει ή να απορρίψει μια τέτοια περίπτωση», τόνισε.
Σε ερώτηση για τις πολιτικές αντιδράσεις μετά τις δηλώσεις που έκανε αναφορικά με το επίδομα ανεργίας και τη μείωση της διάρκειάς του, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε κατηγορηματικά ότι εμμένει στη δήλωσή του αυτή.
Για την πρόταση αυτή επιμένω ότι είναι προσωπική θέση, η οποία έχει διαστρεβλωθεί. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, δεν αποτελεί κυβερνητική θέση. Κατ' αρχάς αυτό που θεωρώ ότι ξεπερνά τα όρια της δημοκρατικής λογικής, αφού ευχαριστήσω όσους με υποστήριξαν. Δικαιούμαι; αλίμονο αν δεν εδικαιούτο. όχι στην ενημέρωση συντακτών, όχι σε συνέντευξη που εκφράζει κυβερνητικές θέσεις, αλλά σε προσωπική συνέντευξη.
«Την ίδια θέση είχα εκφράσει και σε άλλη συνέντευξη ξεκαθαρίζοντας ότι μιλάμε για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ένας άνθρωπος που έρχεται με θάρρος και ειλικρίνεια μόνο λαγός δεν είναι... Δείχνει έναν άνθρωπο που δείχνει τις θέσεις του. Αυτό που πρέπει να αναδειχθεί είναι η υποκρισία της ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα. Πήγε στη ΔΥΠΑ για να προκαλέσει αντιπερισπασμό για το πρόγραμμα της ΔΕΘ. Πέρα από το γεγονός ότι επί πανδημίας είχε εκφράσει ανάλογη θέση, ο κ. Τσίπρας επανεμφανίζεται και θέλει να πετάξει σαν στυμμένες λεμονόκουπες τους υπουργούς και τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν τότε και κουνάει το δάχτυλο σε έναν νέο άνθρωπο για προσωπικές θέσεις που εξέφρασε», συνέχισε ο κ. Μαρινάκης.
Σχετικά με την ενεργειακή κρίση και τον δύσκολο χειμώνα που φαίνεται να έρχεται λόγω και της αύξησης στην τιμή του πετρελαίου, ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Παρατείναμε τα μέτρα του Αυγούστου και για τον Σεπτέμβριο. Εδώ γεννάται ένα ερώτημα για το αν θα χρειαστεί περαιτέρω ενίσχυση. Τότε, με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας που υπάρχουν για το 2026, δεν θα αφήσουμε την κοινωνία αβοήθητη. Δεν μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή για μέτρα, η συζήτηση θα γίνει στη βάση των δημοσιονομικών αντοχών. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η πολιτική δεν ασκείται εν κενώ. Το πολιτικό σύστημα τάζει λαγούς με πετραχήλια. Εμείς έχουμε ένα περιθώριο για το 2026 που είναι συνολικά περίπου 200 εκατ. ευρώ. Κάθε μέτρο που τάζουμε πρέπει να το μετράμε».
Αναφορικά με το ΠΑΣΟΚ και τη δήλωση του κ. Πάνα για συμπόρευση με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε χαρακτηριστικά ότι το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη διέπεται από πολιτικό μικρομεγαλισμό.
«Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει απόφαση συνεδρίου ότι το μόνο κόμμα που δεν μπορεί να συνεργαστεί είναι η Νέα Δημοκρατία. Τις τελευταίες ημέρες ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ έχουν τάξει την Άρτα και τα Γιάννενα αναφορικά με τα δώρα στο Δημόσιο. Τάζουν λαγούς με πετραχήλια στον κόσμο, και κόντεψαν να ρίξουν τη χώρα στα βράχια. Θεωρώ πώς ό,τι είπε ο κ. Πάνας είναι φυσικό επακόλουθο όσων βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Έχουμε μια μεγάλη διαφορά από τα κόμματα αυτά. Πρώτα βρίσκουμε τα λεφτά και μετά εξαγγέλλουμε μέτρα» είπε αρχικά και πρόσθεσε:
«Οι εκλογές πάντα θα μας κρίνουν όλους. Όταν είσαι τρίτος και θέλεις να βγεις πρώτος τότε διέπεσαι από πολιτικό μικροομεγαλισμό. Ενώ θα μπορούσαμε να συνομιλήσουμε με ένα σοβαρό ΠΑΣΟΚ, με το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε».
