Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.
Νέο χτύπημα για Ινφαντίνο: Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιορδανίας τον κατηγορεί για εκβιασμό
Νέο χτύπημα για Ινφαντίνο: Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιορδανίας τον κατηγορεί για εκβιασμό
Τελειωμό δεν έχουν τα προβλήματα για τον πρόεδρο της FIFA ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια νέα κατηγορία - Αντιδράσεις από τον γγ της Ομοσπονδίας, αλλά και τον Βενγκέρ
Την ώρα που η μία μετά την άλλη οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες στέκονται απέναντι του μετά την εξοργιστική απόπειρα του να πουλήσει... μετοχές του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε funds, ο Τζιάνι Ινφαντίνο μοιάζει με τον μποξέρ που έχει στριμωχτεί στα σχοινιά και δέχεται το ένα χτύπημα μετά το άλλο.
Ο Ιταλοελβετός παράγοντας πλέον βρίσκεται κατηγορείται για εκβιαστικές πρακτικές μετά από σχετική δημόσια καταγγελία του προέδρου της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ιορδανίας.
Ο Αλί Αλ Χουσέιν με ποστάρισμα του στο X αναφέρθηκε στα χρήματα που οφείλει η FIFA στην Ομοσπονδία αλλά και στις... νουθεσίες που δέχθηκε προκειμένου να εκφράσει τη δημόσια στήριξη του στο πρόσωπο του Ινφαντίνο για να βρεθεί λύση με τις οφειλές...
Αναλυτικά τα όσα έγραψε ο Ιορδανός παράγοντας:
«Δεν λείπουν τα προβλήματα στη FIFA. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω αναφέροντας ορισμένα από αυτά από τη σκοπιά μιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, και συγκεκριμένα της Ιορδανίας, η οποία συμμετέχει για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο.
Είμαστε μια μικρή χώρα, με περιορισμένους οικονομικούς πόρους για την ομοσπονδία μας, και χρειάστηκε να ξεπεράσουμε τεράστια εμπόδια. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά την είσοδο των φιλάθλων μας στις Ηνωμένες Πολιτείες: πολλοί δεν έλαβαν βίζα, παρότι είχαν ήδη αγοράσει εισιτήρια – εισιτήρια που, όπως όλοι γνωρίζουμε, πωλήθηκαν σε εξωφρενικές τιμές.
Δεύτερον, η κυβέρνηση των ΗΠΑ, μέσω του πλαισίου που ισχύει για τη FIFA, μας επιβάλλει φορολόγηση για τη συμμετοχή μας στη διοργάνωση. Πρόκειται για χρήματα που θα έπρεπε να καταλήξουν στους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο μας. Το ίδιο δεν ίσχυσε για τις ομάδες που αγωνίστηκαν και είχαν ως βάση τους τον Καναδά ή το Μεξικό. Εμείς, όμως, επειδή βρεθήκαμε στις ΗΠΑ, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα τεράστιο φορολογικό κόστος μόνο και μόνο λόγω της συμμετοχής μας.
Τρίτον, από τον περασμένο Δεκέμβριο περιμένουμε τα χρηματικά έπαθλα που αναλογούν στους ποδοσφαιριστές μας από το Αραβικό Κύπελλο στο Κατάρ, μια διοργάνωση της FIFA. Τα χρήματα που δικαιούται η ομάδα μας για την πρόκρισή της στον τελικό δεν έχουν ακόμη καταβληθεί, την ώρα που η FIFA διαφημίζει τα δισεκατομμύρια που διαθέτει στα αποθεματικά της.
Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι το πραγματικό πρόβλημα βρίσκεται στην ηγεσία. Εδώ και μήνες η FIFA αρνείται να μας συνδράμει σε αυτά, αλλά και σε άλλα ζητήματα. Μέχρι που, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μου μεταφέρθηκε προφορικά ότι, εάν εξέφραζα δημόσια τη στήριξή μου προς τον Τζιάνι Ινφαντίνο, αυτό θα συνέβαλλε σημαντικά στο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της ομοσπονδίας μας.
