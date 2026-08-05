Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου: Στην 8η θέση ο Κυνηγάκης στα 5 χιλιόμετρα
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Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου Άλκης Κυνηγάκης

Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου: Στην 8η θέση ο Κυνηγάκης στα 5 χιλιόμετρα

Ο Έλληνας πρωταθλητής μετά το δεύτερο χιλιόμετρο που ανέβηκε εντυπωσιακά, ήταν συνεχώς στην δεκάδα ανάμεσα στους 34 συμμετέχοντες

Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου: Στην 8η θέση ο Κυνηγάκης στα 5 χιλιόμετρα
Ο Άλκης Κυνηγάκης τερμάτισε στην 8η θέση στα 5 χιλιόμετρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μαραθώνιας Κολύμβησης Ανδρών-Γυναικών, που διεξάγεται στο Παρίσι. 

Ο Έλληνας πρωταθλητής μετά το δεύτερο χιλιόμετρο που ανέβηκε εντυπωσιακά, ήταν συνεχώς στην δεκάδα ανάμεσα στους 34 συμμετέχοντες (ένας δεν τερμάτισε). Μετά τα 3.800μ βρέθηκε στην 8η θέση και εκεί τερμάτισε με 56.02.5 σε ένα τελικό που κρίθηκε στο τέλος.

Νικητής όπως και στα 10χλμ αναδείχθηκε ο χρυσός» Ολυμπιονίκης του Τόκιο (2021) και εννέα φορές πρωταθλητής κόσμου, ο Γερμανός, Φλόριαν Γουέλμπροκ με 55:40.2.

Το ασημένιο μετάλλιο όπως και στα 10χλμ πήρε ο Ούγγρος, Νταβίντ Μπέτλεχεμ 55:42.6 ενώ τρίτος τερμάτισε ο περίφημος Ιταλός, Γκρεγκόριο Παλτρινιέρι με 55:44.7.

Στις Γυναίκες, η Γεωργία Μακρή ήταν 18η με 1:03.43.8. 

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ταντεούτσι από την Ιταλία με 1:02:31.2, το ασημένιο η Φάρκας από την Ουγγαρία με 1:02:33.4 και το χάλκινο η Ποζομπόν από την Ιταλία με 1:02:35.1.

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