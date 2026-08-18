Από τον Ολυμπιακό στην Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι ο Αντρέ Λουίζ: Ο Βραζιλιάνος πουλήθηκε έναντι 17 εκατ. ευρώ
SPORTS
Αντρέ Λουίζ Ολυμπιακός Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι

Από τον Ολυμπιακό στην Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι ο Αντρέ Λουίζ: Ο Βραζιλιάνος πουλήθηκε έναντι 17 εκατ. ευρώ

Δεν ξεχώρισε στον Ολυμπιακό αλλά έφερε λεφτά στα ταμεία της ομάδας ο Αντρέ Λουίζ που θα συνεχίσει την καριέρα του στο MLS

Από τον Ολυμπιακό στην Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι ο Αντρέ Λουίζ: Ο Βραζιλιάνος πουλήθηκε έναντι 17 εκατ. ευρώ
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Το κεφάλαιο Ολυμπιακός έκλεισε οριστικά για τον Αντρέ Λουίζ, ο οποίος ανακοινώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (18/08) από τη Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι.

Το deal μεταξύ των ερυθρόλευκων και της ομάδας του MLS θεωρείται χρυσό, καθώς θα βάλει στα ταμεία των Πειραιωτών 20.000.000 ευρώ, εφόσον πιαστούν και τα μπόνους.

Συγκεκριμένα, το καθαρό και φιξ ποσό που πήρε ο Ολυμπιακός για τον 24χρονο έφτασε τα 16.400.000 ευρώ. Στη συμφωνία μπήκαν μπόνους επίτευξης στόχων ύψους 3.500.000 ευρώ.

Παράλληλα, οι ερυθρόλευκοι κράτησαν και ένα σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης του Βραζιλιάνου εξτρέμ, το οποίο φτάνει το 20% και λέγεται ότι είναι μεταβαλλόμενο, ανάλογα με το ποσό μεταπώλησης.

Από την πλευρά του, ο Αντρέ Λουίζ υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο, το οποίο θα του αποφέρσει σχεδόν 1.300.000 ευρώ τον χρόνο.

O Ολυμπιακός τον απέκτησε τον Ιανουάριο του 2026 από τη Ρίο Άβε. Με τα ερυθρόλευκα αγωνίστηκε σε δέκα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

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