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Μεντιλίμπαρ: «Για την εικόνα μας δεν είναι κακό το 0-0 και η πρόκριση είναι ανοιχτή», δείτε βίντεο
SPORTS
Champions League Ολυμπιακός Ναϊμέγκεν Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Μεντιλίμπαρ: «Για την εικόνα μας δεν είναι κακό το 0-0 και η πρόκριση είναι ανοιχτή», δείτε βίντεο

Ο Βάσκος τεχνικός δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του κόντρα στη Ναϊμέγκεν και τόνισε ότι πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά εν όψει της ρεβάνς

Μεντιλίμπαρ: «Για την εικόνα μας δεν είναι κακό το 0-0 και η πρόκριση είναι ανοιχτή», δείτε βίντεο
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Το πρώτο... ημίχρονο στην κόντρα Ολυμπιακού και Ναϊμέγκεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League έμεινε στο 0-0 με τις δύο ομάδες να έχουν φανερή έλλειψη ρυθμού και πλέον όλα θα κριθούν στον 2ο αγώνα που θα διαξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη (11/8) στην Ολλανδία.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντίλιμπαρ στάθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα του τονίζοντας ότι οι Ολλανδοί «ήταν καλύτεροι», μίλησε για τη βελτίωση που πρέπει να υπάρξει και χαρακτήρισε «ανοιχτή την πρόκριση».

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο προπονητής του Ολυμπιακού στην Cosmote TV:

«Δεν το περιμέναμε γιατί αυτή η ομάδα λέγαμε ότι έχει πάρα πολύ καιρό να μην σκοράρει. Πολύ δύσκολο παιχνίδι, πολλές φάσεις στο ένας εναντίον ενός, μας κέρδισαν σε αυτό ήταν πιο γρήγοροι από εμάς, δυσκολευτήκαμε να δημιουργήσουμε, ήταν καλύτεροι.

Μας έλειψαν πολλά πράγματα. Δεν ήμασταν επιθετικοί, δεν ήμασταν σκληροί στις μονομαχίες, αλλά και να είμαστε πιο έξυπνοι στο πως θα διαχειριστούμε τον διαιτητή, ξέραμε ότι δεν δίνει πολλά φάουλ και έπρεπε να προσαρμοστούμε.

Θα πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα. Για την εικόνα μας δεν είναι κακό το 0-0 για μας. Νομίζω η πρόκριση είναι ανοιχτή».

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