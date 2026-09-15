Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Μπάσκετ: Η μεγάλη γιορτή του 3on3 στην Πεύκη
Μπάσκετ: Η μεγάλη γιορτή του 3on3 στην Πεύκη
Ο Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής διοργανώνει το Τουρνουά Μπάσκετ 3x3 Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2026
Τουρνουά μπάσκετ 3x3 θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2026 στο 1ο Γενικό Λύκειο Πεύκης υπό την αιγίδα του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
Το Δελτίο Τύπου
«Ο Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και το GNC 3on3, προσκαλεί όλους τους δημότες και τους φίλους του αθλητισμού στο μεγάλο Τουρνουά Μπάσκετ 3x3, το οποίο θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2026.
Η αθλητική αυτή γιορτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των προγραμμάτων «Στην αγκαλιά της Αττικής» και «Πολιτισμός - Αθλητισμός στις γειτονιές μας», με στόχο να φέρει τη δράση και την ψυχαγωγία σε κάθε γειτονιά, ενισχύοντας το πνεύμα της ομαδικότητας, της ευγενούς άμιλλας και της άθλησης σε ανοιχτούς χώρους.
Οι αγώνες θα φιλοξενηθούν στον προαύλιο χώρο του 1ου Γενικού Λυκείου Πεύκης (Λεωφόρος Ειρήνης 34, Πεύκη, Τ.Κ. 151 21), μετατρέποντας το σχολικό συγκρότημα ως το επίκεντρο της μπασκετικής δράσης της πόλης για δύο ημέρες.
Βασικές Πληροφορίες Διοργάνωσης:
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Σάββατο 19 &Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026
Τοποθεσία: 1ο Γενικό Λύκειο Πεύκης (Λεωφόρος Ειρήνης 34, Πεύκη 151 21)
Συμμετοχή: Εντελώς Δωρεάν
Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλους, από 10 έως... 100 ετών, ανεξαρτήτως αγωνιστικού επιπέδου. Καλούμε τους νέους, τις παρέες, τους ερασιτέχνες αλλά και τους έμπειρους παίκτες να φτιάξουν τις ομάδες τους και να χαρούν το παιχνίδι.
Τρόποι Εγγραφής και Επικοινωνία:
Λόγω της δωρεάν συμμετοχής, τηρείται σειρά προτεραιότητας. Οι ενδιαφερόμενες ομάδες μπορούν να εξασφαλίσουν τη θέση τους και να βρουν αναλυτικές πληροφορίες για τους κανονισμούς και τις κατηγορίες μέσα από τα επίσημα κανάλια της διοργάνωσης:
Ιστοσελίδα Εγγραφών: www.gnc3on3.gr
Το Δελτίο Τύπου
«Ο Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και το GNC 3on3, προσκαλεί όλους τους δημότες και τους φίλους του αθλητισμού στο μεγάλο Τουρνουά Μπάσκετ 3x3, το οποίο θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2026.
Η αθλητική αυτή γιορτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των προγραμμάτων «Στην αγκαλιά της Αττικής» και «Πολιτισμός - Αθλητισμός στις γειτονιές μας», με στόχο να φέρει τη δράση και την ψυχαγωγία σε κάθε γειτονιά, ενισχύοντας το πνεύμα της ομαδικότητας, της ευγενούς άμιλλας και της άθλησης σε ανοιχτούς χώρους.
Οι αγώνες θα φιλοξενηθούν στον προαύλιο χώρο του 1ου Γενικού Λυκείου Πεύκης (Λεωφόρος Ειρήνης 34, Πεύκη, Τ.Κ. 151 21), μετατρέποντας το σχολικό συγκρότημα ως το επίκεντρο της μπασκετικής δράσης της πόλης για δύο ημέρες.
