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Γιαννακόπουλος για την έναρξη της σεζόν του Παναθηναϊκού με τον Ομπράντοβιτς: «Ρίγος - Τα καλύτερα είναι μπροστά»
SPORTS
Δημήτρης Γιαννακόπουλος Παναθηναϊκός Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Γιαννακόπουλος για την έναρξη της σεζόν του Παναθηναϊκού με τον Ομπράντοβιτς: «Ρίγος - Τα καλύτερα είναι μπροστά»

Ο διοικητικό ηγέτης της πράσινης ΚΑΕ έδωσε το έναυσμα για τη νέα σεζόν μετά την πρώτη προπόνηση της ομάδας

Γιαννακόπουλος για την έναρξη της σεζόν του Παναθηναϊκού με τον Ομπράντοβιτς: «Ρίγος - Τα καλύτερα είναι μπροστά»
9 ΣΧΟΛΙΑ
Με ένα ξεχωριστό μήνυμα συνόδευσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τη φωτογραφία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την πρώτη συγκέντρωση του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας σεζόν.

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ ανάρτησε στα social media στιγμιότυπο του Σέρβου τεχνικού από την πρώτη ημέρα της προετοιμασίας, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο τη σημασία της παρουσίας του Ομπράντοβιτς στο νέο ξεκίνημα της ομάδας.

Παράλληλα, συνόδευσε τη δημοσίευση με το δικό του μήνυμα προς τον έμπειρο προπονητή και τον κόσμο του «τριφυλλιού».

Όσα έγραψε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ:

«Ρίγος. Με το 2026 μου μέχρι τώρα δύο πράγματα θα με ίσιωναν... Ζοτς, free estate. Τα καλύτερα είναι μπροστά».

Γιαννακόπουλος για την έναρξη της σεζόν του Παναθηναϊκού με τον Ομπράντοβιτς: «Ρίγος - Τα καλύτερα είναι μπροστά»
9 ΣΧΟΛΙΑ

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