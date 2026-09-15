Τι είπαν διαιτητής και VAR πριν μετρήσουν το γκολ του Χάαλαντ κόντρα στη Γιουνάιτεντ: Γιατί κατακύρωσαν το γκολ του Νορβηγού

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Το ηχητικό από την επικοινωνία του VAR στη φάση που έκρινε το ντέρμπι του Μάντσεστερ αποκαλύπτει βήμα προς βήμα πώς οι διαιτητές οδηγήθηκαν στη λανθασμένη κατακύρωση του γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ, με το οποίο η Σίτι επικράτησε 1-0 της Γιουνάιτεντ.Η συνομιλία που δόθηκε στη δημοσιότητα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αποτυπώνει όχι μόνο όσα εξέτασε το VAR, αλλά κυρίως το κρίσιμο στοιχείο που παρέλειψε να αξιολογήσει.Ο Ματ Ντόναχιου επικεντρώθηκε αρχικά στο εάν ο Χάαλαντ βρισκόταν σε θέση οφσάιντ και, όταν η τεχνολογία έδειξε ότι ο Νορβηγός καλυπτόταν για μόλις τρία εκατοστά, ο έλεγχος στράφηκε στην υπόλοιπη επιθετική φάση.«Η απόφαση στον αγωνιστικό χώρο είναι οφσάιντ. Ελέγχουμε την απόφαση για οφσάιντ στον Χάαλαντ», ακούγεται αρχικά στο ηχητικό.Η ημιαυτόματη τεχνολογία οφσάιντ έδωσε στη συνέχεια την απάντηση: «Σύσταση για κανονική θέση».Από εκείνο το σημείο ο Ντόναχιου ενημέρωσε τον διαιτητή Μάικλ Όλιβερ ότι ο Χάαλαντ καλυπτόταν, αλλά έπρεπε να εξεταστεί ολόκληρη η επιθετική φάση.«Εντάξει, είναι σε κανονική θέση. Τώρα πρέπει να ελέγξουμε ολόκληρη την επιθετική φάση. Μάικλ, ο Χάαλαντ βρίσκεται σε κανονική θέση, αλλά πρέπει να κάνω τον πλήρη έλεγχο. Περίμενε».Και κάπου εκεί βρίσκεται η ουσία του λάθους.Όταν η εξέταση έφτασε στη συμμετοχή του Έντσο Φερνάντες, ο οποίος είχε κινηθεί από θέση οφσάιντ, το VAR επικεντρώθηκε στο εάν είχε ακουμπήσει την μπάλα.Εξετάστηκαν μάλιστα διαφορετικές λήψεις της φάσης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχε έστω και η παραμικρή επαφή.«Δεν υπάρχει επαφή εκεί, επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχει επαφή. Δεν υπάρχει. Θέλω κάτι πιο κοντινό. Υπάρχει καθαρό κενό. Δεν την ακουμπάει εκεί, έτσι; Άλλη γωνία», ακούγεται στη συνομιλία.Αφού διαπιστώθηκε ότι ο Φερνάντες δεν είχε ακουμπήσει την μπάλα, ο έλεγχος ολοκληρώθηκε και ο Όλιβερ ενημερώθηκε ότι έπρεπε να ανατρέψει την αρχική του απόφαση.