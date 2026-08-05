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Χαμός με τον Νεϊμάρ στη Βραζιλία: Ούρλιαζε, πανηγύριζε και χόρευε σάμπα μπροστά σε οπαδούς αντίπαλης ομάδας, δείτε βίντεο
SPORTS
Νεϊμάρ Σάντος Βραζιλία

Χαμός με τον Νεϊμάρ στη Βραζιλία: Ούρλιαζε, πανηγύριζε και χόρευε σάμπα μπροστά σε οπαδούς αντίπαλης ομάδας, δείτε βίντεο

Αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης άρχισε να... ανταποδίδει στους φίλους των γηπεδούχων τα «γαλλικά» που άκουγε

Χαμός με τον Νεϊμάρ στη Βραζιλία: Ούρλιαζε, πανηγύριζε και χόρευε σάμπα μπροστά σε οπαδούς αντίπαλης ομάδας, δείτε βίντεο
10 ΣΧΟΛΙΑ
Στα προημιτελικά του Κυπέλλου Βραζιλίας συνεχίζει η Σάντος του Νειμάρ, αφού κατόρθωσε να επικρατήσει με 0-1 στην έδρα της Ρέμο (0-0 το πρώτο παιχνίδι) και να πάρει το εισιτήριο.

Ο Βραζιλιάνος σταρ που πρόσφατα άφησε ορθάνοικτο το ενδεχόμενο να αποσυρθεί στο τέλος του 2026, είχε την ασίστ στο μοναδικό γκολ της αναμέτρησης από τον Ρόνι (74') και αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης άρχισε να... ανταποδίδει στους φίλους των γηπεδούχων τα «γαλλικά» που άκουγε. Αρχικά, καθώς έφευγε για τη φυσούνα, εθεάθη να στέλνει φιλάκια στην εξέδρα και πιθανότατα να καλεί κάποιον οπαδό να έρθει προς το μέρος του.


Στη συνέχεια και εντός του χώρου της μικτής ζώνης, ο Νέι άρχισε να χοροπηδάει και να πανηγυρίζει, φωνάζοντας «Αποκλεισμένοι» προς τους οπαδούς της Ρέμο, που με τη σειρά τους άρχισαν τις «βαριές» κουβέντες προς το πρόσωπό του, και εκείνος φυσικά το συνέχισε. Ευτυχώς, οι πιο ψύχραιμοι επεβέβησαν και η κατάσταση δεν ξέφυγε.
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