Στην Ιορδανία είμαστε υπερήφανοι που υπερασπιζόμαστε τις αρχές της ηθικής και της ακεραιότητας. Δεν τον στηρίξαμε στο παρελθόν και ασφαλώς δεν πρόκειται να το κάνουμε τώρα. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να εκληφθεί παρά ως εκβιασμός και αρνούμαστε να υποκύψουμε σε τέτοιες πρακτικές».
Πυρά από τον ΓΓ της FIFA και τον Βενγκέρ
Ο Ιταλοελβετός παράγοντας πλέον βρίσκεται κατηγορείται για εκβιαστικές πρακτικές μετά από σχετική δημόσια καταγγελία του προέδρου της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ιορδανίας.
Ο Αλί Αλ Χουσέιν με ποστάρισμα του στο X αναφέρθηκε στα χρήματα που οφείλει η FIFA στην Ομοσπονδία αλλά και στις... νουθεσίες που δέχθηκε προκειμένου να εκφράσει τη δημόσια στήριξη του στο πρόσωπο του Ινφαντίνο για να βρεθεί λύση με τις οφειλές...
Αναλυτικά τα όσα έγραψε ο Ιορδανός παράγοντας:
«Δεν λείπουν τα προβλήματα στη FIFA. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω αναφέροντας ορισμένα από αυτά από τη σκοπιά μιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, και συγκεκριμένα της Ιορδανίας, η οποία συμμετέχει για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο.
Είμαστε μια μικρή χώρα, με περιορισμένους οικονομικούς πόρους για την ομοσπονδία μας, και χρειάστηκε να ξεπεράσουμε τεράστια εμπόδια. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά την είσοδο των φιλάθλων μας στις Ηνωμένες Πολιτείες: πολλοί δεν έλαβαν βίζα, παρότι είχαν ήδη αγοράσει εισιτήρια – εισιτήρια που, όπως όλοι γνωρίζουμε, πωλήθηκαν σε εξωφρενικές τιμές.
Δεύτερον, η κυβέρνηση των ΗΠΑ, μέσω του πλαισίου που ισχύει για τη FIFA, μας επιβάλλει φορολόγηση για τη συμμετοχή μας στη διοργάνωση. Πρόκειται για χρήματα που θα έπρεπε να καταλήξουν στους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο μας. Το ίδιο δεν ίσχυσε για τις ομάδες που αγωνίστηκαν και είχαν ως βάση τους τον Καναδά ή το Μεξικό. Εμείς, όμως, επειδή βρεθήκαμε στις ΗΠΑ, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα τεράστιο φορολογικό κόστος μόνο και μόνο λόγω της συμμετοχής μας.
There is no shortage of issues regarding FIFA. Let me start by clarifying what some of these are from an FA perspective, in particular that of Jordan going into a World Cup for the first time.— Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) August 4, 2026
We are a small country with a minimal budget for our FA and had to deal with enormous…
Τρίτον, από τον περασμένο Δεκέμβριο περιμένουμε τα χρηματικά έπαθλα που αναλογούν στους ποδοσφαιριστές μας από το Αραβικό Κύπελλο στο Κατάρ, μια διοργάνωση της FIFA. Τα χρήματα που δικαιούται η ομάδα μας για την πρόκρισή της στον τελικό δεν έχουν ακόμη καταβληθεί, την ώρα που η FIFA διαφημίζει τα δισεκατομμύρια που διαθέτει στα αποθεματικά της.
Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι το πραγματικό πρόβλημα βρίσκεται στην ηγεσία. Εδώ και μήνες η FIFA αρνείται να μας συνδράμει σε αυτά, αλλά και σε άλλα ζητήματα. Μέχρι που, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μου μεταφέρθηκε προφορικά ότι, εάν εξέφραζα δημόσια τη στήριξή μου προς τον Τζιάνι Ινφαντίνο, αυτό θα συνέβαλλε σημαντικά στο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της ομοσπονδίας μας.
