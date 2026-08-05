Στη λίστα του Παναθηναϊκού για τα ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 και ο Ντέσερς
Στη λίστα του Παναθηναϊκού για τα ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 και ο Ντέσερς
Μετά τον Λιβάι Γκαρσία, οι «πράσινοι» δήλωσαν και τον Νιγηριανό επιθετικό, λόγω της απουσίας του Τεττέη
Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε δύο αλλαγές στην ευρωπαϊκή του λίστα ενόψει των αναμετρήσεων με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, δηλώνοντας τόσο τον νεοαποκτηθέντα Λιβάι Γκαρσία όσο και τον Σίριλ Ντέσερς. Η απόφαση για την ένταξη του Νιγηριανού φορ συνδέεται με την απουσία του Ανδρέα Τεττέη, ο οποίος ταλαιπωρείται από λοιμώδη μονοπυρήνωση.
Συγκεκριμένα, στη List A συμπεριλήφθηκε και ο Σίριλ Ντέσερς, αξιοποιώντας το δικαίωμα αλλαγών που υπήρχε έως την παραμονή του πρώτου αγώνα.
Η απόφαση για την εγγραφή του στη λίστα συνδέεται και με την απουσία του Ανδρέα Τεττέη, ο οποίος θα χάσει και τις δύο αναμετρήσεις απέναντι στους Βούλγαρους, καθώς ταλαιπωρείται από λοιμώδη μονοπυρήνωση. Έτσι, ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε μία επιπλέον λύση για την επιθετική του γραμμή.
Πένια, Τσάβες, Κότσαρη, Κάτρη, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Αντίνο, Ζαρουρί, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρη, Τσάπρα, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρι, Κυριόπουλο, Φαν Ντρόνγκελεν, Ραστόντερ, Κυριακόπουλο και Γκαρσία.
Η List B περιλαμβάνει τους Μπινιάρη, Λάβδα και Γείτονα.
Δύο αλλαγές στη List AΕκτός από τον Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος ολοκλήρωσε το βράδυ της Τρίτης (4/8) τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό ως δανεικός από τη Σπαρτάκ Μόσχας και δηλώθηκε άμεσα για τις δύο αναμετρήσεις με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, οι «πράσινοι» προχώρησαν και σε δεύτερη αλλαγή στην ευρωπαϊκή τους λίστα.
Συγκεκριμένα, στη List A συμπεριλήφθηκε και ο Σίριλ Ντέσερς, αξιοποιώντας το δικαίωμα αλλαγών που υπήρχε έως την παραμονή του πρώτου αγώνα.
Η απουσία του Τεττέη άνοιξε θέσηΟ διεθνής Νιγηριανός επιθετικός προπονείται πλέον σε κανονικούς ρυθμούς και με υψηλές εντάσεις, γεγονός που επέτρεψε στο τεχνικό επιτελείο να τον υπολογίζει.
Η απόφαση για την εγγραφή του στη λίστα συνδέεται και με την απουσία του Ανδρέα Τεττέη, ο οποίος θα χάσει και τις δύο αναμετρήσεις απέναντι στους Βούλγαρους, καθώς ταλαιπωρείται από λοιμώδη μονοπυρήνωση. Έτσι, ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε μία επιπλέον λύση για την επιθετική του γραμμή.
Η ευρωπαϊκή λίστα του ΠαναθηναϊκούΗ List A του Παναθηναϊκού για τα παιχνίδια με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 αποτελείται από τους:
Πένια, Τσάβες, Κότσαρη, Κάτρη, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Αντίνο, Ζαρουρί, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρη, Τσάπρα, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρι, Κυριόπουλο, Φαν Ντρόνγκελεν, Ραστόντερ, Κυριακόπουλο και Γκαρσία.
Η List B περιλαμβάνει τους Μπινιάρη, Λάβδα και Γείτονα.
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