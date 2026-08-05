Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.
Χαμός με τον Νεϊμάρ στη Βραζιλία: Ούρλιαζε, πανηγύριζε και χόρευε σάμπα μπροστά σε οπαδούς αντίπαλης ομάδας, δείτε βίντεο
Χαμός με τον Νεϊμάρ στη Βραζιλία: Ούρλιαζε, πανηγύριζε και χόρευε σάμπα μπροστά σε οπαδούς αντίπαλης ομάδας, δείτε βίντεο
Αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης άρχισε να... ανταποδίδει στους φίλους των γηπεδούχων τα «γαλλικά» που άκουγε
Στα προημιτελικά του Κυπέλλου Βραζιλίας συνεχίζει η Σάντος του Νειμάρ, αφού κατόρθωσε να επικρατήσει με 0-1 στην έδρα της Ρέμο (0-0 το πρώτο παιχνίδι) και να πάρει το εισιτήριο.
Ο Βραζιλιάνος σταρ που πρόσφατα άφησε ορθάνοικτο το ενδεχόμενο να αποσυρθεί στο τέλος του 2026, είχε την ασίστ στο μοναδικό γκολ της αναμέτρησης από τον Ρόνι (74') και αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης άρχισε να... ανταποδίδει στους φίλους των γηπεδούχων τα «γαλλικά» που άκουγε. Αρχικά, καθώς έφευγε για τη φυσούνα, εθεάθη να στέλνει φιλάκια στην εξέδρα και πιθανότατα να καλεί κάποιον οπαδό να έρθει προς το μέρος του.
Στη συνέχεια και εντός του χώρου της μικτής ζώνης, ο Νέι άρχισε να χοροπηδάει και να πανηγυρίζει, φωνάζοντας «Αποκλεισμένοι» προς τους οπαδούς της Ρέμο, που με τη σειρά τους άρχισαν τις «βαριές» κουβέντες προς το πρόσωπό του, και εκείνος φυσικά το συνέχισε. Ευτυχώς, οι πιο ψύχραιμοι επεβέβησαν και η κατάσταση δεν ξέφυγε.
Ο Βραζιλιάνος σταρ που πρόσφατα άφησε ορθάνοικτο το ενδεχόμενο να αποσυρθεί στο τέλος του 2026, είχε την ασίστ στο μοναδικό γκολ της αναμέτρησης από τον Ρόνι (74') και αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης άρχισε να... ανταποδίδει στους φίλους των γηπεδούχων τα «γαλλικά» που άκουγε. Αρχικά, καθώς έφευγε για τη φυσούνα, εθεάθη να στέλνει φιλάκια στην εξέδρα και πιθανότατα να καλεί κάποιον οπαδό να έρθει προς το μέρος του.
الاسطورة نيمار مع جماهير ريمو بعد نهاية المباراة 😘 pic.twitter.com/3fIHUZKVJc— Team Neymar (@TeamNey10) August 5, 2026
Στη συνέχεια και εντός του χώρου της μικτής ζώνης, ο Νέι άρχισε να χοροπηδάει και να πανηγυρίζει, φωνάζοντας «Αποκλεισμένοι» προς τους οπαδούς της Ρέμο, που με τη σειρά τους άρχισαν τις «βαριές» κουβέντες προς το πρόσωπό του, και εκείνος φυσικά το συνέχισε. Ευτυχώς, οι πιο ψύχραιμοι επεβέβησαν και η κατάσταση δεν ξέφυγε.
🚨| Neymar Jr was PROVOKING Remo fans, staff, board and players by chanting: "ELIMINATED! ELIMINATED!" pic.twitter.com/OBy4FAneT6— Kalshi FC (@KalshiFC) August 5, 2026
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