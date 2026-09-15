Μπάσκετ: Η μεγάλη γιορτή του 3on3 στην Πεύκη

μπάσκετ 3x3 θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2026 στο 1ο Γενικό Λύκειο Πεύκης υπό την αιγίδα του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.





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Τουρνουά«Ο Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και το GNC 3on3, προσκαλεί όλους τους δημότες και τους φίλους του αθλητισμού στο μεγάλο Τουρνουά Μπάσκετ 3x3, το οποίο θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2026.Η αθλητική αυτή γιορτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των προγραμμάτων «Στην αγκαλιά της Αττικής» και «Πολιτισμός - Αθλητισμός στις γειτονιές μας», με στόχο να φέρει τη δράση και την ψυχαγωγία σε κάθε γειτονιά, ενισχύοντας το πνεύμα της ομαδικότητας, της ευγενούς άμιλλας και της άθλησης σε ανοιχτούς χώρους.Οι αγώνες θα φιλοξενηθούν στον προαύλιο χώρο του 1ου Γενικού Λυκείου Πεύκης (Λεωφόρος Ειρήνης 34, Πεύκη, Τ.Κ. 151 21), μετατρέποντας το σχολικό συγκρότημα ως το επίκεντρο της μπασκετικής δράσης της πόλης για δύο ημέρες.Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Σάββατο 19 &Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026Τοποθεσία: 1ο Γενικό Λύκειο Πεύκης (Λεωφόρος Ειρήνης 34, Πεύκη 151 21)Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλους, από 10 έως... 100 ετών, ανεξαρτήτως αγωνιστικού επιπέδου. Καλούμε τους νέους, τις παρέες, τους ερασιτέχνες αλλά και τους έμπειρους παίκτες να φτιάξουν τις ομάδες τους και να χαρούν το παιχνίδι.Τρόποι Εγγραφής και Επικοινωνία:Λόγω της δωρεάν συμμετοχής, τηρείται σειρά προτεραιότητας. Οι ενδιαφερόμενες ομάδες μπορούν να εξασφαλίσουν τη θέση τους και να βρουν αναλυτικές πληροφορίες για τους κανονισμούς και τις κατηγορίες μέσα από τα επίσημα κανάλια της διοργάνωσης:Ιστοσελίδα Εγγραφών: www.gnc3on3.gr