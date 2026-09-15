Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Το NBA εξετάζει το ενδεχόμενο εξαγοράς της EuroLeague
Το NBA εξετάζει το ενδεχόμενο εξαγοράς της EuroLeague
Όπως αποκάλυψε η Gazzetta Dello Sport, ο κομισάριος του NBA Άνταμ Σίλβερ αξιολογεί το ενδεχόμενο κατάθεσης δημόσιας πρότασης για την απόκτηση της ευρωπαϊκής διοργάνωσης - Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στη λίμνη Κόμο η κρίσιμη συνεδρίαση της Euroleague
Το ευρωπαϊκό μπάσκετ βρίσκεται παραμονές ενός δομικού σεισμού ιστορικών διαστάσεων. Όπως αποκάλυψε η ιταλική εφημερίδα Gazzetta dello Sport, το NBA εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να καταθέσει δημόσια πρόταση εξαγοράς για την άμεση απόκτηση της EuroLeague, εντάσσοντας την ήδη εδραιωμένη δομή της στα παγκόσμια σχέδια του αμερικανικού οργανισμού.
Η ημερομηνία-κλειδί, σημειωμένη με έντονο χρώμα σε αυτή τη σκακιέρα, είναι η 5η Οκτωβρίου. Εκείνη την ημέρα, το διοικητικό συμβούλιο της EuroLeague θα συνεδριάσει σε μια καθοριστική συνάντηση στην εμβληματική Bίλα ντ' Έστε, στις όχθες της Λίμνης Κόμο, σε μια εκδήλωση που διοργανώνεται από την Ολίμπια Μιλάνο.
Αυτό το εκτελεστικό συμβούλιο, το οποίο συγκαλείται μόνο σε καθοριστικές στιγμές για να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική πορεία του τουρνουά, θα σημάνει την αρχή μιας νέας εποχής και θα χρησιμεύσει για να μετρηθεί η πραγματική ισχύς των αμερικανικών προθέσεων.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Τσερνόμπιο θα αποκαλυφθούν λεπτομέρειες μείζονος σημασίας, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης οκτώ νέων franchises, αλλά και το καλεντάρι των επόμενων διοργανώσεων του Final Four (Αμπού Ντάμπι το 2027 και το 2029, Βαλένθια 2028 και 2030), ωστόσο όλα είναι κάτω από την σκιά του NBA.
Ο αμερικανικός κολοσσός μελετά την κατάθεση δημόσιας πρότασης για τη κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση (που θα συνοδεύεται και με πολλά εκατομμύρια δολάρια) την ώρα που NBA και FIBA συνεχίζουν να σημειώνουν πρόοδο με το πλάνο μιας νέας ευρωπαϊκής διοργάνωσης (NBA Europe).
Τον περασμένο Ιούνιο, ο Άνταμ Σίλβερ διαβεβαίωσε ότι το εγχείρημα «τηρεί πλήρως τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα» και «προχωρά σύμφωνα με το πλάνο», ενώ επιβεβαίωσε ότι «η δομή έχει ήδη καθοριστεί».
Το NBA διατηρεί ανοιχτές τις συνομιλίες με την EuroLeague για να διερευνήσει μια πιθανή ενοποίηση των δύο εγχειρημάτων, αν και ο Σίλβερ ξεκαθάρισε ότι η πρόοδος του σχεδίου NBA-FIBA δεν εξαρτάται από αυτό: «Ελπίζουμε να βρούμε έναν τρόπο να ενσωματώσουμε αυτές τις δραστηριότητες με την EuroLeague, αλλά, σε κάθε περίπτωση, εμείς θα συνεχίσουμε. Είναι μια ιστορική ευκαιρία και πρέπει να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο. Κάνουμε πρόοδο και διεξάγουμε συζητήσεις με την EuroLeague. Θα έχουμε περισσότερες ανακοινώσεις τις επόμενες εβδομάδες. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρξει συνεργασία, αλλά θα βγούμε όλοι κερδισμένοι, ως ενωμένο μέτωπο στην Ευρώπη».
Η ημερομηνία-κλειδί, σημειωμένη με έντονο χρώμα σε αυτή τη σκακιέρα, είναι η 5η Οκτωβρίου. Εκείνη την ημέρα, το διοικητικό συμβούλιο της EuroLeague θα συνεδριάσει σε μια καθοριστική συνάντηση στην εμβληματική Bίλα ντ' Έστε, στις όχθες της Λίμνης Κόμο, σε μια εκδήλωση που διοργανώνεται από την Ολίμπια Μιλάνο.
Αυτό το εκτελεστικό συμβούλιο, το οποίο συγκαλείται μόνο σε καθοριστικές στιγμές για να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική πορεία του τουρνουά, θα σημάνει την αρχή μιας νέας εποχής και θα χρησιμεύσει για να μετρηθεί η πραγματική ισχύς των αμερικανικών προθέσεων.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Τσερνόμπιο θα αποκαλυφθούν λεπτομέρειες μείζονος σημασίας, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης οκτώ νέων franchises, αλλά και το καλεντάρι των επόμενων διοργανώσεων του Final Four (Αμπού Ντάμπι το 2027 και το 2029, Βαλένθια 2028 και 2030), ωστόσο όλα είναι κάτω από την σκιά του NBA.
Ο αμερικανικός κολοσσός μελετά την κατάθεση δημόσιας πρότασης για τη κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση (που θα συνοδεύεται και με πολλά εκατομμύρια δολάρια) την ώρα που NBA και FIBA συνεχίζουν να σημειώνουν πρόοδο με το πλάνο μιας νέας ευρωπαϊκής διοργάνωσης (NBA Europe).
Τον περασμένο Ιούνιο, ο Άνταμ Σίλβερ διαβεβαίωσε ότι το εγχείρημα «τηρεί πλήρως τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα» και «προχωρά σύμφωνα με το πλάνο», ενώ επιβεβαίωσε ότι «η δομή έχει ήδη καθοριστεί».
Το NBA διατηρεί ανοιχτές τις συνομιλίες με την EuroLeague για να διερευνήσει μια πιθανή ενοποίηση των δύο εγχειρημάτων, αν και ο Σίλβερ ξεκαθάρισε ότι η πρόοδος του σχεδίου NBA-FIBA δεν εξαρτάται από αυτό: «Ελπίζουμε να βρούμε έναν τρόπο να ενσωματώσουμε αυτές τις δραστηριότητες με την EuroLeague, αλλά, σε κάθε περίπτωση, εμείς θα συνεχίσουμε. Είναι μια ιστορική ευκαιρία και πρέπει να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο. Κάνουμε πρόοδο και διεξάγουμε συζητήσεις με την EuroLeague. Θα έχουμε περισσότερες ανακοινώσεις τις επόμενες εβδομάδες. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρξει συνεργασία, αλλά θα βγούμε όλοι κερδισμένοι, ως ενωμένο μέτωπο στην Ευρώπη».
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