Στην Ιορδανία είμαστε υπερήφανοι που υπερασπιζόμαστε τις αρχές της ηθικής και της ακεραιότητας. Δεν τον στηρίξαμε στο παρελθόν και ασφαλώς δεν πρόκειται να το κάνουμε τώρα. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να εκληφθεί παρά ως εκβιασμός και αρνούμαστε να υποκύψουμε σε τέτοιες πρακτικές».
Πυρά από τον ΓΓ της FIFA και τον Βενγκέρ
Νέα πίεση ασκήθηκε και από τον Αρσέν Βενγκέρ, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε συμμετείχε στον σχεδιασμό της επίμαχης συμφωνίας και ότι η απόφαση για την οριστική εγκατάλειψή της ήταν «απολύτως αναγκαία». Η δημόσια τοποθέτησή του θεωρείται ακόμη ένα σοβαρό πλήγμα για τον Ινφαντίνο, καθώς ο Γάλλος αποτελεί ένα από τα πλέον προβεβλημένα στελέχη της FIFA.
Η παρέμβαση του Βενγκέρ ακολούθησε το εσωτερικό μήνυμα του γενικού γραμματέα της FIFA, Ματίας Γκραφστρέμ, προς τους εργαζομένους της ομοσπονδίας. Ο Γκραφστρέμ έκανε λόγο για «μια θλιβερή και καταδικαστέα αλληλουχία γεγονότων» γύρω από το συγκεκριμένο σχέδιο, καλώντας παράλληλα το προσωπικό να παραμείνει προσηλωμένο στην αποστολή της FIFA και στην εξυπηρέτηση των 211 ομοσπονδιών-μελών της.
Στο ίδιο μήνυμα διαβεβαίωσε τους εργαζομένους ότι η διοίκηση θα προστατεύσει το προσωπικό από τις πολιτικές προεκτάσεις της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι οι θεσμοί και η αποστολή της FIFA υπερβαίνουν πρόσωπα και συγκυρίες.
Ο Ινφαντίνο μαζεύει τους συμμάχους του
Ο Τζιάνι Ινφαντίνο συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με ανώτερα στελέχη της FIFA στο Ραμπάτ του Μαρόκου, όπου βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες, καθώς η πίεση προς το πρόσωπό του αυξάνεται μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε το σχέδιο ιδιωτικοποίησης μέρους των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος της FIFA επιχειρεί να διατηρήσει τον έλεγχο της κατάστασης, ενώ στενοί συνεργάτες του έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να εξασφαλίσουν δημόσιες δηλώσεις στήριξης από όσο το δυνατόν περισσότερες από τις 211 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της FIFA.
Η παρέμβαση του Βενγκέρ ακολούθησε το εσωτερικό μήνυμα του γενικού γραμματέα της FIFA, Ματίας Γκραφστρέμ, προς τους εργαζομένους της ομοσπονδίας. Ο Γκραφστρέμ έκανε λόγο για «μια θλιβερή και καταδικαστέα αλληλουχία γεγονότων» γύρω από το συγκεκριμένο σχέδιο, καλώντας παράλληλα το προσωπικό να παραμείνει προσηλωμένο στην αποστολή της FIFA και στην εξυπηρέτηση των 211 ομοσπονδιών-μελών της.
Στο ίδιο μήνυμα διαβεβαίωσε τους εργαζομένους ότι η διοίκηση θα προστατεύσει το προσωπικό από τις πολιτικές προεκτάσεις της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι οι θεσμοί και η αποστολή της FIFA υπερβαίνουν πρόσωπα και συγκυρίες.
Ο Ινφαντίνο μαζεύει τους συμμάχους του
Ο Τζιάνι Ινφαντίνο συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με ανώτερα στελέχη της FIFA στο Ραμπάτ του Μαρόκου, όπου βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες, καθώς η πίεση προς το πρόσωπό του αυξάνεται μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε το σχέδιο ιδιωτικοποίησης μέρους των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος της FIFA επιχειρεί να διατηρήσει τον έλεγχο της κατάστασης, ενώ στενοί συνεργάτες του έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να εξασφαλίσουν δημόσιες δηλώσεις στήριξης από όσο το δυνατόν περισσότερες από τις 211 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της FIFA.
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