Champions League Ασίας: Ο Γιακουμάκης και η Αλ Αΐν διέσυραν με 4-0 την Αλ Νασρ του Κριστιάνο, δείτε βίντεο

⚽🔥 “Al Ain savunma hatasıyla öne geçiyor!”



🟢 Al Ain, Al Nassr karşısında rakip savunmanın yaptığı hata sonrası 1-0 öne geçiyor! pic.twitter.com/3mFWlq0q4h — D-Smart Spor (@SporSmart_) September 15, 2026

⚽🔥 “Houssine Rahimi’den double!”



⚪️Al Ain, Houssine Rahimi’nin ikinci golüyle Al Nassr karşısında 62. dakikada 2-0 öne geçiyor! pic.twitter.com/671CrIaafc — D-Smart Spor (@SporSmart_) September 15, 2026

Κλείσιμο

⚽🔥 “Al Ain, Al Nassr’ı şok etmeye devam ediyor!”



⚪️ Al Ain, Al Nassr karşısında skoru 3-0’a getiriyor! Önce ofsayt kararı verilen gol, VAR incelemesinin ardından geçerli sayılıyor. pic.twitter.com/1JKyqoT00P — D-Smart Spor (@SporSmart_) September 15, 2026

⚽🔥 “Şok devam ediyor! Al Nassr 4-0 geride!”



⚪️ Al Ain, gol yağmuruna devam ediyor ve Al Nassr karşısında farkı 4’e çıkarıyor! pic.twitter.com/DOYsDqAeFv — D-Smart Spor (@SporSmart_) September 15, 2026

Ονειρικό ντεμπούτο για τον Γιώργο Γιακουμάκη και την πρωταθλήτρια των ΗΑΕ, Αλ Αΐν στο ασιατικό Champions League καθώς μετά από επιβλητική εμφάνιση διέλυσε με 4-0 την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο.Η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας έγινε έρμαιο στις διαθέσεις των αδελφών Ραχίμι, Σουφιάν και Χουσεΐν, με τον πρώτο να πετυχαίνει χατ τρικ και τον Γιώργο Γιακουμάκη να βάζει στο τέλος τη δική σφραγίδα στον θρίαμβο της ομάδας των Εμιράτων όπου προπονητής είναι ο Βλάνταν Ίβιτς.Οι γηπεδούχοι μόλις στο 25' εκμεταλλεύτηκαν το δώρο του Αλ Νασέρ που έδωσε... ασίστ στον Σουφιάν Ραχίμι για να έρθει το 1-0.Η Αλ Νασρ δεν μπορούσε να βρει και στο 63' ο Ραχίμι ανενόχλητος μέσα στην περιοχή εκτέλεσε για το 2-0, ενώ εννέα λεπτά αργότερα ο Μαροκινός επιθετικός βρέθηκε και πάλι σε θέση βολής ολοκληρώνοντας το προσωπικό του σόου.Στο 85' ήρθε και το 4ο γκολ με την άμυνα των φιλοξενούμενων να κάνει νέο δώρο και τον Γιακουμάκη να διαμορφώνει το τελικό 4-0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς...