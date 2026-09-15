Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Το γκολ της χρονιάς στα τοπικά πρωταθλήματα και στο Κένταυρος Βριλησσίων - Μαρούσι, βίντεο
Το γκολ της χρονιάς στα τοπικά πρωταθλήματα και στο Κένταυρος Βριλησσίων - Μαρούσι, βίντεο
Ο Γιάννης Γεωργουδάκης τσίμπησε τη μπάλα μετά από πλάγιο, πέρασε τον αντίπαλό του σούταρε σχεδόν από το σημείο του κόρνερ κρεμώντας τον γκολκίπερ
Πολλές φορές τα τοπικά πρωταθλήματα κρύβουν φοβερά γκολ και μαγικές φάσεις.
Στην αναμέτρηση για την ΕΠΣΑ Α' Αθηνών, ανάμεσα σε Κένταυρο Βριλησσίων και Μαρούσι για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος μπήκε ένα από τα καλύτερα γκολ που θα δούμε σε αυτή τη σεζόν.
Το τελικό 1-0 διαμορφώθηκε από το 16ο λεπτό με «δράστη» τον Γιάννη Γεωργουδάκη, ο οποίος δέχθηκε τη μπάλα από το σημείο του κόρνερ την κατέβασε και από το σημείο του κόρνερ, δοκίμασε μια σέντρα σουτ, η οποία κρέμασε τον γκολκίπερ.
Στην αναμέτρηση για την ΕΠΣΑ Α' Αθηνών, ανάμεσα σε Κένταυρο Βριλησσίων και Μαρούσι για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος μπήκε ένα από τα καλύτερα γκολ που θα δούμε σε αυτή τη σεζόν.
Το τελικό 1-0 διαμορφώθηκε από το 16ο λεπτό με «δράστη» τον Γιάννη Γεωργουδάκη, ο οποίος δέχθηκε τη μπάλα από το σημείο του κόρνερ την κατέβασε και από το σημείο του κόρνερ, δοκίμασε μια σέντρα σουτ, η οποία κρέμασε τον γκολκίπερ.
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