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Ζότα Σίλβα για το Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν: «Δώσαμε τα πάντα», δείτε βίντεο
SPORTS
Ολυμπιακός Ζότα Σίλβα Ναϊμέγκεν Champions League

Ζότα Σίλβα για το Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν: «Δώσαμε τα πάντα», δείτε βίντεο

Ο Πορτογάλος μέσος αναφέρθηκε στο πρώτο παιχνίδι και μίλησε και για τη ρεβάνς στην Ολλανδία

Ζότα Σίλβα για το Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν: «Δώσαμε τα πάντα», δείτε βίντεο
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Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει για την πρόκριση στα πλέι οφ του Champions League στην Ολλανδία μετά το 0-0 με τη Ναϊμέγκεν στο Καραϊσκάκη. 

Το επίσημο ντεμπούτο του με τους «ερυθρόλευκους έκανε και ο Ζότα Σίλβα. Ο Πορτογάλος μέσος στις δηλώσεις του στην κάμερα της Cosmote, αναφέρθηκε και στη ρεβάνς: «Η γεύση είναι πικρή γιατί θέλαμε να ξεκινήσουμε με νίκη τη χρονιά στην έδρα μας. Έχουμε το δεύτερο ματς στην Ολλανδία και θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις μας για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θα μας δώσει την πρόκριση».

Για το ντεμπούτο του: «Είμαι μεγάλη μου χαρά για το ντεμπούτο μου. Είμαι λυπημένος γιατί προσπαθήσαμε να σκοράρουμε μπροστά στους φιλάθλους μας. Δώσαμε τα πάντα. Θα κάνουμε τα πάντα για να σκοράρουμε στο δεύτερο παιχνίδι».

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