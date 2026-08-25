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Ολυμπιακός: Συμφωνία με τον Βάργκας και ντύνεται στα ερυθρόλευκα, λένε στην Ιταλία
Ολυμπιακός: Συμφωνία με τον Βάργκας και ντύνεται στα ερυθρόλευκα, λένε στην Ιταλία
Το «Tuttomercatoweb» γράφει ότι σύντομα ίσως υπάρξουν οριστικές εξελίξεις στην υπόθεση
Στην Ιταλία αναφέραν ότι ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ρουμπέν Βάργκας και ότι είναι θέμα ωρών να οριστικοποιηθεί η απόκτηση του.
Ταρακούνησαν τα... νερά οι Ιταλοί με την υπόθεση του Ρούμπεν Βάργκας στον Ολυμπιακό καθώς ο 28χρονος εξτρέμ αποτελεί τον πρώτο στόχο της ομάδας για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής.
Σύμφωνα με το «Tuttomercatoweb», οι «ερυθρόλευκοι» τα βρήκαν σε όλα με τον Ελβετό ποδοσφαιριστή όσον αφορά τις οικονομικές απολαβές των δύο πλευρών και έτσι η μεταγραφή του έχει μπει στην τελική ευθεία.
Η ίδια πηγή τονίζει ότι ενδεχομένως, ακόμα και τις επόμενες ώρες, να έχουμε οριστική κατάληξη στην υπόθεση, με τον Ολυμπιακό να έχει φτάσει την προσφορά του στα 12 + 2 εκατ. ευρώ και ποσοστό μεταπώλησης στο 10%.
Ταρακούνησαν τα... νερά οι Ιταλοί με την υπόθεση του Ρούμπεν Βάργκας στον Ολυμπιακό καθώς ο 28χρονος εξτρέμ αποτελεί τον πρώτο στόχο της ομάδας για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής.
Σύμφωνα με το «Tuttomercatoweb», οι «ερυθρόλευκοι» τα βρήκαν σε όλα με τον Ελβετό ποδοσφαιριστή όσον αφορά τις οικονομικές απολαβές των δύο πλευρών και έτσι η μεταγραφή του έχει μπει στην τελική ευθεία.
Η ίδια πηγή τονίζει ότι ενδεχομένως, ακόμα και τις επόμενες ώρες, να έχουμε οριστική κατάληξη στην υπόθεση, με τον Ολυμπιακό να έχει φτάσει την προσφορά του στα 12 + 2 εκατ. ευρώ και ποσοστό μεταπώλησης στο 10%.
🚨 EXCL. Olympiacos llega a un acuerdo con Rubén Vargas.— Federico Ferrara (@fede_ferrara1) August 24, 2026
La operación se cerrará en las próximas horas por 12M€ + 2 en variables y un 10% de futura venta.
AVANTI!@TuttoMercatoWeb pic.twitter.com/ekCvkxB3pY
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