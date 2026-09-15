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Champions League Ασίας: Ο Γιακουμάκης και η Αλ Αΐν διέσυραν με 4-0 την Αλ Νασρ του Κριστιάνο, δείτε βίντεο
SPORTS
Champions League Ασίας Αλ Αΐν Βλάνταν Ίβιτς Γιώργος Γιακουμάκης Άγγελος Ποστέκογλου Κριστιάνο Ρονάλντο Αλ Νασρ

Champions League Ασίας: Ο Γιακουμάκης και η Αλ Αΐν διέσυραν με 4-0 την Αλ Νασρ του Κριστιάνο, δείτε βίντεο

Η ομάδα του Βλάνταν Ίβιτς έκανε πάρτι κόντρα στο σύνολο του Άγγελου Ποστέκογλου με τον Μαροκινό επιθετικό Ραχίμι να πετυχαίνει χατ τρικ και τον Γιακουμάκη να διαμορφώνει το τελικό 4-0 - Αυτή είναι η πιο βαριά ήττα του Κριστιάνο Ρονάλντο με τη φανέλα της Αλ Νασρ

Champions League Ασίας: Ο Γιακουμάκης και η Αλ Αΐν διέσυραν με 4-0 την Αλ Νασρ του Κριστιάνο, δείτε βίντεο
Δημήτρης Τυχάλας, Αντώνης Πατσούρας
6 ΣΧΟΛΙΑ
Ονειρικό ντεμπούτο για τον Γιώργο Γιακουμάκη και την πρωταθλήτρια των ΗΑΕ, Αλ Αΐν στο ασιατικό Champions League καθώς μετά από επιβλητική εμφάνιση διέλυσε με 4-0 την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας έγινε έρμαιο στις διαθέσεις των αδελφών Ραχίμι, Σουφιάν και Χουσεΐν, με τον πρώτο να πετυχαίνει χατ τρικ και τον Γιώργο Γιακουμάκη να βάζει στο τέλος τη δική σφραγίδα στον θρίαμβο της ομάδας των Εμιράτων όπου προπονητής είναι ο Βλάνταν Ίβιτς.

Οι γηπεδούχοι μόλις στο 25' εκμεταλλεύτηκαν το δώρο του Αλ Νασέρ που έδωσε... ασίστ στον Σουφιάν Ραχίμι για να έρθει το 1-0.



Η Αλ Νασρ δεν μπορούσε να βρει και στο 63' ο Ραχίμι ανενόχλητος μέσα στην περιοχή εκτέλεσε για το 2-0, ενώ εννέα λεπτά αργότερα ο Μαροκινός επιθετικός βρέθηκε και πάλι σε θέση βολής ολοκληρώνοντας το προσωπικό του σόου.



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Στο 85' ήρθε και το 4ο γκολ με την άμυνα των φιλοξενούμενων να κάνει νέο δώρο και τον Γιακουμάκη να διαμορφώνει το τελικό 4-0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς...



Το 4-0 είναι η πιο βαριά ήττα που έχει γνωρίσει η Αλ Νασρ από τη στιγμή που απέκτησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον Πορτογάλο αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης να φεύγει για τα αποδυτήρια.
Δημήτρης Τυχάλας, Αντώνης Πατσούρας
6 ΣΧΟΛΙΑ

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