«Η νομοθετική συζήτηση καταλήγει στη Δικαιοσύνη. Αυτή βγάζει τους νόμους. Υπάρχει, όμως, κάτι που δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια. Υπάρχει κόσμος που ακούει τις απόψεις ενός ανθρώπου που εξέφραζε ιδέες ναζιστικές.
Έχουμε ευθύνη να εξηγούμε στον κόσμο ότι τα πολιτικά άκρα δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα στην Ελλάδα, δεν έχουν προτείνει κάτι για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Πρέπει να εξηγήσουμε στα νέα παιδιά ότι δεν θα βελτιωθεί η ζωής τους με ακραίες απόψεις», είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Αναφορικά με νομικό πλαίσιο της υπόθεσης, ο κ. Μαρινάκης τόνισε:
«Το νομικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο, υπάρχουν δύο ξεχωριστές συζητήσεις από τη μια κατά πόσο μπορεί ο κάθε καταδικασθείς να είναι ο ίδιος υποψήφιος δηλαδή να έχει το δικαίωμα του "εκλέγεσθαι", εκεί είχαμε μια κατάργηση της παρεπόμενης ποινής της στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων με τον Ποινικό Κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ το 2019.
Ήρθαμε εμείς και κάναμε δύο πράγματα: Αφενός ως προς την ποινή αυτών όλων των ειδεχθών αδικημάτων τις αυξήσαμε στο μέγιστο δυνατό κι ως προς το ζήτημα της στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων το συνδέσαμε με το Σύνταγμα όπου εκεί - σε περίπτωση αμετάκλητης απόφασης - τότε για τα χρόνια της ποινής δεν θα έχει το δικαίωμα ο ίδιος να είναι υποψήφιος. Αυτό ως προς τον ίδιο».
Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι την τελική απόφαση την έχει ο Άρειος Πάγος για το αν μπορεί να είναι ο Κασιδιάρης τυπική η ουσιαστικά αρχηγός κόμματος.
«Ως προς το αν μπορεί ένα κόμμα να έχει τύποις ή ουσία έναν αχυράνθρωπο ως αρχηγό εκεί κάναμε και πάλι ως κυβέρνηση δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπου ο Άρειος Πάγος δύναται να αποφασίσει αν κρίνει ότι ο πραγματικός αρχηγός ενός κόμματος ή ο τυπικός ή ο πραγματικός αρχηγός ενός κόμματος είναι καταδικασμένος για κάποια αδικήματα μεταξύ αυτών κι η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης μπορεί να τον αποκλείσει από την εκλογική διαδικασία. Αυτό είναι για το χρονικό διάστημα της ονομαστικής ποινής, που ορίζει ο Νόμος. Αυτή τη στιγμή σας λέω ότι η Κυβέρνηση έχει φέρει νομοθετικές διατάξεις που δίνει στον Άρειο Πάγο τη δυνατότητα να εγκρίνει ή να απορρίψει μια τέτοια περίπτωση», τόνισε.
Σε ερώτηση για τις πολιτικές αντιδράσεις μετά τις δηλώσεις που έκανε αναφορικά με το επίδομα ανεργίας και τη μείωση της διάρκειάς του, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε κατηγορηματικά ότι εμμένει στη δήλωσή του αυτή.
«Επιμένω σε όσα υποστήριξα για το επίδομα ανεργίας»
Για την πρόταση αυτή επιμένω ότι είναι προσωπική θέση, η οποία έχει διαστρεβλωθεί. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, δεν αποτελεί κυβερνητική θέση. Κατ' αρχάς αυτό που θεωρώ ότι ξεπερνά τα όρια της δημοκρατικής λογικής, αφού ευχαριστήσω όσους με υποστήριξαν. Δικαιούμαι; αλίμονο αν δεν εδικαιούτο. όχι στην ενημέρωση συντακτών, όχι σε συνέντευξη που εκφράζει κυβερνητικές θέσεις, αλλά σε προσωπική συνέντευξη.
«Την ίδια θέση είχα εκφράσει και σε άλλη συνέντευξη ξεκαθαρίζοντας ότι μιλάμε για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ένας άνθρωπος που έρχεται με θάρρος και ειλικρίνεια μόνο λαγός δεν είναι... Δείχνει έναν άνθρωπο που δείχνει τις θέσεις του. Αυτό που πρέπει να αναδειχθεί είναι η υποκρισία της ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα. Πήγε στη ΔΥΠΑ για να προκαλέσει αντιπερισπασμό για το πρόγραμμα της ΔΕΘ. Πέρα από το γεγονός ότι επί πανδημίας είχε εκφράσει ανάλογη θέση, ο κ. Τσίπρας επανεμφανίζεται και θέλει να πετάξει σαν στυμμένες λεμονόκουπες τους υπουργούς και τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν τότε και κουνάει το δάχτυλο σε έναν νέο άνθρωπο για προσωπικές θέσεις που εξέφρασε», συνέχισε ο κ. Μαρινάκης.
Σχετικά με την ενεργειακή κρίση και τον δύσκολο χειμώνα που φαίνεται να έρχεται λόγω και της αύξησης στην τιμή του πετρελαίου, ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Παρατείναμε τα μέτρα του Αυγούστου και για τον Σεπτέμβριο. Εδώ γεννάται ένα ερώτημα για το αν θα χρειαστεί περαιτέρω ενίσχυση. Τότε, με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας που υπάρχουν για το 2026, δεν θα αφήσουμε την κοινωνία αβοήθητη. Δεν μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή για μέτρα, η συζήτηση θα γίνει στη βάση των δημοσιονομικών αντοχών. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η πολιτική δεν ασκείται εν κενώ. Το πολιτικό σύστημα τάζει λαγούς με πετραχήλια. Εμείς έχουμε ένα περιθώριο για το 2026 που είναι συνολικά περίπου 200 εκατ. ευρώ. Κάθε μέτρο που τάζουμε πρέπει να το μετράμε».
«Έχουμε ένα περιθώριο για το 2026 που είναι συνολικά περίπου 200 εκατ. ευρώ»
Αναφορικά με το ΠΑΣΟΚ και τη δήλωση του κ. Πάνα για συμπόρευση με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε χαρακτηριστικά ότι το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη διέπεται από πολιτικό μικρομεγαλισμό.
«Το ΠΑΣΟΚ διέπεται από πολιτικό μικρομεγαλισμό»
«Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει απόφαση συνεδρίου ότι το μόνο κόμμα που δεν μπορεί να συνεργαστεί είναι η Νέα Δημοκρατία. Τις τελευταίες ημέρες ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ έχουν τάξει την Άρτα και τα Γιάννενα αναφορικά με τα δώρα στο Δημόσιο. Τάζουν λαγούς με πετραχήλια στον κόσμο, και κόντεψαν να ρίξουν τη χώρα στα βράχια. Θεωρώ πώς ό,τι είπε ο κ. Πάνας είναι φυσικό επακόλουθο όσων βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Έχουμε μια μεγάλη διαφορά από τα κόμματα αυτά. Πρώτα βρίσκουμε τα λεφτά και μετά εξαγγέλλουμε μέτρα» είπε αρχικά και πρόσθεσε:
«Οι εκλογές πάντα θα μας κρίνουν όλους. Όταν είσαι τρίτος και θέλεις να βγεις πρώτος τότε διέπεσαι από πολιτικό μικροομεγαλισμό. Ενώ θα μπορούσαμε να συνομιλήσουμε με ένα σοβαρό ΠΑΣΟΚ, με το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε».
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