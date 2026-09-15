Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Champions League Ασίας: Ο Γιακουμάκης και η Αλ Αΐν διέσυραν με 4-0 την Αλ Νασρ του Κριστιάνο, δείτε βίντεο
Η ομάδα του Βλάνταν Ίβιτς έκανε πάρτι κόντρα στο σύνολο του Άγγελου Ποστέκογλου με τον Μαροκινό επιθετικό Ραχίμι να πετυχαίνει χατ τρικ και τον Γιακουμάκη να διαμορφώνει το τελικό 4-0 - Αυτή είναι η πιο βαριά ήττα του Κριστιάνο Ρονάλντο με τη φανέλα της Αλ Νασρ
Η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας έγινε έρμαιο στις διαθέσεις των αδελφών Ραχίμι, Σουφιάν και Χουσεΐν, με τον πρώτο να πετυχαίνει χατ τρικ και τον Γιώργο Γιακουμάκη να βάζει στο τέλος τη δική σφραγίδα στον θρίαμβο της ομάδας των Εμιράτων όπου προπονητής είναι ο Βλάνταν Ίβιτς.
Οι γηπεδούχοι μόλις στο 25' εκμεταλλεύτηκαν το δώρο του Αλ Νασέρ που έδωσε... ασίστ στον Σουφιάν Ραχίμι για να έρθει το 1-0.
⚽🔥 “Al Ain savunma hatasıyla öne geçiyor!”— D-Smart Spor (@SporSmart_) September 15, 2026
🟢 Al Ain, Al Nassr karşısında rakip savunmanın yaptığı hata sonrası 1-0 öne geçiyor! pic.twitter.com/3mFWlq0q4h
Η Αλ Νασρ δεν μπορούσε να βρει και στο 63' ο Ραχίμι ανενόχλητος μέσα στην περιοχή εκτέλεσε για το 2-0, ενώ εννέα λεπτά αργότερα ο Μαροκινός επιθετικός βρέθηκε και πάλι σε θέση βολής ολοκληρώνοντας το προσωπικό του σόου.
⚽🔥 “Houssine Rahimi’den double!”— D-Smart Spor (@SporSmart_) September 15, 2026
⚪️Al Ain, Houssine Rahimi’nin ikinci golüyle Al Nassr karşısında 62. dakikada 2-0 öne geçiyor! pic.twitter.com/671CrIaafc
⚽🔥 “Al Ain, Al Nassr’ı şok etmeye devam ediyor!”— D-Smart Spor (@SporSmart_) September 15, 2026
⚪️ Al Ain, Al Nassr karşısında skoru 3-0’a getiriyor! Önce ofsayt kararı verilen gol, VAR incelemesinin ardından geçerli sayılıyor. pic.twitter.com/1JKyqoT00P
Στο 85' ήρθε και το 4ο γκολ με την άμυνα των φιλοξενούμενων να κάνει νέο δώρο και τον Γιακουμάκη να διαμορφώνει το τελικό 4-0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς...
⚽🔥 “Şok devam ediyor! Al Nassr 4-0 geride!”— D-Smart Spor (@SporSmart_) September 15, 2026
⚪️ Al Ain, gol yağmuruna devam ediyor ve Al Nassr karşısında farkı 4’e çıkarıyor! pic.twitter.com/DOYsDqAeFv
Το 4-0 είναι η πιο βαριά ήττα που έχει γνωρίσει η Αλ Νασρ από τη στιγμή που απέκτησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον Πορτογάλο αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης να φεύγει για τα αποδυτήρια.
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