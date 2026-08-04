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Champions League: Η Λέφσκι 1-0 την Καϊράτ και έχει το προβάδισμα να βρεθεί στον δρόμο της ΑΕΚ, δείτε βίντεο
SPORTS
Champions League Λέφσκι Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι

Champions League: Η Λέφσκι 1-0 την Καϊράτ και έχει το προβάδισμα να βρεθεί στον δρόμο της ΑΕΚ, δείτε βίντεο

Η ομάδα της Βουλγαρίας πήρε μικρό αλλά σημαντικό προβάδισμα κόντρα στους Καζάκους - Ο νικητής του συγκεκριμένου ζευγαριού αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στα play off του Champions League και ο ηττημένος είναι πιθανός αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα play off του Europa League

Champions League: Η Λέφσκι 1-0 την Καϊράτ και έχει το προβάδισμα να βρεθεί στον δρόμο της ΑΕΚ, δείτε βίντεο
Η Λέφσκι Σόφιας απέκτησε τον πρώτο λόγο για πρόκριση στα play-offs του Champions League, εκεί όπου ο νικητής του ζευγαριού θα βρεθεί στο δρόμο της ΑΕΚ! Οι Βούλγαροι επέβαλαν από την αρχή του αγώνα την κυριαρχίας τους κόντρα στην Καϊράτ και βρήκαν τη λύση με το τελικό 1-0 στις καθυστερήσεις, σπρώχνoντας του Καζάκους προς το δρόμο του ΠΑΟΚ στο Europa League.


Οι γηπεδούχοι μπήκαν στον αγώνα με άλλον αέρα, απέκτησαν αβίαστα τον έλεγχο και πάσχιζαν να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα. Παρά τις ευκαιρίες τους ωστόσο, η Καϊράτ άντεχε και κρατούσε το ματς σε ισορροπία. Ο τερματοφύλακας Αναμπέκοφ είχε την απάντηση όποτε χρειάστηκε, με τους Βούλγαρους να σχηματίζουν έναν σφικτοί κλοιό πίεσης με ποσοστά κατοχής που έφτασαν το 71% ώστε να σπάσουν το 0-0.

Κι όπως λένε, ο επιμένων νικά! Στο 90΄+3΄συγκεκριμένα, ο Σερζίνιο δοκίμασε το πόδι του από μακριά και με τη βοήθεια της κόντρας βρήκε δίχτυα για να δώσει τη λύση στην ομάδα του!



Με το τελικό 1-0, οι Βούλγαροι απέκτησαν τον πρώτο λόγο ενόψει της ρεβάνς στο Καζακστάν στις 11 Αυγούστου και φλερτάρουν με πρόκριση στα play-offs κόντρα στην ΑΕΚ, τη στιγμή που οι Καζάκοι καλούνται να κάνουν την ανατροπή αν θέλουν να αποφύγουν την πτώση στα play-offs του Europa League απέναντι στον ΠΑΟΚ.

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Λέφσκι Σόφιας (4-3-3): Βούτσοφ, - Νέβες, Ντιμίτροφ, Σεραφίμοβ (46΄Σουλά), Θεντέγιες Πλάθα - Τρντιν, Μουμπαρίκ, Σερζίνιο - Ρεϊνάλντο (78΄Περέα), Όκο-Φλεξ (64΄Μιτκόφ), Έβερτον Μπάλα (90΄Στογιάντσοφ)

Καϊράτ Αλμάτι (4-3-3): Αναρμπέκοφ - Μρίνσκι, Μαρτίνοβιτς (61΄Κασαμπουλάτ), Λούκας Άφρικο, Μασάδο Μάτα - Οκσάνεν, Μεντόνσα (88΄Σιρομπόκοφ), Μπέιμπεκ - Γκουάλ (77΄Ταπάλοφ), Γιούκολα (77΄Μπιρκουμάνοφ), Έντμιλσον (60΄Μπεκμπολάτ)

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