Βασικές Πληροφορίες Διοργάνωσης:
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Σάββατο 19 &Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026
Τοποθεσία: 1ο Γενικό Λύκειο Πεύκης (Λεωφόρος Ειρήνης 34, Πεύκη 151 21)
Συμμετοχή: Εντελώς Δωρεάν
Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλους, από 10 έως... 100 ετών, ανεξαρτήτως αγωνιστικού επιπέδου. Καλούμε τους νέους, τις παρέες, τους ερασιτέχνες αλλά και τους έμπειρους παίκτες να φτιάξουν τις ομάδες τους και να χαρούν το παιχνίδι.
Τρόποι Εγγραφής και Επικοινωνία:
Λόγω της δωρεάν συμμετοχής, τηρείται σειρά προτεραιότητας. Οι ενδιαφερόμενες ομάδες μπορούν να εξασφαλίσουν τη θέση τους και να βρουν αναλυτικές πληροφορίες για τους κανονισμούς και τις κατηγορίες μέσα από τα επίσημα κανάλια της διοργάνωσης:
Ιστοσελίδα Εγγραφών: www.gnc3on3.gr
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
2106145459
Σας περιμένουμε όλους για ένα αξέχαστο Σαββατοκύριακο γεμάτο αθλητισμό, μουσική και θετική ενέργεια στις γειτονιές μας!
Δήλωση Δημάρχου Λυκόβρυσης – Πεύκης Μάριου Ψυχάλη
«Ο Δήμος Λυκόβρυσης Πεύκης υποδέχεται για άλλη μια φορά το τουρνουά μπάσκετ 3x3 με ενέργεια, χαμόγελο και αγωνιστικό πνεύμα. Δημιουργούμε σημεία συνάντησης για τη νεολαία μας, γιατί αθλητισμός σημαίνει παρέα, συμμετοχή και όμορφες στιγμές που μένουν για πάντα. Ραντεβού λοιπόν στο 1ο Λύκειο Πεύκης!».
Δήλωση Αντιδημάρχου Αθλητισμού Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης Κώστα Σωτηρίου
«Τρεις παίκτες, μία ομάδα, αμέτρητη ενέργεια! Σας περιμένουμε στο 3x3 του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης για παιχνίδι, δυνατή μουσική και μπασκετικές στιγμές που θα μας μείνουν αξέχαστες. Μπαίνουμε στο γήπεδο και… τα δίνουμε όλα! Επενδύουμε στη νέα γενιά και αποδεικνύουμε ότι ο αθλητισμός αποτελεί βασική προτεραιότητα του Δήμου μας».
2106145459
Σας περιμένουμε όλους για ένα αξέχαστο Σαββατοκύριακο γεμάτο αθλητισμό, μουσική και θετική ενέργεια στις γειτονιές μας!
Δήλωση Δημάρχου Λυκόβρυσης – Πεύκης Μάριου Ψυχάλη
«Ο Δήμος Λυκόβρυσης Πεύκης υποδέχεται για άλλη μια φορά το τουρνουά μπάσκετ 3x3 με ενέργεια, χαμόγελο και αγωνιστικό πνεύμα. Δημιουργούμε σημεία συνάντησης για τη νεολαία μας, γιατί αθλητισμός σημαίνει παρέα, συμμετοχή και όμορφες στιγμές που μένουν για πάντα. Ραντεβού λοιπόν στο 1ο Λύκειο Πεύκης!».
Δήλωση Αντιδημάρχου Αθλητισμού Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης Κώστα Σωτηρίου
«Τρεις παίκτες, μία ομάδα, αμέτρητη ενέργεια! Σας περιμένουμε στο 3x3 του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης για παιχνίδι, δυνατή μουσική και μπασκετικές στιγμές που θα μας μείνουν αξέχαστες. Μπαίνουμε στο γήπεδο και… τα δίνουμε όλα! Επενδύουμε στη νέα γενιά και αποδεικνύουμε ότι ο αθλητισμός αποτελεί βασική προτεραιότητα του Δήμου μας».
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