Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Από τον ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό η Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς: Έρχομαι ενθουσιασμένη για να δουλέψω για το νέο μου σύλλογο
Από τον ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό η Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς: Έρχομαι ενθουσιασμένη για να δουλέψω για το νέο μου σύλλογο
Ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την σπουδαία μεταγραφή για το τμήμα ποδοσφαίρου
Λίγες ημέρες μετά από την αποχώρησή της από τον ΠΑΟΚ η Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό.
Η διεθνής ποδοσφαιρίστρια φωτογραφήθηκε με τον πρόεδρο του ΠΑΟ Δημήτρη Βρανόπουλο και είναι και επίσημα μέλος της πράσινης οικογένειας.
Η ανακοίνωση του ΠΑΟ
«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς για το τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών.
Η 19χρονη (Ημ. Γέννησης 5/1/2007) επιθετικός προέρχεται από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ στον οποίο παρέμεινε έξι χρόνια. Η Τζούρτζεβιτς είχε σημαντική συνεισφορά στην κατάκτηση του νταμπλ από την ομάδα της Θεσσαλονίκη τη σεζόν 2025-2026. Παρά το νεαρό της ηλικίας της είναι διεθνής με την Εθνική γυναικών έχοντας καταγράψει πέντε συμμετοχές και ένα γκολ.
Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς σημείωσε τα εξής: «Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη διοίκηση και το προπονητικό επιτελείο του Παναθηναϊκού για την εμπιστοσύνη και την στήριξη στο πρόσωπό μου. Η ένταξή μου στην οικογένεια του Παναθηναϊκού αποτελεί ένα σπουδαίο νέο κεφάλαιο για εμένα. Νιώθω ενθουσιασμένη, αλλά και γεμάτη δημιουργική ανυπομονησία για να ξεκινήσει η νέα σεζόν. Έρχομαι με υψηλούς στόχους, μεγάλη όρεξη για δουλειά και την αμέριστη αφοσίωση να δώσω το 100% σε κάθε προπόνηση και κάθε αγώνα, ώστε να ανταποκριθώ στις προσδοκίες του Συλλόγου και του κόσμου μας».
Η διεθνής ποδοσφαιρίστρια φωτογραφήθηκε με τον πρόεδρο του ΠΑΟ Δημήτρη Βρανόπουλο και είναι και επίσημα μέλος της πράσινης οικογένειας.
Η ανακοίνωση του ΠΑΟ
«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς για το τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών.
Η 19χρονη (Ημ. Γέννησης 5/1/2007) επιθετικός προέρχεται από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ στον οποίο παρέμεινε έξι χρόνια. Η Τζούρτζεβιτς είχε σημαντική συνεισφορά στην κατάκτηση του νταμπλ από την ομάδα της Θεσσαλονίκη τη σεζόν 2025-2026. Παρά το νεαρό της ηλικίας της είναι διεθνής με την Εθνική γυναικών έχοντας καταγράψει πέντε συμμετοχές και ένα γκολ.
Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς σημείωσε τα εξής: «Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη διοίκηση και το προπονητικό επιτελείο του Παναθηναϊκού για την εμπιστοσύνη και την στήριξη στο πρόσωπό μου. Η ένταξή μου στην οικογένεια του Παναθηναϊκού αποτελεί ένα σπουδαίο νέο κεφάλαιο για εμένα. Νιώθω ενθουσιασμένη, αλλά και γεμάτη δημιουργική ανυπομονησία για να ξεκινήσει η νέα σεζόν. Έρχομαι με υψηλούς στόχους, μεγάλη όρεξη για δουλειά και την αμέριστη αφοσίωση να δώσω το 100% σε κάθε προπόνηση και κάθε αγώνα, ώστε να ανταποκριθώ στις προσδοκίες του Συλλόγου και του κόσμου μας».
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